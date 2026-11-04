Afrika'da yılın en iyisi adayları duyuruldu: Osimhen ve Salah'a kötü haber - Son Dakika
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Afrika'da yılın en iyisi adayları duyuruldu: Osimhen ve Salah'a kötü haber

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Afrika\'da yılın en iyisi adayları duyuruldu: Osimhen ve Salah\'a kötü haber
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2026 CAF Ödülleri'nin en iyi futbolcu kategorisindeki adaylar resmi olarak kamuoyuna duyuruldu. Galatasaraylı Victor Osimhen ve Trabzonsporlu Muhammed Salah listede yer almadı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2026 Ödülleri kapsamında yılın en iyisi adaylarını resmen duyurdu. Erkekler kategorisinde 7 farklı dalda 10'ar adayın açıklandığı listede dev isimlerin yer almaması dikkat çekti.

OSIMHEN VE SALAH LİSTEDE YOK

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülü için açıklanan aday listesinde kendilerine yer bulamadı. 

YILIN FUTBOLCUSU İÇİN ÖNE ÇIKAN YILDIZLAR

Ödülün son kazananı Achraf Hakimi zirvedeki unvanını korumak için listedeki yerini alırken; Sadio Mane, Ismaila Sarr, Antoine Semenyo, Brahim Diaz ve Amad Diallo gibi isimler yılın futbolcusu olmak için yarışacak. Adaylıkların belirlenmesinde, Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) ile 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele eden takımların ve oyuncuların performansları belirleyici oldu.

FOFANA DA YARIŞTA

Öte yandan yılın kalecisi adayları arasında ise Çaykur Rizespor'un Fildişi Sahilli file bekçisi Yahia Fofana da yer almayı başardı. 

Muhammed SalahVictor OsimhenTrabzonsporGalatasarayAfrikaFutbolSporSon Dakika

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