Son Dakika Hakkari Haberleri

- 19:06 Ayağına dolanan iple ağaçta asılı kalan karga kurtarıldı
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ayağına dolanan iple ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.
- 16:51 İzmir Adliyesine yönelik saldırıda, bombaları getirdiği iddia edilen sanık yargılanıyor
Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan patlayıcıları otobüsle İzmir'e getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği öne sürülen Suriye uyruklu Delil Hıso'nun yargılanmasına devam edildi.
- 16:36 Vali Akbıyık: "Şehitlerimiz, milletimizin kahramanlarıdır"
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Güvenlik Korucusu Bülent Vermez'in babası Hanemir Vermez'i ziyaret ederek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
- 16:36 Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)
ŞEHİDE SON GÖREVIrak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, memleketi Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Kale köyünde toprağa verildi.
- 16:08 Afyonkarahisar kahramanını uğurladı
Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe Kilit Operasyonunda şehit düşen Afyonkarahisarlı Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, memleketinde gerçekleştirilen törenin ardından sonsuzluğa uğurlandı.
- 15:32 AK Partili Özbek, şehidin babasını hastanede ziyaret etti
AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören şehit babası Hanemir Vermez'i ziyaret etti.
- 13:05 Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş serbest bırakılsın" açıklamasına evlat nöbetindeki annelerden tepki
Muş'ta evlat nöbeti tutan anneler, cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
- 12:36 AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
IRAK'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in (21) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki ailesine verildi.
- 11:05 Şehit güvenlik korucularının yakınları PKK'lı teröristleri lanetledi
SAYİM HARMANCI/SIRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucularının yakınları, yıllardır kan ve gözyaşından beslenen terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.
- Dün Dün 14:06 Şehit Piyade Uzman Çavuş Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.
- Dün Dün 12:48 Mersinli Pençe şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
- Dün Dün 12:07 3 bin rakımlı zirveye kafe
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle batı standartlarını aratmayan kafe yapılacağı belirtildi.
- Dün Dün 11:17 Şehit Uzman Çavuş Remzi Nişan için Yüksekova'da tören düzenlendi (2)
ADANA'DA TÖRENLE KARŞILANDIPençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın (30) cenazesi, sabah saatlerinde uçakla Hakkari'den Adana'ya getirildi.
- Dün Dün 10:08 ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ REMZİ NİŞAN İÇİN YÜKSEKOVA'DA TÖREN DÜZENLENDİ
Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi.
- Dün Dün 09:27 BAKAN SOYLU, ŞEHİT KORUCULARIN TAZİYELERİNE KATILDI -1
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen 4 güvenlik korucusu için Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gelerek taziye ziyaretinde bulundu.
- Dün Dün 08:53 Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Pençe-Yıldırım Harekatında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi.
- Dün Dün 06:21 Bakan Soylu, şehit olan güvenlik korucularının taziyesine katıldı
Bakan Soylu, şehit olan güvenlik korucularının taziyesine katıldı Şehitlerin taziyesinde konuşan Bakan Soylu: "Sınırlarımızın içerisini nasıl temizlemişsek, sınırlarımızın dışını da kimsenin göz dikemeyeceği bir noktaya getirmek şehitlerimize namus burcumuzdur" İçişleri Bakanı Süleyman...
- Dün Dün 04:44 15 üniversiteye yeni fakülteler açılacak! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 15 üniversite bünyesinde yeni enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulurken 7 üniversitede ise enstitü, fakülte ve yüksekokullar kapatıldı.
- Dün Dün 04:17 İçişleri Bakanı Soylu, şehit güvenlik korucularının ailelerine taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucularının taziyesinde, "Bilesiniz ki bu kalleşliği kim yapmışsa yanına bugüne kadar kalmadığı gibi bundan sonra da kalmayacak.
- 25.07.2022 25 Tem 21:52 Durankaya beldesinde korkutan yangın
Hakkari'nin Durankaya beldesinde bir evin çatısında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.
- 25.07.2022 25 Tem 21:49 Hakkari Valiliğinden şehit açıklaması
Hakkari Valiliği, şehit olan Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli güvenlik korucuları Avdi Demir, Kemal İmece, Veysi Sebik ve Bülent Vermez'in ailelerine başsağlığı diledi.
