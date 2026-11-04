Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı - Son Dakika
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Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı

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Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
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1 yorum

Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu, Liverpool'a karşı alınan 3-2'lik zaferi tribünden takip etti. Genç hoca, maçın ardından soyunma odasına inerek başta teknik sorumlu Dirk Kuyt olmak üzere tüm futbolcularını tek tek tebrik etti.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kadıköy’deki tarihi Liverpool galibiyetini tribünden büyük bir heyecanla takip etti. 

SOLUĞU SOYUNMA ODASINDA ALDI

3-2’lik muhteşem zaferin ardından soluğu soyunma odasında alan genç teknik adam, takıma moral ve destek aşıladı. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte doğrudan soyunma odasına inen Belözoğlu, dev maça takımı hazırlayan teknik sorumlu Dirk Kuyt başta olmak üzere tüm teknik heyeti ve sahada basmadık yer bırakmayan futbolcuları tek tek tebrik etti.

TAKIMDA MEMNUNİYET YARATTI

Sarı-lacivertli camiadaki yeni dönemine tarihi bir zaferin atmosferiyle başlayan Emre Belözoğlu'nun, soyunma odasındaki bu jesti ve sergilediği güçlü iletişim oyuncular arasında büyük memnuniyet yarattığı belirtildi. 

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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (1)

  • Kuzey null Kuzey null: haberler.com okurlarından
    Emre takımı zirvede alıyor ,Fenerin yenilmesi işine gelirdi 0 0
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