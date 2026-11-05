Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü

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Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
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2 yorum
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Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
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Brezilya'da Uberlandia ile Mamore arasında oynanan 20 yaş altı futbol karşılaşmasında inanılması güç bir olay yaşandı. Maçın 54. dakikasında başlayan kavga kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Yaşanan olayların ardından 43 futbolcu, 8 antrenör ve 2 yönetici olmak üzere toplam 53 kişinin kırmızı kartla ihraç edildiği bildirildi.

Brezilya futbolunda dünya spor kamuoyunun dikkatini çeken sıra dışı bir olay yaşandı. Uberlandia ile Mamore takımlarının 20 yaş altı kategorisinde karşı karşıya geldiği mücadele, futbol sahalarında eşine az rastlanan bir kavgaya sahne oldu. İki takım arasında başlayan gerginlik kısa sürede kontrolden çıkarken yaşananların ardından verilen kırmızı kartların sayısı şaşkınlık yarattı.

54. DAKİKADA ORTALIK KARIŞTI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre karşılaşmanın 54. dakikasında saha içinde futbolcular arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen olaylar, iki takımın oyuncularının yanı sıra teknik ekiplerin de dahil olduğu geniş çaplı bir arbedeye dönüştü. Sahada yaşanan gerginliğin ardından çok sayıda futbolcu ve görevli hakkında ihraç kararı verildi.

TAM 53 KİŞİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın ardından açıklanan ihraç sayısı futbol dünyasında şaşkınlık yarattı. Brezilya basınındaki bilgilere göre olaylara karışan 43 futbolcu, 8 antrenör ve 2 yönetici olmak üzere toplam 53 kişi kırmızı kart gördü.  Futbol sahalarında nadiren karşılaşılan bu sayı, Uberlandia ile Mamore arasındaki mücadeleyi son derece sıra dışı bir karşılaşma haline getirdi.

FUTBOL SAHALARINDA EŞİNE AZ RASTLANIR OLAY

Genç futbolcuların mücadele ettiği karşılaşmanın sportif yönü, yaşanan büyük kavganın gölgesinde kaldı. Toplam 53 kişinin ihraç edilmesiyle sonuçlanan olay, Brezilya futbolunda dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

BrezilyaFutbolKavgaSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ozbaye791 ozbaye791:
    suç kimsede... şımartırsan böyle olur.. kuralları uygulamazsan böyle olur. cezasızlık olursa böyle olur. paydaşların sürekli sırtını sıvazlarsan,pışpış yaparsan, fazla para verirsen böyle olur.... 1 0
  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Rekor kırmızı kart 1 0
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