Como\'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi\'nde rakibini 9-1 yendiler

Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan İtalyan temsilcisi Como, Fransız ekibi Lens'i 9-1'lik tarihi skorla mağlup etmeyi başardı.
Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan İtalyan temsilcisi Como, Fransız ekibi Lens ile deplasmanda karşılaştı. Stade Bollaert-Delelis'te oynanan mücadeleyi Cesc Fabregas yönetimindeki Como, 9-1'lik tarihi skorla kazandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE UNUTULMAYACAK ZAFER
Maça hızlı başlayan Como'ya galibiyeti getiren golleri 7, 32 ve 57. dakikada Anastasios Douvikas, 40. dakikada Nico Paz, 47. dakikada Lucas Da Cunha, 53. dakikada Kempf, 62. dakikada Mattia Liberali, 69. dakikada Martin Baturina ve 90+2'nci dakikada Matteo Papaccioli kaydetti.
EN FARKLI GALİBİYET REKORU EGALE EDİLDİ
Lens'i deplasmanda 9-1 yenen Como 1907, Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı galibiyet rekorunu egale etti.
- Lens 1-9 Como (2026)
- Real Madrid 8-0 Malmö (2015)
- Liverpool 8-0 Beşiktaş (2007)
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu tarihi sonuçla birlikte Como, puanını 9 yaparak ilk 8 sıradaki yerini korudu. Lens ise bu mağlubiyetin ardından 3 puanda kaldı.
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