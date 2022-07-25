Son Dakika Hakkari Haberleri

19:06 Ayağına dolanan iple ağaçta asılı kalan karga kurtarıldı HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ayağına dolanan iple ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

16:51 İzmir Adliyesine yönelik saldırıda, bombaları getirdiği iddia edilen sanık yargılanıyor Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan patlayıcıları otobüsle İzmir'e getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği öne sürülen Suriye uyruklu Delil Hıso'nun yargılanmasına devam edildi.

16:36 Vali Akbıyık: "Şehitlerimiz, milletimizin kahramanlarıdır" Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Güvenlik Korucusu Bülent Vermez'in babası Hanemir Vermez'i ziyaret ederek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

16:36 Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2) ŞEHİDE SON GÖREVIrak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, memleketi Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Kale köyünde toprağa verildi.

16:08 Afyonkarahisar kahramanını uğurladı Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe Kilit Operasyonunda şehit düşen Afyonkarahisarlı Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, memleketinde gerçekleştirilen törenin ardından sonsuzluğa uğurlandı.

15:32 AK Partili Özbek, şehidin babasını hastanede ziyaret etti AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören şehit babası Hanemir Vermez'i ziyaret etti.

13:05 Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş serbest bırakılsın" açıklamasına evlat nöbetindeki annelerden tepki Muş'ta evlat nöbeti tutan anneler, cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

12:36 AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ IRAK'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in (21) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki ailesine verildi.

11:05 Şehit güvenlik korucularının yakınları PKK'lı teröristleri lanetledi SAYİM HARMANCI/SIRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucularının yakınları, yıllardır kan ve gözyaşından beslenen terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

14:06 Şehit Piyade Uzman Çavuş Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

12:48 Mersinli Pençe şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

12:07 3 bin rakımlı zirveye kafe HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle batı standartlarını aratmayan kafe yapılacağı belirtildi.

10:08 ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ REMZİ NİŞAN İÇİN YÜKSEKOVA'DA TÖREN DÜZENLENDİ Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi.

09:27 BAKAN SOYLU, ŞEHİT KORUCULARIN TAZİYELERİNE KATILDI -1 İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen 4 güvenlik korucusu için Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gelerek taziye ziyaretinde bulundu.

08:53 Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi Pençe-Yıldırım Harekatında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi.

06:21 Bakan Soylu, şehit olan güvenlik korucularının taziyesine katıldı Bakan Soylu, şehit olan güvenlik korucularının taziyesine katıldı Şehitlerin taziyesinde konuşan Bakan Soylu: "Sınırlarımızın içerisini nasıl temizlemişsek, sınırlarımızın dışını da kimsenin göz dikemeyeceği bir noktaya getirmek şehitlerimize namus burcumuzdur" İçişleri Bakanı Süleyman...

04:44 15 üniversiteye yeni fakülteler açılacak! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 15 üniversite bünyesinde yeni enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulurken 7 üniversitede ise enstitü, fakülte ve yüksekokullar kapatıldı.

04:17 İçişleri Bakanı Soylu, şehit güvenlik korucularının ailelerine taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucularının taziyesinde, "Bilesiniz ki bu kalleşliği kim yapmışsa yanına bugüne kadar kalmadığı gibi bundan sonra da kalmayacak.

21:52 Durankaya beldesinde korkutan yangın Hakkari'nin Durankaya beldesinde bir evin çatısında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

21:49 Hakkari Valiliğinden şehit açıklaması Hakkari Valiliği, şehit olan Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli güvenlik korucuları Avdi Demir, Kemal İmece, Veysi Sebik ve Bülent Vermez'in ailelerine başsağlığı diledi.

20:59 Hakkari Valiliği: 4 güvenlik korucusu şehit (2) ŞEHİT 2 GÜVENLİK KORUCUSU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİIrak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 4 güvenlik korucusundan Kemal İmece ile Avdi Demir düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

19:07 Bafralı şehitler kabirleri başında anıldı Samsun'un Bafra ilçesinde şehitler Muhammed Önder, Kayhan Çizmeci ve Mahmut Özcan şehadetlerinin yıldönümlerinde kabirleri başında dualarla anıldı.

