Veda mı ediyor? Kuyt\'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe teknik sorumlusu Dirk Kuyt, açıklamalarda bulundu.

''BURADA KALACAK MIYIM BİLMİYORUM''

Sarı-lacivertli kulübe olan bağlılığını vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, belirsizliğini koruyan geleceğiyle ilgili olarak "Bu kulübü çok seviyorum. Burada kalacak mıyım maalesef bilmiyorum.'' dedi.

''EN ÖNEMLİSİ FENERBAHÇE, BEN DEĞİLİM''

Sözlerine devam eden Kuyt, "Başkanımızla iyi bir ilişkim var. Gidersem de her duruma hazırlıklıyım. Daha bu konuları henüz konuşamadık. Ancak her şeyden önemlisi Fenerbahçe, ben değilim!" ifadelerini kullanarak taraftarlarını duygulandırdı.

''EMRE İSTERSE BEN KALMAK İSTİYORUM''

Basın toplantısında da geleceğiyle ilgili konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Uzun süre boyunca beraber oynadık. Arkadaşlığımızı da devam ettirdik. Son aylarda çok konuşmamıştık ama iyi bir arkadaşlık varsa bunun önemi yoktur. Benim işim bu maça odaklanmaktı tamamen. Bugünkü görevime odaklanmıştım. Dün akşam kulüp, Emre'yi açıkladı. Bugün sabah Emre'yi gördüm, birbirimize sarıldık. Bana bol şans diledi. Kulüp hakkında konuştuk. Taktik konuşmadık. Bana iyi şans diledi. Yarın ve sonrasında neler olacağını göreceğiz. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansı verdi. Beni burada istediği sürece, Emre de buna tamamsa ben kalmaya devam edeceğim. Buradaki önemli olan şey kişi değil, kulüp için en önemlisi. Ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum, Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe için en iyisini yapmalıyız. Başkan ne karar alırsa alsın Fenerbahçe için en iyisi olsun." şeklinde konuştu.