Mahsun J neden bitti? Mahsun Karaca'dan olay Acun Ilıcalı yanıtı - Son Dakika
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Mahsun J neden bitti? Mahsun Karaca'dan olay Acun Ilıcalı yanıtı

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Mahsun J neden bitti? Mahsun Karaca\'dan olay Acun Ilıcalı yanıtı
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1 yorum

"Röportaj Adam" olarak tanınan Mahsun Karaca, sevilen komedi dizisi Mahsun J'nin neden sona erdiğine ilişkin soruya esprili bir yanıt verdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City üzerinden şaka yapan Karaca, "Acun abi Mahsun J'nin yeni sezonunu yapmak yerine takıma sol bek aldı. Bizden daha iyi bir yatırım oldu" dedi.

"Röportaj Adam" karakteriyle tanınan ve Mahsun J dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Mahsun Karaca, dizinin neden sona erdiğine ilişkin açıklamasıyla dikkat çekti. Kendisine yöneltilen "Mahsun J neden bitti?" sorusuna yanıt veren Karaca, Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki futbol kulübü Hull City üzerinden esprili bir değerlendirmede bulundu.

"ACUN ABİ TAKIMA SOL BEK ALDI"

Dizinin sona erme nedenini mizahi bir dille anlatan Karaca, "Hull City yüzünden. Acun abi Mahsun J'nin yeni sezonunu yapmak yerine takıma sol bek aldı. Bizden daha iyi bir yatırım oldu" ifadelerini kullandı.

Karaca'nın sözleri, dizinin yeni sezonunun yapılmamasını futbol transferine bağlayan bir şaka olarak değerlendirildi.

"YENİ SEZONDA SÜRPRİZİMİZ HULL CITY"

Açıklamasının devamında da esprili üslubunu sürdüren Karaca, "Velhasıl yeni sezonda sürprizimiz Hull City bomba gibi geliyor" dedi.

Mahsun KaracaAcun IlıcalıHull CityMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • huseyin k huseyin k:
    kırmadan dokundurmak budur. tebrikler. 1 0 Yanıtla
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