Başkan Çerçioğlu, şehit anasının elini öpüp taziye dileklerini sundu - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu, şehit anasının elini öpüp taziye dileklerini sundu

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Başkan Çerçioğlu, şehit anasının elini öpüp taziye dileklerini sundu
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale esnasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’nün ailesini ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale esnasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün ailesini ziyaret etti. Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile gerçekleştirdiği ziyarette şehidin annesi Öznur Ünlü'nün elini öpüp Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ziyarete ilişkin paylaşımında, "Milletvekilimiz Seda Sarıbaş ile birlikte; Hakkari'de görevi başında şehit olan Çineli hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Bir kez daha şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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