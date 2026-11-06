Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi - Son Dakika
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Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi

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Trabzonspor\'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi
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Trabzonspor\'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi
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UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki ilk yenilgisini aldı. Alman çalıştırıcıyla çıktığı ilk 7 karşılaşmayı kazanan bordo-mavililer, ilk kez bir maçta gol atma başarısı da gösteremedi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya temsilcisi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu sonuçla teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yakaladığı galibiyet serisini sürdüremedi.

Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi

7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından çıktığı 7 karşılaşmanın tamamını kazanan Trabzonspor, Alman teknik adam yönetimindeki 8. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi

Bordo-mavililer, Reis yönetiminde Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu 4-2, Hearts'ı ise 2-0 yenen Karadeniz ekibi, ligde Çaykur Rizespor'u 4-3 ve Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek galibiyet serisini 7 maça taşımıştı. Ancak Trabzonspor, Freiburg deplasmanından puansız ayrılarak bu seriye son verdi.

Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi

KONFERANS LİGİ'NDE İLK YENİLGİ

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde de bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Organizasyonda daha önce KuPS Kuopio ve Hearts karşılaşmalarını kazanan bordo-mavililer, Freiburg yenilgisiyle 6 puanda kaldı.

Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi

THOMAS REİS DÖNEMİNDE BİR İLK DAHA

Freiburg karşılaşması, Trabzonspor'un Thomas Reis yönetiminde gol atamadığı ilk maç olarak kayıtlara geçti. Alman teknik adamın göreve gelmesinin ardından Süper Lig'deki 5 karşılaşmada 15, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk 2 maçında ise 6 gol atan bordo-mavililer, Freiburg karşısında rakip fileleri havalandıramadı. Böylece Trabzonspor'un hem 7 maçlık galibiyet serisi hem de Reis yönetimindeki gol atma serisi sona erdi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • Harun EROĞLU Harun EROĞLU:
    Maçı seyrettim ve Trabzon spor bu futbol ile şimdiye kadar nasıl bir galibiyet serisi yakalamış anlayamadım. Çünkü oynadığı oyunda Futbola dair hiç bir becerileri yoktu 1 0
  • Muhammed AY Muhammed AY:
    Onuachu yerine francolino olsaydı Trabzonspor rahat alırdı yenilen gölde bile hatası var onuachunun önünden geçen topa kafaya cikmayacaksan o boyla neden defansa geliyorsun 0 0
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