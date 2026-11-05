Rize ve Artvin için turuncu kod veren MGM, 14 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rize ve Artvin için turuncu kod veren MGM, 14 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize ve Artvin için turuncu kod veren MGM, 14 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

MGM, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Rize ve Artvin için turuncu, 14 ilde sarı kodlu uyarı verilirken sıcaklığın ülke genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile bazı illerde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklığının ülke genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Rize ve Artvin için turuncu, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Batman, Bartın, Diyarbakır, Kastamonu, Siirt, Trabzon, Zonguldak, Şırnak ve Düzce'de ise sarı kodlu uyarı verildi.

Verilere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırşehir ve Çankırı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Osmaniye, Sinop, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIK ÜLKE GENELİNDE AZALIYOR

Hava sıcaklığının ülke genelinde 3 ila 5 derece azalacağı, rüzgarın genellikle kuzey, zamanla güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Ayrıca, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
Güneydoğu AnadoluDoğu KaradenizArtvinGüncelRizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maaş bile bağlanacak Bu ülkede erkek kıtlığı var Maaş bile bağlanacak! Bu ülkede erkek kıtlığı var
Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı gecenin ardından Mourinho’nun ağzında Türk taraftarlar var Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var
Ülkeyi karıştıran maç Tam 53 kırmızı kart çıktı Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
Ilhan Omar’dan 5. dönem zaferi Sevinçten çılgınca dans etti Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Almanya’dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi Hazırlıklar başladı Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
09:58
Özgür Özel, CHP’ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu “Varıp da geri dönmeyeceğiz“
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! "Varıp da geri dönmeyeceğiz"
09:57
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
09:16
Altın iki haftanın zirvesinde Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
08:49
Trump giderek dibe batıyor Kayıplar bir gecede arttı
Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 10:26:15. #7.12#
SON DAKİKA: Rize ve Artvin için turuncu kod veren MGM, 14 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android