19:02 Hakkari Valiliği; 4 güvenlik korucusu şehit oldu HAKKARİ Valiliği, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 4 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.

17:17 Düğünde geline 4 kilo altın takıldı Düğünde geline 4 kilo altın takıldı Aşiret gelini takılan altınları taşıyamadı Hakkari'de Pinyanişi Aşireti'nin ileri gelenlerinden iş adamı Bülent Çallı'nın avukat oğlu Melih Çallı ile inşaat mühendisi Büşra Çallı çifti görkemli bir törenle dünya evine girerken, geline 4 kilo altın, damada ise...

14:20 2 gün 2 gecelik aşiret düğünü! Gelin takılan altınları zor taşıdı Hakkari'de Büşra ile Melih Çallı çiftinin dünya evine girdiği 2 gün 2 gece süren aşiret düğününe geline takılan altınlar damga vurdu. Damada 5 milyon lira takılırken gelin ise üzerindeki 5 kilo altın nedeniyle halay çekmekte zorlandı.

14:16 Dağcılar Kaval Şelalesi'ni gezdi Dağcılar Kaval Şelalesi'ni gezdiHAKKARİ Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyeleri, Hakkari'nin 'saklı cenneti' olarak anılan Kaval Şelalesi'ni gezdi.

11:52 Gamze Akkuş İlgezdi'den 'Sağlık Sistemi Alarm Veriyor' Raporu: "Milyon Dolara Alınan Cihazlar Çürümeye Terkedilmiştir" CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye genelinde hastanelerden edindiği doktor yetersizliği ve bundan kaynaklı kapanan bölümleri rapor haline getirdi. İlgezdi, “Ülkemizi her durumda felakete sürükleyen iktidar sağlık alanında da Cumhuriyet’imizin tüm kazanımlarını heba etmekte, doktoru da hastayı da mağdur etmektedir” dedi.

11:09 Hakkari'deki yayla kavgasında tutuklu sayısı 6'ya çıktı Hakkari'de 4 kişinin yaşamını yitirdiği iki aile arasındaki yayla kavgasında 4 kişi daha tutuklandı.

18:54 Erdoğan: Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, fabrika işçileri ile bir araya geldiği programda, "Kayseri'den, içimizde bozgunculuk yapan gafillere sesleniyorum.

18:38 Mardin'de Wushu Şampiyonası başladı Mardin'in Nusaybin ilçesinde farklı illerden 375 sporcunun katılımıyla Wushu Şampiyonası başladı.

18:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Femaş Metal Sanayi işçileriyle buluşmada konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabaları sürdürmekte kararlı olduklarını bildirdi.

18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Femaş Metal Sanayi işçileriyle buluşmada konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabaları sürdürmekte kararlı olduklarını bildirdi.

15:22 Kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 43'üncü gün SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmaları 43'üncü güne girdi.

13:18 Hakkari'de 3 semt ilk defa toprak yoldan kurtuluyor Hakkari'de 3 semt ilk defa toprak yoldan kurtuluyor Hakkari'nin Merzan Mahallesi Harmancılar, Çiftçiler ve Bostancılar semti Hakkari tarihinde ilk defa belediye tarafından toprak yoldan kurtarılıyor.

08:10 Hakkari'de 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı Hakkari'de yaşanan arazi kavgasında 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20:36 Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda adı geçen savcı tutuklandı Konya merkezli iki uyuşturucu operasyonu kapsamında 4'ü polis 14 zanlının tutuklandığı soruşturmada adı geçen ve Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet savcısı O.Y, Adana'da tutuklandı.

17:59 Hakkari'de uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı Hakkari-Van kara yolundaki Yeni Köprü yakınında hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

15:37 AK Parti, "Kalkınma kadınsız olmaz" sloganıyla 81 ilde kadınlara ulaşıyor AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti'nin "Kalkınma kadınsız olmaz" sloganıyla 81 ilde kadınlara ulaşacağını söyledi.

15:12 Bakan Özer, ?Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu tanıtımında konuştu Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimin önündeki antidemokratik tüm engellerin kaldırıldığını belirterek, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun, Cizre'de, Silopi'de, Hakkari'de, Muğla'da, Ankara'da, İstanbul'da, Kars'ta, Edirne'de, Kırklareli'nde, okul öncesinden yükseköğretime...

14:03 Hakkari'deki annelerin evlat nöbeti 31. haftada Hakkari'de çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirten ailelerin eylemi 31'inci haftada da devam ederken, eline kırık cam parçası alarak HDP binasına atmak isteyen kadını ise polis sakinleştirdi.

13:43 Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

11:41 Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda adı geçen savcı Antalya'da gözaltına alındı Konya merkezli iki uyuşturucu operasyonu kapsamında 4'ü polis 14 zanlının tutuklandığı soruşturmada adı geçen ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı O.Y, Antalya'da gözaltına alındı.

11:41 Hakkari'de 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında '3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı.

21:24 Savcı uyuşturucu baronu, kuryeleri polis çıktı Savcı uyuşturucu baronu, kuryeleri polis çıktı Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 4'nün daha öncede Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olduğu ortaya...

18:15 Akşener'den Ordu'da "Buradan Kim Bal Aldıysa Başbakan Oldu" Diyen Esnafa: "Karşılıklı Birbirimize Bereket Getirelim. Siz Bana Başbakanlık Ben Size... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ordu’nun Kabataş ilçesinde ziyaret ettiği bir esnaf, “Zor geçiniyoruz. Akşam cebimizde para kalmıyor. Geçen yıl 10 liraya alıyorduk bu sene 40 lira. Akşam cebimizde sıfır kalıyor” dedi. Bir bal üreticisinin “Buradan kim bal aldıysa Başbakan oldu” sözleri üzerine Akşener, “Karşılıklı birbirimize bereket getirelim. Siz bana Başbakanlık ben size bereket” diye yanıt verdi. Akşener, Kabataş’ta ayrıca Hakkari Çukurca’da 2017 yılında şehit edilen Onur Tiken’in babası Alaatin Tiken'e İYİ Parti rozeti taktı.

17:08 Konya merkezli uyuşturucu operasyonuyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı Konya merkezli iki uyuşturucu operasyonu kapsamında 4'ü polis 14 zanlının tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

14:49 Bürokrasiyi sarsan olay! Cumhuriyet savcısı uyuşturucu baronu polisler de kuryeleri çıktı Adana'dan Konya'ya yapılan eroin sevkiyatını savcı ile polislerin organize etmesi gündemi sarstı. Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklanırken, zanlılardan 4'nün daha önce de Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olduğu ortaya çıkarken, Adana Adliyesinde çalışan terör savcısının da polisleri sevk ve idare ettiği ileri sürüldü. Öte yandan polis kurye Cumhur A.'nın emniyet müdüründen ödül aldığı belirtildi.

14:18 Durankaya beldesi portatif yüzme havuzuna kavuşuyor Hakkari'nin Durankaya beldesindeki Şehit Teğmen Abdulselam Özatak Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesine kurulacak portatif yüzme havuzunun zemin betonunun çalışması tamamlandı.

14:15 Türkiye-İran sınırında metamfetamin ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinin İran sınır hattında icra edilen operasyonda 15 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

13:58 AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan HDP ve bazı baroların Dohuk açıklamasına tepki Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, HDP ve Diyarbakır Barosunun, Irak'ın Dohuk ilindeki saldırıyla ilgili, henüz gerçek ortaya çıkmadan terör örgütünün sözcüsü sosyal medya hesaplarıyla birlikte Türkiye'yi suçlamalarının manidar olduğunu belirtti.

13:30 Savcı uyuşturucu baronu, kuryeleri polis çıktı Savcı uyuşturucu baronu, kuryeleri polis çıktı Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 4'nün daha öncede Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olduğu ortaya...

