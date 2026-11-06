Trabzonspor\'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya temsilcisi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu sonuçla teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yakaladığı galibiyet serisini sürdüremedi.

7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından çıktığı 7 karşılaşmanın tamamını kazanan Trabzonspor, Alman teknik adam yönetimindeki 8. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Bordo-mavililer, Reis yönetiminde Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu 4-2, Hearts'ı ise 2-0 yenen Karadeniz ekibi, ligde Çaykur Rizespor'u 4-3 ve Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek galibiyet serisini 7 maça taşımıştı. Ancak Trabzonspor, Freiburg deplasmanından puansız ayrılarak bu seriye son verdi.

KONFERANS LİGİ'NDE İLK YENİLGİ

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde de bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Organizasyonda daha önce KuPS Kuopio ve Hearts karşılaşmalarını kazanan bordo-mavililer, Freiburg yenilgisiyle 6 puanda kaldı.

THOMAS REİS DÖNEMİNDE BİR İLK DAHA

Freiburg karşılaşması, Trabzonspor'un Thomas Reis yönetiminde gol atamadığı ilk maç olarak kayıtlara geçti. Alman teknik adamın göreve gelmesinin ardından Süper Lig'deki 5 karşılaşmada 15, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk 2 maçında ise 6 gol atan bordo-mavililer, Freiburg karşısında rakip fileleri havalandıramadı. Böylece Trabzonspor'un hem 7 maçlık galibiyet serisi hem de Reis yönetimindeki gol atma serisi sona erdi.