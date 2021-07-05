Son Dakika Yüksekova Haberleri

20:07 Yüksekova İlçesinde 5.200 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;07. 07.

18:52 YÜKSEKOVALI ÖĞRENCİLERİN ANITKABİR VE ESKİŞEHİR HAYALİNİ ALİME ÖĞRETMEN GERÇEKLEŞTİRDİ HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyünde 6 yıldır ilkokul öğretmenliği yapan Alime Taşçı, sosyal medyada düzenlediği kampanyayla uçak biletlerini aldığı 15 öğrencisiyle Ankara ve Eskişehir'i ziyaret etti.

17:48 Yüksekovalı öğretmen köylerin güzelliğini fotoğrafladı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Gezgin Öğretmen' olarak tanınan görsel sanatlar öğretmeni Ümit Bartın, köylerin güzelliğini fotoğrafladı.

16:48 Yüksekovalı öğrencilerin Anıtkabir ve Eskişehir hayalini Alime öğretmen gerçekleştirdi HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyünde 6 yıldır ilkokul öğretmenliği yapan Alime Taşçı, sosyal medyada düzenlediği kampanyayla uçak biletlerini aldığı 15 öğrencisiyle Ankara ve Eskişehir'i ziyaret etti.

16:13 Briketler arasında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı - Briketler arasında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir inşaat alanında bulunan briketler arasında sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

15:59 Hakkarili çocukların Eskişehir hayali gerçek oldu 6 yıl önce Hakkari Yüksekova Dedeler Köyü'ne ilkokul öğretmeni olarak atanan Eskişehirli Alime Taşçı, öğrencileri ile birlikte önce Anıtkabir'i ardından da Eskişehir'i ziyaret etti.

14:22 İş adamı Yılmaz'dan Yüksekova Belediyespor futbolcularına forma Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Yılmazlar İnşaat sahibi İslam Yılmaz, Yüksekova Belediyesispor futbolcularına forma ve malzeme desteğinde bulundu.

12:56 Yüksekovalı dağcılar 20 bin yıllık buzulları gezdi - Yüksekovalı dağcılar 20 bin yıllık buzulları gezdi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Yüksekova Ekoloji Kültürel Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, Cilo Dağlarında bulunan 20 bin yıllık buzulları gezdi.

13:55 Son dakika haber | Evlat nöbetindeki aileler, evlatlarını PKK'dan almakta kararlı Gelen son dakika haberine göre Evlat nöbetindeki aileler, evlatlarını PKK'dan almakta kararlı Ailelerin direnişi devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat...

13:01 YÜKSEKOVA'DA İMECE USULÜ TIRPANLA OT BİÇME HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, ot biçme döneminin başlamasıyla tarım aletlerinin giremediği bölgeleri tırpanla biçmeye başladı.

12:14 Tırpancıların imece usulü zorlu mesaisi Tırpancıların imece usulü zorlu mesaisi Tarım makinelerinin giremediği engebeli arazideki otu onlarca tırpancı birlikte biçiyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen çiftçiler, tarım makinelerinin giremediği engebeli arazideki otu sıcak havaya rağmen tırpanla biçmek için yoğun...

09:24 Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi 14 Operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, silah ve mühimmat ele geçirildi.

21:08 Eren-14 Operasyonu Kapsamında 2 Bölücü Terör Örgütü Mensubu Etkisiz Hale Getirildi İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan AKTAY Uluyol/1 operasyonu kapsamında;03. 07.

11:19 Eren-14 Operasyonu Kapsamında 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol Köyü kırsalında, Polis-İHA ve Jandarma-SİHA destekli icra edilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

11:02 2 terörist Hakkari kırsalında etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

10:52 Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi 1996 yılında Hakkari'de görev yaparken patlayan mayın sonucu şehit düşen Şefik Uçak'ın memleketi Adana'ya giden gençler, Uçak'ın annesinin dileğini yerine getirdi. Köyün en yüksek tepesine Türk bayrağı dikildi. Uçak'ın annesi, "Bayrak her dalgalandığında oğlum yeniden doğmuş gibi oluyor. Bir ricam daha var, 4 yetime bakıyorum burada yol yok. Bir yol yapılırsa çok mutlu olurum" ifadelerine yer verdi.

09:51 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti - 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde santur ve erbane ziyafeti Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, milli park ilan edilen 3 bin 400 rakımlı Cilo ve Sat Dağlarındaki buzullara giden sanatçı Sedat Anar, dinleyenlerine santur ve erbane ziyafeti çekti.

00:58 Normalleşmeyle verilen ilk konsere yoğun ilgi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte sahne alan santur sanatçısı Sedat Anar, vatandaşlara güzel saatler yaşattı.

17:09 MÜZİSYEN SEDAT ANAR'DAN 3 BİN 400 RAKIMDA SANTUR DİNLETİSİ HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan ve bir süre önce 'milli park' ilan edilen, 3 bin 400 rakımlı Cilo ve Sat Dağları bölgesinde müzisyen Sedat Anar, santur çaldı.

