MSB: "Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor"

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün İran tarafından geldiği değerlendirilen ateş sonucu şehit olmasına ilişkin, "Olayın ardından derhal adli ve idari soruşturma başlatılmış, 3 Kasım tarihinde İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme gerçekleştirilmiştir. Bahse konu olayın açıklığa kavuşturulması amacıyla İran makamlarınca da adli ve idari inceleme başlatıldığı öğrenilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar, İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aktürk, son bir haftada 6 PKK'lının teslim olduğunu açıkladı.

"8'İ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLMAK ÜZERE 665 ŞAHIS YAKALANDI"

Hudut güvenliğine ilişkin verileri paylaşan Aktürk, "Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda ise 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 665 şahıs yakalanmış, bin 766 şahıs hududu geçemeden engellenmiş, böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 294, engellenen kişi sayısı da 59 bin 621 olmuştur" dedi.

TÜRKİYE, BULGARİSTAN VE ROMANYA ARASINDA SAVUNMA TOPLANTISI

TSK'nın ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası görevler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sunmayı sürdürdüğünü belirten Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı' Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun 28 Ekim'de Bulgaristan'da düzenlenen "Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı"na katıldığını bildirdi. Aktürk, Türkiye'de gerçekleştirilen "Türkiye-Arnavutluk Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı" ile Portekiz'de düzenlenen "NATO Deniz Taarruz Kuvvetleri Forumu"nun bugün, Romanya'daki "NATO Tatbikat Programı Birleştirme Konferansı"nın ise yarın sona ereceğini kaydetti.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDA ASKERİ TEMASLAR

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere de değinen Aktürk, Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyetin 3-5 Kasım tarihleri arasında Muharip Hava Kuvveti Komutanı'nı ziyaret ettiğini belirtti. Aktürk, iki ülkenin harp okullarından sporcuların katılımıyla bugün Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nun ev sahipliğinde Karma Yüzme Müsabakası düzenleneceğini bildirdi. Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü ile 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü de kutlayan Aktürk, Türkiye'nin Azerbaycan ile "İki devlet, tek millet" anlayışı doğrultusunda birlik ve dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

BAKAN GÜLER, KATAR SAVUNMA BAKANI VE HIRVATİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI'NI AĞIRLAYACAK

Bakan Güler'in, 31 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeye ve 2-4 Kasım tarihlerindeki Kore Cumhuriyeti ziyaretine eşlik ettiğini aktaran Aktürk, Bakan Güler'in bugün Katar Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdulrahman Al Sani ile Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovic'i ağırlayacağını açıkladı.

TÜRKİYE VE MISIR'DAN "DOSTLUK DENİZİ-2026" TATBİKATI

TSK'nın muharebe etkinliğini geliştirmek, caydırıcılığını artırmak ve personelinin niteliklerini harbin değişen doğasına uygun şekilde geliştirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Aktürk, Estonya'da ve yerinden katılımla gerçekleştirilen "Crossed Swords" ile Konya'daki "Milli Anadolu Ankası Personel Kurtarma" tatbikatlarının 6 Kasım'da, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Macaristan Özel Kuvvet Tatbikatı'nın ise 12 Kasım'da sona ereceğini açıkladı.

Aktürk, 4-9 Kasım tarihleri arasında Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen "Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı"na TCG Anadolu, TCG Gaziantep fırkateyni ve TCG Meltem hücumbotunun katıldığını bildirdi. Tatbikat kapsamında suüstü, denizaltı savunma, hava savunma ve sualtı taarruz eğitimlerinin gerçekleştirildiğini belirten Aktürk, Seçkin Gözlemci Günü'nün Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın katılımıyla 8 Kasım'da icra edileceğini kaydetti.

DOĞU AKDENİZ'DE "MAVİ BALİNA-2026" TATBİKATI

Aktürk, 9-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de "Mavi Balina Tatbikatı"nın gerçekleştirileceğini belirterek, tatbikatın intikal ve karakol görevindeki denizaltılara karşı hava, suüstü ve denizaltı unsurları arasında ileri seviyede koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesini amaçladığını ifade etti.

TSK'nın 7-26 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'daki "Poseidon" ve "NATO Tracia", Azerbaycan'daki "Sonsuzluk" ile yerinden katılımla düzenlenecek "NATO Torrejon Archer Komuta Kontrol" tatbikatlarına iştirak edeceğini bildiren Aktürk, Türkiye liderliğindeki Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Çok Uluslu Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı'nın da 9-22 Kasım tarihleri arasında "Koalicja 26.2 Tatbikatı"na İstanbul'daki karargahından katılacağını açıkladı.

