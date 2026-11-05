Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı! Herkesin yüzü gülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı! Herkesin yüzü gülüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı! Herkesin yüzü gülüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı. Liverpool karşısında alınan 3-2'lik tarihi galibiyetin ardından yeni teknik direktörüyle sahaya çıkan sarı-lacivertlilerde neşeli görüntüler dikkat çekti. Belözoğlu'nun futbolcularla samimi diyalogları ve antrenmandaki gülümseyen yüzler, takımda oluşan olumlu havayı gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk antrenmanında futbolcularıyla buluştu. Antrenmandan paylaşılan fotoğraflarda Belözoğlu'nun oyuncularla yakın iletişimi ve takımın neşeli görüntüleri dikkat çekti.

İLK ANTRENMANDA YÜZLER GÜLDÜ

Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk çalışmasında futbolcularıyla yakından ilgilendi. Belözoğlu'nun oyuncularla gülerek sohbet ettiği ve bazı futbolcularla samimi şekilde selamlaştığı anlar objektiflere yansıdı.

Özellikle antrenman sırasında futbolcuların keyifli halleri, Liverpool galibiyeti sonrası takımda oluşan olumlu atmosferin devam ettiğini gösterdi.

LIVERPOOL ZAFERİNİN ARDINDAN İLK ÇALIŞMA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Arca Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Liverpool karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika veya daha fazla süre alan oyuncular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

GÖZLER ÇORUM FK MAÇINDA

Fenerbahçe, 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başındaki ilk lig sınavı olacak mücadele öncesinde hazırlıklar yarın da devam edecek.

Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı! Herkesin yüzü gülüyor
Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı! Herkesin yüzü gülüyor
Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı! Herkesin yüzü gülüyor
Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı! Herkesin yüzü gülüyor
Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımıHayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklamaVeda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama Fenerbahçe'ye veda mı etti? Kuyt, Emre Belözoğlu ile görüşmesini açıkladıFenerbahçe'ye veda mı etti? Kuyt, Emre Belözoğlu ile görüşmesini açıkladı
Kaynak: AA
Emre BelözoğluFenerbahçeLiverpoolGüncelÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • delidana4501 delidana4501:
    liverpool maçından sonra beklenti oluştu. herkes aynı şeyi söylemese iyi. teknik adam olmadan daha iyiydi şeklinde. fener bi başkansız birde teknik direktör olmadan çok başka bir takım :)) 0 0
  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    Fenerbahçe Kerem, Genduzi mutlaka gönderilmeli. Mert Hakan hiç oynamıyor. Boşuna kadroda tutulmamalı. Lukaku tecrübesiyle bir şeyler yapabilir ama vücut hantallığı çok fazla. Atletik bir duruma geçebilirse istifade edilebilir. Genduzi ve Kerem şampiyonlar ligi seviyesinde oyuncular değiller malesef. Oğuz Aydın'dan daha çok yararlanılmalı. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı Sevgilisi de intihar etti 50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
MSB: “Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor“ MSB: "Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor"
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
15:32
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı
Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
15:31
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
15:27
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
14:46
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı Yüzde 86’sı insan kaynaklı
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı! Yüzde 86'sı insan kaynaklı
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
13:31
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
13:04
MSB: “Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor“
MSB: "Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 15:44:37. #7.13#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı! Herkesin yüzü gülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android