13:07 MİT'in başarılı operasyonunu şehit babası böyle yorumladı: "Kimsenin kimsede ahı kalmaz" DÜZCE (İHA) – Dağlıca'da teröristlere saldırı emrini veren teröristin MİT operasyonu ile etkisiz hale getirilmesinin ardından Dağlıca'da şehit olan Piyade Er Cihan Aksarı'nın babası Cemalettin Aksarı, duygularını anlattı.

12:54 Arazi kavgasında öldürülen 4 kişinin cenazesi Van'da toprağa verildi Hakkari'nin Sarıtaş köyüne bağlı Kürüm mezrası ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, Van'da defnedildi.

12:53 Savcı uyuşturucu baronu, kuryeleri polis çıktı Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklanırken, zanlılardan 4'nün daha öncede Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olduğu ortaya çıkarken, Adana Adliyesinde çalışan terör savcısının da polisleri sevk ve...

12:35 Yayladaki silahlı kavgada ölen 4 kişi toprağa verildi; 7 gözaltı HAKKARİ'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

12:21 Yayladaki kavgada ölen 4 kişi toprağa verildi Hakkari'de iki grup arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişi, Van'da toprağa verildi.

11:29 VAN'DA IRAKLI TURİST YOĞUNLUĞU YOĞUN olarak İranlı turistleri ağırlayan Van, artık Iraklı turistleri de ağırlıyor.

08:29 Kaymakam Tugay, Aktütün bölgesindeki köyleri ziyaret etti Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, ilçeye bağlı Aktütün bölgesindeki köyleri ziyaret etti.

19:11 Son dakika... Şehit Kanat'ın silah arkadaşlarından vefa ziyareti Son dakika haberleri: Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Piyade Komando er Hacı Ömer Kanat'ın silah arkadaşları vefatının 23. yılında kabri başında şehidi dualarla yad etti.

19:11 Yönetmen Erden Kıral İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı Beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yönetmen Erden Kıral, İstanbul'da düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

18:44 Usta yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden usta yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı.

18:44 Yayladaki kavgada ölen 4 kişinin cenazesi morga kaldırıldı Hakkari'de iki grup arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van'a getirildi.

18:21 Yönetmen Erden Kıral, son yolculuğuna uğurlandı Tedavi gördüğü hastanede 17 Temmuz'da vefat eden yönetmen ve senarist Erden Kıral, son yolculuğuna uğurlandı.

17:50 Son dakika! HAKKARİ'DE YAYLADA SİLAHLI KAVGA 4 ÖLÜ Edinilen son dakika haberine göre Hakkari'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.

17:43 Hakkari'de yaylada silahlı kavga: 4 ölü (2) CENAZELER OTOPSİ İÇİN VAN'A GÖNDERİLDİHakkari'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.

16:37 Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden "çekirge" açıklaması Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yüksekova ilçesinde tarım arazilerinde çekirgeye karşı her yıl teknik personel tarafından yapılan tespitler doğrultusunda düzenli olarak mücadele yürütüldüğü bildirildi.

16:33 Usta yönetmen Erden Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi Usta yönetmen Erden Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi Antalya'da geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayata veda eden Türk Sineması'nın usta yönetmenlerinden Erden Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda veda töreni düzenlendi.

16:28 Son dakika haberi: YÖNETMEN ERDEN KIRAL İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ Gelen son dakika haberlerine göre BEYİN Kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden yönetmen Erden Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda cenaze töreni düzenlendi.

16:25 Şehit ailesinden Kaymakam Kurt'a ziyaret Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde şehit olan Hüseyin Sarı'nın ailesi, Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt'u makamında ziyaret etti.

15:52 Son dakika... 4 kişinin öldürüldüğü köy giriş çıkışlara kapatıldı Son dakika gündem haberi... Hakkari'de iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişinin hayatını kaybettiği köy giriş çıkışlara kapatılırken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

14:18 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Çok sayıda can kaybı var Daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan, Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların patladığı olayda 4 kişi can verirken 1 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

12:52 Son dakika haber: HAKKARİ'DE YAYLADA SİLAHLI KAVGA 4 ÖLÜ Son dakika haberleri: HAKKARİ'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi.