TÜRK SAVAŞ GEMİLERİNDEN YURT DIŞINA LİMAN ZİYARETLERİ

Aktürk, 7-18 Kasım tarihleri arasında Batı Karadeniz'de gerçekleştirilecek Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu 13'üncü Aktivasyonu kapsamında TCG Akçay'ın 7-9 Kasım'da Bulgaristan'ın Varna Limanı'nı ziyaret edeceğini bildirdi. Somali'ye deniz yoluyla malzeme nakli ve görev değişimi amacıyla 30 Ekim'de intikale başlayan TCG Gökçeada ve TCG Yıldırım fırkateynlerinin ise 8-9 Kasım tarihlerinde Cibuti'ye liman ziyareti gerçekleştireceğini kaydetti.

Aktürk, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP 31) kapsamında Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne ait Aziz Kiril Metodiy gemisinin 8-12 Kasım tarihlerinde Antalya'yı, İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait El Camino Espanol gemisinin ise 7-8 ve 10-12 Kasım tarihlerinde Mersin'i ziyaret edeceğini belirtti.

"Mavi Balina-2026 Tatbikatı" kapsamında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurlarından İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Patino ve Blas de Lezo ile Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait Aegean gemilerinin 7-13 Kasım tarihlerinde Aksaz'a liman ziyaretleri gerçekleştireceğini bildirdi. Ayrıca, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait Mount Whitney ve Bulkeley gemilerinin Aksaz'a gerçekleştireceği liman ziyaretleri kapsamında Donanma Komutanı ile ABD 6'ncı Filo ve NATO Deniz Vurucu ve Destek Kuvvetleri Komutanı arasında görüşme yapılmasının planlandığını aktardı.

DOĞU AKDENİZ'DE EĞİTİM UÇUŞU, ANITKABİR'DE SOLOTÜRK GÖSTERİSİ

Aktürk, 30 Ekim'de 3'üncü Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı ile 2'nci Lojistik Destek Gemileri Komodorluğu'na düzenlenen törenlerle sancak tevdi edildiğini bildirdi. TSK'nın hava faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Aktürk, bugün (5 Kasım) muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirileceğini, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ise SOLOTÜRK'ün Anıtkabir'de saygı uçuşu yapacağını açıkladı.

"TAYFUN BLOK-2 FÜZELERİ VE HÜRKUŞ-II UÇAKLARI ENVANTERE ALINDI"

Yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği harp araç, gereç ve mühimmatla TSK'nın güç ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Aktürk, "Ulusal güvenliğimizin ayrılmaz parçası olan yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği harp araç, gereç ve mühimmatla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır" ifadelerini kullandı.

"TSK'NIN ASTSUBAY ALIM BAŞVURULARI 23 KASIM'A KADAR SÜRECEK"

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" ile "Türk Silahlı Kuvvetlerine Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini" başvurularının 23 Kasım'a kadar devam edeceğini bildirdi.

"İRAN SINIRINDA ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

Toplantının ardından gazetecilerin soruları MSB tarafından yanıtlandı. Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün Hakkari Yüksekova'da yasa dışı hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu 31 Ekim'de şehit olmasına ilişkin sorulan soruya MSB tarafından verilen yanıtta şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-İran hududundaki, Engin Mayın Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Ekim 2026 tarihinde yasa dışı geçişe müdahale esnasında; İran tarafından geldiği değerlendirilen atış sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü şehit olmuştur. Olayın ardından derhal adli ve idari soruşturma başlatılmış, 3 Kasım 2026 tarihinde İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme gerçekleştirilmiştir.

Bahse konu olayın açıklığa kavuşturulması amacıyla İran makamlarınca da adli ve idari inceleme başlatıldığı öğrenilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar, İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürülmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

"IRAK'IN SINIR HATLARINDA KARAKOL VE KONTROL NOKTASI KURMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye - Irak sınırındaki faaliyetlere ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Komşumuz Irak ile savunma ve güvenlik alanında yürütmekte olduğumuz iş birliğini devam ettirmekteyiz.Bu kapsamda Irak'ın sınır hatlarında karakol ve kontrol noktası kurma ve güçlendirme faaliyetlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Hudut güvenliğinin etkinlikle sağlanması, bölgenin terörden arındırılması; huzur, refah ve istikrar ortamının sağlanması hedefi doğrultusunda komşumuz Irak'a her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz."