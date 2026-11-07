Yüksekova\'da 13 yaşındaki çocuğa yönelik istismar iddiası üzerine yürüyüş düzenlendi

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Yüksekova'da DEM Parti öncülüğünde sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, 13 yaşındaki bir çocuğun farklı tarihlerde iki yetişkinin cinsel istismarına maruz kaldığı iddiası üzerine yürüyüş düzenledi. Star Kadın Derneği Başkan Yardımcısı Ömür Çiftçi, "Bu coğrafyada çocukların ve genç kadınların uyuşturucuya, fuhuşa ve yozlaşmış yaşam biçimlerine sürüklenmesi; kadınların dillerinden, kültürlerinden ve tarihlerinden koparılması, özel savaş politikalarının toplumsal etkilerinden bağımsız değerlendirilemez" dedi.

Yüksekova'da 13 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğramasına tepki göstermek ve kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, uyuşturucu ile fuhuş gibi sorunlara dikkat çekmek amacıyla DEM Parti öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Milletvekilleri, belediye eş başkanları, STK'lar ve yurttaşların katıldığı eylemde, "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganları atıldı.

Star Kadın Derneği Başkan Yardımcısı Ömür Çiftçi, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, istismar ile cinayetlerin münferit değil, erkek egemen sistem ve cezasızlık politikalarının sonucu olduğunu ifade etti. Konuşmasında Rojin Kabaiş, Gülistan Doku ve İpek Er gibi vakaları örnek gösteren Çiftçi, kadın mücadelesinin bu olayların üzerinin örtülmesini engellediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Yüksekova'da 13 yaşındaki bir çocuğa yönelik istismar iddiaları bu tablonun bir parçasıdır. Toplumun sevgisini ve güvenini kazanmış olmak hiç kimseye çocukların bedenini ve yaşamı üzerinde hak iddia etmesine hak vermez. Sanatçı kimliği ve toplumsal konum hiçbir istismarı örtbasın üzerinde örtemez. E.O., N.Ç., N.K. hakkındaki iddialar ayırım gözetmeksizin soruşturulmalı, çocuğun kimliği ve mahremiyeti korunmalıdır. Kadına ve çocuklara yönelik şiddet, cinayetlerin yanı sıra tecavüz, cinsel istismar, kadın ve çocuk ticareti, zorla evlendirme, fuhuşa sürükleme, ekonomik sömürü ve psikolojik sömürüyle kendini bu toplumda göstermektedir. Bu coğrafyada çocukların ve genç kadınların uyuşturucuya, fuhuşa ve yozlaşmış yaşam biçimlerine sürüklenmesi, kadınların dilinden, kültüründen, tarihinden koparılması, özel savaş politikalarının toplumsal etkilerinden bağımsız değerlendirilemez. Bu politikalar toplumsal güveni, kültürel dokuyu ve kadınların yaşam alanını hedef almaktadır."

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın ise şunları söyledi:

"Hepimizin içine sığmayan bir öfkeyle buradayız. Çocuklara kadar istismar gelişiyor. Toplumu inşa eden kadına istismar gelişiyor, şiddet normalleşiyor. Hakkari'yi biliyorsunuz, neredeyse her hafta intihar vakaları duyuyoruz. Neredeyse şüpheli kadın ölümleri her hafta duyuluyor. ve çocuk istismarı, bakın 13 yaşında bir çocuk rehber öğretmeninin anlatmasıyla açığa çıkıyor. 20 Ekim'de aile suç duyurusunda bulunuyor, 21'inde Çocuk İzlem Merkezindeki çocuğun beyanıyla tecavüzcüler, istismarcılar açığa çıkıyor. Fakat ilginç olan ne ki, çok şaşırmıyoruz. Çünkü daha önceki olaylardan aynı şeyi yaptılar. Bakın olay savcısı, dosyanın savcısı nerede? İki haftadır izne ayrıldığı söyleniyor. Peki çocuğun beyanlarında dijital delillerin korunması, beyanlarının bu noktada araştırılması, iddialara yönelik girişimlerin adli ve idari işlemlerin yapılmasına dönük şu ana kadar ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı, sessiz kalınıyor."