Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu\'nu konuşuyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek unutulmaz bir galibiyete imza attı. Kadıköy'deki karşılaşmayı tribünden takip eden sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımının ortaya koyduğu mücadeleye ve alınan galibiyete büyük sevinç yaşadı. Belözoğlu'nun göreve gelişinin hemen ardından kazanılan kritik karşılaşma, Fenerbahçe camiasında yeni bir başlangıcın işareti olarak yorumlandı.

MAÇ BİTER BİTMEZ SOYUNMA ODASINA İNDİ

Liverpool karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından Emre Belözoğlu, vakit kaybetmeden soyunma odasına indi. Takımı karşılaşmaya hazırlayan teknik sorumlu Dirk Kuyt'ı ve teknik heyeti tebrik eden genç çalıştırıcı, futbolcularla da tek tek ilgilendi. Belözoğlu'nun galibiyetin hemen ardından takımla bir araya gelerek oyunculara destek vermesi, yeni dönemde kurmak istediği iletişim açısından dikkat çekti.

TARAFTARLARDAN "AYAĞI UĞURLU GELDİ" YORUMLARI

Fenerbahçe taraftarları da Liverpool galibiyetini Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle birlikte değerlendirdi. Sarı-lacivertli taraftarların yaptığı yorumlarda, yeni teknik direktörün takıma olumlu bir hava getirdiği görüşü öne çıktı.

Bazı taraftarlar "Hocamızın ayağı uğurlu geldi" ifadelerini kullanırken, bazıları ise "Emre stadyumda havayı değiştirdi" yorumunda bulundu. Takımın Liverpool karşısında sergilediği mücadeleden memnun kalan taraftarlar, "Ölü toprağını üzerimizden attı" sözleriyle galibiyetin yarattığı heyecanı dile getirdi.

FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM HEYECANI

Emre Belözoğlu'nun henüz takımın başında sahaya çıkmadan Liverpool gibi güçlü bir rakibe karşı alınan galibiyete tanıklık etmesi, sarı-lacivertli camiada yeni dönem beklentilerini artırdı. Soyunma odasında futbolcularla kurduğu yakın iletişimin takım içinde memnuniyet yarattığı belirtilirken, taraftarların da genç teknik adamın yönetiminde oynanacak ilk karşılaşmayı heyecanla beklediği ifade edildi. Fenerbahçe'de Liverpool zaferinin ardından gözler, Emre Belözoğlu'nun takımın başında çıkacağı ilk maça çevrildi.