Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı! Herkesin yüzü gülüyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk antrenmanında futbolcularıyla buluştu. Antrenmandan paylaşılan fotoğraflarda Belözoğlu'nun oyuncularla yakın iletişimi ve takımın neşeli görüntüleri dikkat çekti.

İLK ANTRENMANDA YÜZLER GÜLDÜ

Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk çalışmasında futbolcularıyla yakından ilgilendi. Belözoğlu'nun oyuncularla gülerek sohbet ettiği ve bazı futbolcularla samimi şekilde selamlaştığı anlar objektiflere yansıdı.

Özellikle antrenman sırasında futbolcuların keyifli halleri, Liverpool galibiyeti sonrası takımda oluşan olumlu atmosferin devam ettiğini gösterdi.

LIVERPOOL ZAFERİNİN ARDINDAN İLK ÇALIŞMA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Arca Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Liverpool karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika veya daha fazla süre alan oyuncular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

GÖZLER ÇORUM FK MAÇINDA

Fenerbahçe, 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başındaki ilk lig sınavı olacak mücadele öncesinde hazırlıklar yarın da devam edecek.