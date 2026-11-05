Avrupa’da uçaklara peş peşe bomba ihbarı! 15 uçuş tehdit aldı - Son Dakika
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Avrupa’da uçaklara peş peşe bomba ihbarı! 15 uçuş tehdit aldı

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Avrupa’da uçaklara peş peşe bomba ihbarı! 15 uçuş tehdit aldı
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Avrupa genelinde aralarında Dublin-Roma, Helsinki-Roma ve Varşova-Brüksel seferlerinin de bulunduğu yaklaşık 15 yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Bazı uçaklar rotasını değiştirerek acil iniş yaparken, bazıları savaş uçaklarının eşliğinde indi. Yapılan aramalarda şu ana kadar patlayıcıya rastlanmadı. İhbarlar, bu hafta salı günü yaşanan benzer tehditlerin ardından geldi.

Avrupa’da hava trafiği, bu hafta ikinci kez bomba ihbarlarıyla sarsıldı. İrlanda’dan Çekya’ya, Bulgaristan’dan İtalya’ya kadar birçok ülkede alarm verilirken, ihbarların kaynağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

AER LINGUS UÇAĞI FRANSA’DA ASKERİ ÜSSE İNDİ

Aer Lingus’un Dublin- Roma seferini yapan uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Fransa’daki Evreux-Fauville Hava Üssü’ne yönlendirildi. Uçak, Chartres üzerinde tur attıktan sonra askeri uçakların eşliğinde üsse güvenli iniş yaptı.

Fransa Başbakanlık ofisi, uçakta bulunan 151 yolcu ve 6 mürettebatın güvenliğe alındığını, havalimanında bomba imha ekibinin bulunduğunu açıkladı. Fransa Hava Kuvvetleri, tehdit bildirilir bildirilmez savaş uçaklarını gönderdiğini duyurdu.

FİNNAİR UÇAĞI SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİĞİNDE İNDİ

Finnair’in Helsinki-Roma seferini yapan uçağı, bomba tehdidi olduğuna dair isimsiz ihbarların ardından İtalya Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının eşliğinde Roma Fiumicino Havalimanı’na indi. Finnair’in Helsinki-Viyana seferini yapan bir uçağı da ihbar üzerine Viyana’ya indi, herhangi bir olay yaşanmadı.

PRAG’A GİDEN 4 UÇAĞA TEHDİT

Çekya polisi, başkent Prag’a giden 4 uçağa patlayıcı yerleştirildiği yönünde tehdit alındığını açıkladı. Polis, havalimanı yetkilileriyle uçakların inişi için hazırlık yapıldığını duyurdu. Yapılan piroteknik kontrollerin olumsuz sonuçlandığı bildirildi. Soruşturmayı Ulusal Terörizm, Aşırılık ve Siber Suçlarla Mücadele Merkezi (NCTEKK) devraldı.

Avusturya’nın Salzburg kentindeki havalimanında alınan ihbar nedeniyle de polis ekipleri, havalimanının araç ve bina girişlerindeki güvenlik kontrollerini sıkılaştırdı.

BULGARİSTAN’DA 3 UÇAK ACİL İNİŞ TALEP ETTİ

Bulgaristan’da 3 uçak, bomba ihbarı nedeniyle acil iniş talebinde bulundu. Kopenhag ve Madrid’den gelen iki uçak Sofya’ya indi. Londra-Sofya seferini gerçekleştiren uçak ise öğle saatlerinde Filibe yakınlarındaki havalimanına indi. Bulgaristan Ulaştırma Bakanı, üç uçakta yapılan kontrollerde sorun bulunmadığını açıkladı.

VARŞOVA-BRÜKSEL VE MİLANO SEFERLERİNE İHBAR

Polonya Hava Yolları LOT’un Varşova- Brüksel seferini yapan uçağı, bomba ihbarı üzerine Brüksel Havalimanı’na güvenli iniş gerçekleştirdi. Yapılan aramada şüpheli bir eşyaya rastlanmadı.

Wizz Air’in Milano Malpensa-Varşova seferini yapmak üzere havalanan uçağı da bomba ihbarı nedeniyle Avusturya’nın başkenti Viyana’ya acil iniş yaptı. İtalyan basını, Selanik’ten Milano Malpensa’ya giden Aegean Airlines uçağı ile Porto’dan aynı havalimanına giden bir Ryanair uçağının da ihbar aldığını duyurdu. İki uçağın sorunsuz indiği ve kontrollerin sürdüğü aktarıldı.

BU HAFTA İKİNCİ DALGA

Avrupa’da salı günü de en az 7 uçuş ve İsrail’e giden bir yolcu gemisi benzer tehditler almıştı. O gün Varşova yakınındaki bir havalimanı kısa süreliğine kapatılmış, İtalya Hava Kuvvetleri bir Ryanair uçağına Roma’ya kadar eşlik etmişti. Salı günkü ihbarlarda da patlayıcıya rastlanmamıştı.

Şu ana kadar hiçbir grup ihbarların sorumluluğunu üstlenmedi, yetkililer de kimseyi işaret etmedi. Olayların, Avrupa’da son günlerde alınan diğer ihbarlarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin inceleme sürüyor.

Avrupa'da uçuşlarda bomba ihbarı dalgası: Dublin-Roma uçağı Fransa'da askeri üsse indiAvrupa'da uçuşlarda bomba ihbarı dalgası: Dublin-Roma uçağı Fransa'da askeri üsse indi
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