16:16 Huzurun adresi Cilo Dağları'nda erbane ve santur dinletisi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, huzur ve güven ortamının sağlandığı Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nde, sanatçı Sedat Anar, erbane ve santur dinletisi sundu.

13:48 Kahramanmaraş'ta balık adamlardan dalgıçlık eğitimi Kahramanmaraş'ta su altı arama kurtarma ekibi, Hakkari Yüksekova İtfaiyesi'nden gelen personele barajlarda eğitim verdi.

11:27 Normalleşmeyle verilen ilk konsere yoğun ilgi Normalleşmeyle verilen ilk konsere yoğun ilgi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte sahne alan santur sanatçısı Sedat Anar, vatandaşlara güzel saatler yaşattı.

11:02 Güvenlik güçleri haziranda 98 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi Türkiye'nin huzur ve güven ortamını bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik haziranda yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 98 terörist etkisiz hale getirildi.

19:27 Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mağara ve sığınaklarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

19:17 Son dakika: Mağara'da silah ele geçirildi Gelen son dakika haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen mağara ve sığınakta silah ele geçirildi.

15:15 Son dakika... Bakan Ziya Selçuk, Hakkari'de telafi etkinlikleri kapsamında doğa kampı ve rafting yapan gençlerle bir araya geldi Son dakika haberlerine göre - Bakan Ziya Selçuk, Hakkari'de telafi etkinlikleri kapsamında doğa kampı ve rafting yapan gençlerle bir araya geldi Her ilde farklı etkinliklerin yapıldığı telefi eğitimleri kapsamında Hakkari'de öğrencilerin yaz kampına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerle bir araya geldi.

09:37 3 bin 500 rakımda yüzme keyfi (HAKKARİ)3 bin 500 rakımda yüzme keyfi -Doğaseverler Cilo Dağları eteklerindeki Kervan Gölü'nde yüzüyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki doğaseverler, Cilo Dağları bölgesinde 3 bin 500 rakımda bulunan Kervan Gölü'nde yüzmenin keyfini çıkardı.

21:51 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Gençlerimize fırsat adaleti sağlamak istiyoruz" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Gençlerimize fırsat adaleti sağlamak istiyoruz" "Öğretmenlerimiz gülümserse öğrencilerimiz daha çok gülümseyecek" "Hakkari'nin Tokyo ile Paris ile yarışmasını istiyorum" "Buradaki çalışmalar Türkiye'nin gücünü arttırıyor" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari...

19:20 Son dakika haberi! 7 kişinin yaralandığı kazanın tanığının şok geçirmesi güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haberi: 7 kişinin yaralandığı kazanın tanığının şok geçirmesi güvenlik kamerasına yansıdı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, olaya tanıklık eden market çalışanının şok geçirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

19:01 Son dakika haber! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmen ve öğrencilerle buluştu Son dakika gündem haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari'de öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

18:01 Yüksekova'da iki araç çarpıştı; 9 yaralı HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

15:44 Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu lisesi açılış töreni Okul binası önündeki öğrenciler ve protokol İstiklal Marşının okunması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un zoom üzerinden Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu lisesinin açılışını gerçekleştirmesi Açılış kurdelesinin kesilmesi Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman...

15:23 Son dakika haberi... Bakan Selçuk: Fırsat adaleti sağlamak istiyoruz Son dakika gündem haberi... HAKKARİ'de toplu açılış törenlerine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Fırsat adaleti sağlamak istiyoruz.

14:25 Bakan Selçuk, Yüksekova ilçesindeki Ahmed-i Hani Ortaokulu'nu ziyaret etti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlerin kendilerinden bir gelecek tasavvuru istediğini ve onlara bunu hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, "Fırsat adaleti sağlamak istiyoruz.

13:19 Son dakika haberleri: Bakan Ziya Selçuk Yüksekova'da Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Ziya Selçuk Yüksekova'da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

08:58 Son dakika gündem: G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılıyor.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2021 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat'ta, Gaziosmanpaşa Üniversitesi II. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi'ne katılacak, Valilik ve Belediye ile "900 Adımda 900 Yıllık Tarih"i ziyaret edecek.

15:08 KERPİÇ EVİN DAMI ÇÖKTÜ HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kerpiç evin damı çöktü.

10:15 Yüksekovalı dağcılardan Cilo Dağlarına doğa yürüyüşü Yüksekovalı dağcılardan Cilo Dağlarına doğa yürüyüşü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Ekoloji Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, Cilo Dağlarına doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

08:37 Yüksekova'da randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi Yüksekova'da randevusuz aşı çadırına yoğun ilgi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlarının rahatça aşılarını yapması için kurulan çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

13:44 YÜKSEKOVA'DA 10 YIL SONRA ÜNİVERSİTE SINAVI HEYECANI HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, altyapı yetersizliği ve güvenlik nedeniyle 2011'den beri üniversite sınavı yapılamadı.

12:46 Yüksekova'da öğrenciler YKS sınavına girmenin heyecanını yaşadı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler, sınavın ilçede olmasından dolayı mutluluk yaşadı.