- 25.07.2022 25 Tem 21:46 Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen 4 güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen 4 güvenlik korucusu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde toprağa verildi.
- 25.07.2022 25 Tem 21:29 Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı
Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan 4 güvenlik korucusunun cenazesi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde toprağa verildi.
- 25.07.2022 25 Tem 20:59 Hakkari Valiliği: 4 güvenlik korucusu şehit (2)
ŞEHİT 2 GÜVENLİK KORUCUSU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİIrak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 4 güvenlik korucusundan Kemal İmece ile Avdi Demir düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
- 25.07.2022 25 Tem 19:07 Bafralı şehitler kabirleri başında anıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde şehitler Muhammed Önder, Kayhan Çizmeci ve Mahmut Özcan şehadetlerinin yıldönümlerinde kabirleri başında dualarla anıldı.
- 25.07.2022 25 Tem 19:02 Hakkari Valiliği; 4 güvenlik korucusu şehit oldu
HAKKARİ Valiliği, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 4 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.
- 25.07.2022 25 Tem 17:17 Düğünde geline 4 kilo altın takıldı
Düğünde geline 4 kilo altın takıldı Aşiret gelini takılan altınları taşıyamadı Hakkari'de Pinyanişi Aşireti'nin ileri gelenlerinden iş adamı Bülent Çallı'nın avukat oğlu Melih Çallı ile inşaat mühendisi Büşra Çallı çifti görkemli bir törenle dünya evine girerken, geline 4 kilo altın, damada ise...
- 25.07.2022 25 Tem 14:20 2 gün 2 gecelik aşiret düğünü! Gelin takılan altınları zor taşıdı
Hakkari'de Büşra ile Melih Çallı çiftinin dünya evine girdiği 2 gün 2 gece süren aşiret düğününe geline takılan altınlar damga vurdu. Damada 5 milyon lira takılırken gelin ise üzerindeki 5 kilo altın nedeniyle halay çekmekte zorlandı.
- 25.07.2022 25 Tem 14:16 Dağcılar Kaval Şelalesi'ni gezdi
Dağcılar Kaval Şelalesi'ni gezdiHAKKARİ Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyeleri, Hakkari'nin 'saklı cenneti' olarak anılan Kaval Şelalesi'ni gezdi.
- 24.07.2022 24 Tem 11:52 Gamze Akkuş İlgezdi'den 'Sağlık Sistemi Alarm Veriyor' Raporu: "Milyon Dolara Alınan Cihazlar Çürümeye Terkedilmiştir"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye genelinde hastanelerden edindiği doktor yetersizliği ve bundan kaynaklı kapanan bölümleri rapor haline getirdi. İlgezdi, “Ülkemizi her durumda felakete sürükleyen iktidar sağlık alanında da Cumhuriyet’imizin tüm kazanımlarını heba etmekte, doktoru da hastayı da mağdur etmektedir” dedi.
- 24.07.2022 24 Tem 11:09 Hakkari'deki yayla kavgasında tutuklu sayısı 6'ya çıktı
Hakkari'de 4 kişinin yaşamını yitirdiği iki aile arasındaki yayla kavgasında 4 kişi daha tutuklandı.
- 23.07.2022 23 Tem 18:54 Erdoğan: Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, fabrika işçileri ile bir araya geldiği programda, "Kayseri'den, içimizde bozgunculuk yapan gafillere sesleniyorum.
- 23.07.2022 23 Tem 18:38 Mardin'de Wushu Şampiyonası başladı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde farklı illerden 375 sporcunun katılımıyla Wushu Şampiyonası başladı.
- 23.07.2022 23 Tem 18:33 Erdoğan: "2022 Temmuz ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti 5 bin 500 olarak belirledik. Yılbaşında bu tabloyu yeniden değerlendireceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2022 Temmuz ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti 5 bin 500 olarak belirledik.
- 23.07.2022 23 Tem 18:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Femaş Metal Sanayi işçileriyle buluşmada konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabaları sürdürmekte kararlı olduklarını bildirdi.
