Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor - Son Dakika
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Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

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Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu\'nu konuşuyor
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Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu\'nu konuşuyor
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Liverpool karşısında alınan 3-2'lik galibiyeti tribünden takip etti. Maçın ardından soyunma odasına inerek Dirk Kuyt ve futbolcuları tek tek tebrik eden genç teknik adamın gelişi, sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırdı. Taraftarlar, "Hocamızın ayağı uğurlu geldi", "Emre stadyumda havayı değiştirdi" ve "Ölü toprağını üzerimizden attı" yorumlarıyla yeni döneme ilişkin umutlarını dile getirdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek unutulmaz bir galibiyete imza attı. Kadıköy'deki karşılaşmayı tribünden takip eden sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımının ortaya koyduğu mücadeleye ve alınan galibiyete büyük sevinç yaşadı. Belözoğlu'nun göreve gelişinin hemen ardından kazanılan kritik karşılaşma, Fenerbahçe camiasında yeni bir başlangıcın işareti olarak yorumlandı.

Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

MAÇ BİTER BİTMEZ SOYUNMA ODASINA İNDİ

Liverpool karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından Emre Belözoğlu, vakit kaybetmeden soyunma odasına indi. Takımı karşılaşmaya hazırlayan teknik sorumlu Dirk Kuyt'ı ve teknik heyeti tebrik eden genç çalıştırıcı, futbolcularla da tek tek ilgilendi. Belözoğlu'nun galibiyetin hemen ardından takımla bir araya gelerek oyunculara destek vermesi, yeni dönemde kurmak istediği iletişim açısından dikkat çekti.

Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

TARAFTARLARDAN "AYAĞI UĞURLU GELDİ" YORUMLARI

Fenerbahçe taraftarları da Liverpool galibiyetini Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle birlikte değerlendirdi. Sarı-lacivertli taraftarların yaptığı yorumlarda, yeni teknik direktörün takıma olumlu bir hava getirdiği görüşü öne çıktı.

Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

Bazı taraftarlar "Hocamızın ayağı uğurlu geldi" ifadelerini kullanırken, bazıları ise "Emre stadyumda havayı değiştirdi" yorumunda bulundu. Takımın Liverpool karşısında sergilediği mücadeleden memnun kalan taraftarlar, "Ölü toprağını üzerimizden attı" sözleriyle galibiyetin yarattığı heyecanı dile getirdi.

Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM HEYECANI

Emre Belözoğlu'nun henüz takımın başında sahaya çıkmadan Liverpool gibi güçlü bir rakibe karşı alınan galibiyete tanıklık etmesi, sarı-lacivertli camiada yeni dönem beklentilerini artırdı. Soyunma odasında futbolcularla kurduğu yakın iletişimin takım içinde memnuniyet yarattığı belirtilirken, taraftarların da genç teknik adamın yönetiminde oynanacak ilk karşılaşmayı heyecanla beklediği ifade edildi. Fenerbahçe'de Liverpool zaferinin ardından gözler, Emre Belözoğlu'nun takımın başında çıkacağı ilk maça çevrildi.

Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
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Emre BelözoğluFenerbahçeDirk KuytLiverpoolSporSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Aydın Yılmaz Aydın Yılmaz:
    yakında tekrar o sene bu sene demeye başlarlar 0 4 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz Aydın Yılmaz:
    yine gaza geldi bunlar bir maç aldık diye havalara girmeye başladılar 0 3 Yanıtla
  • Adana Masa Tenisi Adana Masa Tenisi:
    tam bir dönüş örneği olabilir 1 0 Yanıtla
  • Filinta Filinta:
    Ela Rümeysa CEBECİ yengemiz Berat edip suçsuzluğu ortaya çıktıktan sonra Fenerbahçenin üstündeki kara bulutlar bir anda dağıldı gitti. Allah Fenerbahçenin başarısını daim etsin. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz Mustafa Durmaz:
    prim etkisi 0 0 Yanıtla
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