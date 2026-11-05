Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler - Son Dakika
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Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler

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Como\'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi\'nde rakibini 9-1 yendiler
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2 yorum

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan İtalyan temsilcisi Como, Fransız ekibi Lens'i 9-1'lik tarihi skorla mağlup etmeyi başardı.

Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan İtalyan temsilcisi Como, Fransız ekibi Lens ile deplasmanda karşılaştı. Stade Bollaert-Delelis'te oynanan mücadeleyi Cesc Fabregas yönetimindeki Como, 9-1'lik tarihi skorla kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE UNUTULMAYACAK ZAFER

Maça hızlı başlayan Como'ya galibiyeti getiren golleri 7, 32 ve 57. dakikada Anastasios Douvikas, 40. dakikada Nico Paz, 47. dakikada Lucas Da Cunha, 53. dakikada Kempf, 62. dakikada Mattia Liberali, 69. dakikada Martin Baturina ve 90+2'nci dakikada Matteo Papaccioli kaydetti. 

EN FARKLI GALİBİYET REKORU EGALE EDİLDİ

Lens'i deplasmanda 9-1 yenen Como 1907, Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı galibiyet rekorunu egale etti.

  • Lens 1-9 Como (2026)
  • Real Madrid 8-0 Malmö (2015)
  • Liverpool 8-0 Beşiktaş (2007)

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu tarihi sonuçla birlikte Como, puanını 9 yaparak ilk 8 sıradaki yerini korudu. Lens ise bu mağlubiyetin ardından 3 puanda kaldı. 

UEFA Şampiyonlar LigiFransızFutbolLensComoSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Barış Yeşildağ Barış Yeşildağ: haberler.com okurlarından
    skoru görünce lens lerim fırladı 0 1
  • Barış Yeşildağ Barış Yeşildağ: haberler.com okurlarından
    skoru görünce lenslerim fırladı 0 1
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