Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı - Son Dakika
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Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı

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Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı
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5 yorum
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Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı
Haber Videosu

Fatih'te hasta taşıyan ambulansın önünü kesip üzerine çıkan şahıs, 112 ekiplerinin hastaneye ulaşmasını engelledi; duruma tepki gösteren öğretmen ve öğrencilere küfürler savurdu.

Fatih'te bir şahıs, acil hasta taşıyan ambulansın önünü keserek aracın üzerine çıktı. O anlar önleri kesilen sağlık ekipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayda alındı. 

Olay, 112 Acil Sağlık ekibinin hastayı hastaneye yetiştirmeye çalıştığı sırada meydana geldi. Şüphelinin engeli nedeniyle ambulans yoluna devam edemezken, duruma tepki gösteren çevredekiler de şahsın hedefi oldu.

İddiaya göre gözü dönmüş şüpheli, hem sağlık ekiplerine hem de kendisine tepki gösteren öğrenci ve öğretmenlere küfür ve hakaretler savurdu. Ekiplerin hastayı hastaneye ulaştırmasını engelleyen şahıs hakkında inceleme başlatıldı.

Okurların en beğendiği yorum

“Öyle bir ceza yazılmalı ki hayatı kaymalı”

Tüm yorumlar (5)
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    Yorumlar (5)

  • Ahmet Vardar Ahmet Vardar:
    Öyle bir ceza yazılmalı ki hayatı kaymalı 3 0
  • sezgin polat sezgin polat:
    Adalet yok adalet olsa bunu yapamazdı 1 1
    Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    adalet olursa özgürlük yok diyorsunuz.. aşırı özgürlükten bu. 0 0
  • hg hg hg hg:
    heralde adamı hasta yanına almak istemediler 0 0
  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    araçtaki benim yakınım olsaydı bu herifi bulur bacaklarını kırardım ki iyileşene kadar böyle aptallık yapamasın 0 0
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