Erzurum kent merkezinde yağmur sürerken Palandöken zirvesi karla beyaza büründü - Son Dakika
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Erzurum kent merkezinde yağmur sürerken Palandöken zirvesi karla beyaza büründü

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Erzurum kent merkezinde yağmur sürerken Palandöken zirvesi karla beyaza büründü
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Erzurum kent merkezinde yağmur sürerken Palandöken zirvesi karla beyaza büründü
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Erzurum kent merkezinde etkili olan yağmur, Palandöken'de yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı gece saatlerinde etkisini artırdı; Palandöken zirvesi beyaza bürünürken uzmanlar sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını bildirdi.

Erzurum kent merkezinde etkili olan yağmur, Palandöken'de yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün Erzurum ve çevresi için yaptığı yağış uyarısı, gece saatlerinde artarak kendini hissettirmeye başladı. Şehir merkezinde yağmur şeklinde devam eden yağışlı hava Palandöken'de lapa lapa kar olarak devam etti. Yağan karla birlikte Palandöken zirvesi başta olmak üzere beyaza bürünmeye başladı.

Meteoroloji uzmanları bölge genelinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını bildirildi.

Kaynak: İHA
ErzurumGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum kent merkezinde yağmur sürerken Palandöken zirvesi karla beyaza büründü - Son Dakika
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