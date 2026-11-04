İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı - Son Dakika
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İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı

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İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
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3 yorum
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İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Sergio Conceiçao ile yollarının neden ayrıldığına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Portekizli teknik adamın son anda ücret talebini artırması üzerine sarı-lacivertli yönetimin görüşmeleri sonlandırdığı öne sürüldü. Conceiçao'nun ise kariyerine Avrupa'nın beş büyük liginden birinde devam etmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük için gündeme gelen Sergio Conceiçao ile anlaşmanın neden gerçekleşmediğine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Sarı-lacivertli kulübün Portekizli çalıştırıcıyla görüşmelerde önemli mesafe katettiği ve İstanbul'a davet etmeye hazırlandığı süreçte yaşanan gelişmenin, anlaşmayı son anda bozduğu belirtildi.

SON ANDA ÜCRET TALEBİNİ ARTIRDI

Fenerbahçe yönetiminin Sergio Conceiçao ile sözleşme imzalamaya yaklaştığı ancak Portekizli teknik adamın son aşamada mali şartlarda değişiklik istediği öne sürüldü. Conceiçao'nun ücret talebini artırmasının ardından sarı-lacivertli yöneticilerin görüşmeleri sonlandırdığı aktarıldı. Böylece büyük ölçüde sağlanan anlaşma resmiyete dökülmeden sona erdi.

İmzalar atılmak üzereydi! <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim-2/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> o sözünü duyunca masadan kalktı

BEŞ BÜYÜK LİGDEN TEKLİF BEKLİYOR

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da Sergio Conceiçao'nun geleceğine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Romano'ya göre Portekizli teknik adam, kariyerine Avrupa'nın beş büyük liginden birinde devam etmek istiyor ve bu liglerden gelecek teklifleri bekliyor. Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ı çalıştıran Conceiçao, 30 Haziran'dan bu yana herhangi bir takımın başında bulunmuyor.

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    Yorumlar (3)

  • 232323 232323:
    Helal sanaAziz başkan.Portekizliler karaktersizler.Daha öncekileri gördük. 2 0 Yanıtla
  • hasan baba dikkat hasan baba dikkat: haberler.com okurlarından
    Aziz yıldırım talisca yı gönderdiği anda şampiyonluğu verdi, ego bu kadar zehirli birşeydir, acunun getirdiğini ancak iyi değilse gönderebilirsin, yazık değilmi bu taraftara senin egon yüzünden düştüğümüz hallere bak, 1 0
  • Baris Dedeoglu Baris Dedeoglu: haberler.com okurlarından
    zaten olmaması iyi oldu da. Bu almaya niyetlenen adam hiçmi önceki portekizli teknik direktörler ile görüşmedi nasıl klüp diye. Şayet görüştüyse Jesus, Mourinho vitor bunlar gitme demiştir... 0 0
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