12:45 Aşiretlerin arazi kavgasında hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu Aşiretlerin arazi kavgasında hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu Hakkari'de Pinyanişi ve Ertuşi aşiretleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu.

12:27 Tekirdağ'da, Haziran ayında 3 bin 873 konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tekirdağ'da 2022 yılı Haziran ayında 3 bin 873 konut satıldı.

12:25 Son dakika 3. sayfa: Hakkari'de yayla kavgası: 4 ölü Edinilen son dakika gelişmesine göre Hakkari-Van sınırında bulunan yayla nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.

11:52 Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si tamamlandı Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 5 ülkeden 38 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si tamamlandı.

10:59 Son dakika yerel: Dağlıca'da şehit olan Fatih Duru'nun annesi: "Kanımız yerde kalmadı" Son dakika haber... Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşayan şehit Fatih Duru'nun annesi Azime Duru, 2015 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 16 askerden sözleşmeli Onbaşı Fatih Duru'nun saldırı emrini planlayan terör örgütü PKK'nın sözde üst...

09:27 Dağlıca'da şehit olan Fatih Duru'nun annesi: "Kanımız yerde kalmadı" Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşayan şehit Fatih Duru'nun annesi Azime Duru, 2015 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 16 askerden sözleşmeli Onbaşı Fatih Duru'nun saldırı emrini planlayan terör örgütü PKK'nın sözde üst...

09:18 Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı Yüksekova'nın Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesinin evine yılan ihbarına giden ekipler, evin her tarafından yılan fışkırması nedeniyle şaşkına döndü. 3 çocuğunu yılanlar nedeniyle akrabalarının evlerine gönderen çift, korkudan uyuyamıyor.

09:08 Yılanlı evde korkulu yaşam: Evin her yerinden yılan çıkıyor Yılanlı evde korkulu yaşam: Evin her yerinden yılan çıkıyor - Yüksekovalı Oyman ailesinin başı yılanlarla dertte - Evin her tarafından çıkan yılanlar ailenin korkulu rüyası oldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesine ait evin her tarafından çıkan yılanlar korkutuyor.

08:43 Hakkarili sporcular uluslararası rafting yarışlarında 20 madalya aldı Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si'nde Hakkarili sporcular 5 altın, 10 gümüş ve 5 bronz madalya aldı.

08:35 Son dakika yerel: Kaymakam Kurt'tan üs bölgesindeki askere ziyaret Son dakika yerel haberi... Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve Belediye Başkanı Ensar Dündar, askeri üs bölgesinde nöbet tutan askerleri ziyaret etti.

00:58 Bayburt'ta geçtiğimiz ay 90 konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.

00:58 Balıkesir'de Haziran ayında 3 bin 203 konut satıldı Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 Haziran ayında 3 bin 203 konut satıldıBalıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 Haziran ayında 3 bin 203 adet konut satıldı.

00:58 Yüksekova'da renkli koyun kırkma şenliği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan koyun kırkma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

17:28 Hakkari Üniversitesinde 7 yeni bölüm açıldı Hakkari Üniversitesi bünyesinde yeni açılan 4 lisans, 2 yüksek lisans ve ön lisans bölümleri bu yıl ilk öğrencilerini alacak.

15:48 Diş hekimliği için yazılım mühendisliğini terk eden öğrenci 468 puan aldı Diş hekimliği için yazılım mühendisliğini terk eden öğrenci 468 puan aldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve yazılım Mühendisliği bölümü okuyan Eylem Yardımcı, hayalindeki diş hekimliği için okulu bırakarak yeniden hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavında 468 ham puan alarak 3...

14:55 Bakan Özer: "Eğitimdeki okullaşma şu anda yüzde 93'tür" Bakan Özer: "Eğitimdeki okullaşma şu anda yüzde 93'tür" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Diğer ülkelerin bizden 2000 yılından çok önce sağladığı bu başarıyı bizler 70 yıllık bir gecikme ile yaşadık"BİTLİS Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 yıl gibi kısa bir sürede çok ciddi bir...