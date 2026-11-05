Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı

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Cristiano Ronaldo\'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
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Cristiano Ronaldo\'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
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Dünya futbolunun efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo, 23 yıllık Portekiz Milli Takımı kariyerini noktaladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayımlayan 41 yaşındaki yıldız, "Bugün milli takımla sahadaki yolculuğum sona eriyor" dedi. Portekiz formasıyla 234 maça çıkıp 146 gol atan Ronaldo'nun "7 numaralı forma burada kalacak, onu giymiş olmanın gururu sonsuza dek benimle olacak" sözleri dikkat çekti.

Futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na veda ettiğini duyurdu. İlk kez Ağustos 2003'te giydiği milli formayla 23 yıllık bir serüveni geride bırakan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından uzun ve duygusal bir açıklama yaptı. Ronaldo, kariyeri boyunca yaşadığı zaferleri, yenilgileri ve Portekiz halkıyla kurduğu bağı anlattığı mesajında takım arkadaşlarına, ailesine ve kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı

"7 NUMARALI FORMAYI GELECEĞE DEVRETME ANI GELDİ"

Ronaldo, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin milli takımının 7 numaralı formasını geri verme günü geldi. Bu formayı hiçbir zaman sadece kendime ait hissetmedim. Ancak 23 yıl boyunca onu giyme, savunma ve dünyanın dört bir yanındaki stadyumlara götürme ayrıcalığına ve sorumluluğuna sahip oldum. Bugün, onu geleceğe devretme anı geldi. Bu kolay bir karar değildi. Çünkü bazı kararlar sadece akılla değil, kalple de alınır. Ağustos 2003'te başlayan ve hayatımı sonsuza dek değiştiren bir yolculuk sona eriyor.

Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı

Geriye dönüp milli takımda yaşadıklarımı düşündüğümde, sadece maçları, golleri, rekorları ya da kupaları görmüyorum. İnsanları görüyorum. 90 dakika boyunca Portekiz'i biraz daha yakın hisseden gurbetçileri görüyorum. Şahsen hiç tanışmadığım, ama hayatımın bir parçası olan milyonlarca Portekizliyi görüyorum. Çünkü sonuçta futbol, bir oyundan çok daha fazlasıdır. Futbol, insanlardır."

"ASLA PES ETMEDİM"

Milli takım kariyerinde yaşadığı başarıların yanı sıra hayal kırıklıklarına da değinen Ronaldo, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Milli takımdaki tüm kariyerim boyunca sınırlarımı aşmaya çalıştım. Kazanmak istedim, en iyi olmak istedim, tarihe geçmek istedim. Kendime karşı her zaman titiz oldum. Her zaman daha fazlasını istedim, her zaman daha uzağa gidebileceğimize inandım. Ve bu forma için elimden gelen her şeyi verdim.

Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı

Mükemmel öğleden sonraları ve geceler oldu, asla unutmayacağım zaferler oldu, bugün bile hatırlamakta zorlandığım yenilgiler oldu. Ben de başarısız oldum, acı çektim, Portekizlilere o kadar çok istedikleri şeyi veremediğim anlar da oldu. Ama asla pes etmedim. Ve her şeyden öte, Portekiz'i temsil etmekten duyduğum gururu hiçbir zaman yitirmedim.

Bu yıllar boyunca çok basit şeyler öğrendim: goller geçer, kupalar müzelerde kalır, rekorlar eninde sonunda kırılır. Ama zamanın asla silemeyeceği bir şey var: insanların kalbinde işgal ettiğimiz yer."

"EĞER SİZİ BİR KEZ OLSUN MUTLU ETTİYSEM HER ŞEYE DEĞDİ"

Portekiz halkına seslenen Ronaldo, futbolun insanlar üzerindeki birleştirici gücüne vurgu yaptı:

"Eğer sizi bir kez olsun mutlu ettiysem, eğer attığım bir gol sayesinde birine sarıldınız, bir endişenizi unuttunuz ya da ülkemizle gurur duydunuzsa, o zaman her şeye değdi. Çünkü Portekizli olmak budur. Birlikte acı çekeriz, birlikte ayağa kalkarız, yeniden inanırız.

Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı

Portekiz'in her zaman hayaller kuran gençlere, asla pes etmeyen oyunculara, kimsenin ulaşamadığı yerlere ulaşmanın mümkün olduğuna inanan yeni nesillere ihtiyacı olacak. Çünkü yeni kahramanlar yaratmaya devam eden bir ülke, kendine olan inancını asla yitirmeyen bir ülkedir."

TAKIM ARKADAŞLARINA VE AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Ronaldo, yıllarca birlikte mücadele ettiği takım arkadaşlarını ve milli takım çalışanlarını da unutmadı:

"Milli takım arkadaşlarıma özel bir mesaj bırakmak istiyorum. Her koşu, her kucaklaşma, her tartışma, sahaya çıkmadan önceki her sessizlik, birlikte kutladığımız her zafer ve bizi daha güçlü kılan her yenilgi için teşekkür ederim. Sizin kaptanınız olma ayrıcalığına sahip oldum, ama hiçbir kaptan tek başına yürümüyor. Ve sizler benim hikayemin bir parçasısınız.

Tüm antrenörlere, yöneticilere, doktorlara, fizyoterapistlere, giysi sorumlularına, çalışanlara ve bu yıllar boyunca benimle birlikte çalışan pek çok kişiye teşekkür ederim. Birçoğunuz fotoğraflarda hiç görünmediniz, ancak sizler olmasaydınız bu fotoğrafların hiçbiri çekilemezdi.

Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı

Aileme, bu rüyayı benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Uzaktayım, fedakarlıklarımı ve milli takımın hayatımda size ait olan bir yeri işgal etmek zorunda kaldığı anları anlayışla karşıladığınız için teşekkür ederim. Bu kadar uzağa gelebilmemin sebebi, her zaman el ele tutuşmuş olmamızdı."

"TEK BİR TUTKU VAR: PORTEKİZ"

Portekiz Milli Takımı formasını giymenin kendisi için taşıdığı anlamı anlatan yıldız futbolcu, milli marşın okunduğu anları hiçbir zaman unutmayacağını belirtti:

"Ve Portekizlilere... Dünyanın dört bir yanına dağılmış tüm Portekizlilere son bir şey söylemek istiyorum. Her zaman yanımda taşıyacağım bir görüntü var: milli marşın başladığı an. Etrafıma bakıyorum, takım arkadaşlarımı görüyorum, tribünleri görüyorum, çocukları, anneleri, babaları ve büyükanneleri görüyorum, sırf orada olmak için çok uzaklardan gelen Portekizlileri görüyorum. Ve o dakikalar boyunca farklılıklarımız ortadan kalkıyor. Kulüpler yok, renkler yok, sınıflar yok, meslekler yok, görüşler yok. Tek bir tutku var: Portekiz.

Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı

Hayatımın geri kalanında yanımda taşıyacağım duygu budur. Bugün milli takımla sahadaki yolculuğum sona eriyor. Başım dik, kat ettiğim yoldan gurur duyarak ve Portekiz için elimden gelen her şeyi verdiğimin bilinciyle ayrılıyorum. Ama asla sizlerden biri olmaktan vazgeçmeyeceğim. Portekiz'in her zaferini sizlerle birlikte yaşamaya, heyecanlanmaya ve kutlamaya devam edeceğim."

"EN BÜYÜK ZAFERİM PORTEKİZ'İ TEMSİL ETMEKTİ"

Ronaldo, tarihi veda mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Hayatım boyunca dünyanın en iyi futbolcusu olmak için çalıştım. Bugün anlıyorum ki, en büyük zaferim dünyanın en iyi ülkesini temsil etmeye layık görülmekti. Bu 23 yıl için teşekkür ederim. Bana inandığınız için teşekkür ederim. Madeira'da henüz bir çocukken topun peşinden koşarken başlayan bir rüyayı yaşamama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. 7 numaralı forma burada kalacak, onu giymiş olmanın gururu sonsuza dek benimle olacak. Portekiz her zaman içimde olacak. Hoşça kalın."

Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı

234 MAÇTA 146 GOL ATTI

Portekiz Milli Takımı formasını ilk kez 2003 yılında giyen Cristiano Ronaldo, 23 yıllık milli takım kariyerinde 234 karşılaşmaya çıktı ve 146 gol kaydetti. Yıldız futbolcu, milli takım düzeyinde hem en fazla maça çıkan hem de en çok gol atan oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.

Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı

PORTEKİZ İLE ÜÇ KUPA KAZANDI

Kariyerinde beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile 2016 Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Ülkesinin ilk Avrupa şampiyonluğunda önemli rol oynayan yıldız futbolcu, iki kez de UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ronaldo, böylece milli takım kariyerini üç kupayla tamamladı.

Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Okurların en beğendiği yorum

“ronaldoyu severim ama 41 yaşında adam da artık top oynamasın be ya...”

Tüm yorumlar (3)
Portekiz Milli Futbol TakımıCristiano RonaldoSosyal MedyaPortekizMedyaDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    ronaldoyu severim ama 41 yaşında adam da artık top oynamasın be ya... 3 2
  • Heisenberg Heisenberg:
    erken bırakıyorsun gibi geldi 50 yaşında bıraksaydın 2 2
  • ozgurinnyc ozgurinnyc:
    Ah be Penaldo olmadı ama 60 yaşına kadar oynamanı bekliyordu avanelerin 0 2
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