- 23.07.2022 23 Tem 18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Femaş Metal Sanayi işçileriyle buluşmada konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabaları sürdürmekte kararlı olduklarını bildirdi.
- 23.07.2022 23 Tem 17:51 Erdoğan: "2022 Temmuz ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti 5 bin 500 olarak belirledik. Yılbaşında bu tabloyu yeniden değerlendireceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2022 Temmuz ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti 5 bin 500 olarak belirledik.
- 23.07.2022 23 Tem 15:22 Kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 43'üncü gün
SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmaları 43'üncü güne girdi.
- 23.07.2022 23 Tem 13:18 Hakkari'de 3 semt ilk defa toprak yoldan kurtuluyor
Hakkari'de 3 semt ilk defa toprak yoldan kurtuluyor Hakkari'nin Merzan Mahallesi Harmancılar, Çiftçiler ve Bostancılar semti Hakkari tarihinde ilk defa belediye tarafından toprak yoldan kurtarılıyor.
- 23.07.2022 23 Tem 08:10 Hakkari'de 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı
Hakkari'de yaşanan arazi kavgasında 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 22.07.2022 22 Tem 20:36 Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda adı geçen savcı tutuklandı
Konya merkezli iki uyuşturucu operasyonu kapsamında 4'ü polis 14 zanlının tutuklandığı soruşturmada adı geçen ve Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet savcısı O.Y, Adana'da tutuklandı.
- 22.07.2022 22 Tem 17:59 Hakkari'de uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
Hakkari-Van kara yolundaki Yeni Köprü yakınında hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
- 22.07.2022 22 Tem 15:37 AK Parti, "Kalkınma kadınsız olmaz" sloganıyla 81 ilde kadınlara ulaşıyor
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti'nin "Kalkınma kadınsız olmaz" sloganıyla 81 ilde kadınlara ulaşacağını söyledi.
- 22.07.2022 22 Tem 15:12 Bakan Özer, ?Dijital İstihdam Eşleştirme Platformu tanıtımında konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimin önündeki antidemokratik tüm engellerin kaldırıldığını belirterek, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun, Cizre'de, Silopi'de, Hakkari'de, Muğla'da, Ankara'da, İstanbul'da, Kars'ta, Edirne'de, Kırklareli'nde, okul öncesinden yükseköğretime...
- 22.07.2022 22 Tem 14:56 31 haftadır Hakkari'de evlat nöbetindeki ailelerden 'bize katılın' çağrısı
HAKKARİ'de, PKK'lı teröristler tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 31'inci haftada devam etti.
- 22.07.2022 22 Tem 14:03 Hakkari'deki annelerin evlat nöbeti 31. haftada
Hakkari'de çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirten ailelerin eylemi 31'inci haftada da devam ederken, eline kırık cam parçası alarak HDP binasına atmak isteyen kadını ise polis sakinleştirdi.
- 22.07.2022 22 Tem 13:43 Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.
- 22.07.2022 22 Tem 11:41 Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda adı geçen savcı Antalya'da gözaltına alındı
Konya merkezli iki uyuşturucu operasyonu kapsamında 4'ü polis 14 zanlının tutuklandığı soruşturmada adı geçen ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı O.Y, Antalya'da gözaltına alındı.
- 22.07.2022 22 Tem 11:41 Hakkari'de 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında '3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı.
- 21.07.2022 21 Tem 21:24 Savcı uyuşturucu baronu, kuryeleri polis çıktı
Savcı uyuşturucu baronu, kuryeleri polis çıktı Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 4'nün daha öncede Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olduğu ortaya...
- 21.07.2022 21 Tem 18:15 Akşener'den Ordu'da "Buradan Kim Bal Aldıysa Başbakan Oldu" Diyen Esnafa: "Karşılıklı Birbirimize Bereket Getirelim. Siz Bana Başbakanlık Ben Size...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ordu’nun Kabataş ilçesinde ziyaret ettiği bir esnaf, “Zor geçiniyoruz. Akşam cebimizde para kalmıyor. Geçen yıl 10 liraya alıyorduk bu sene 40 lira. Akşam cebimizde sıfır kalıyor” dedi. Bir bal üreticisinin “Buradan kim bal aldıysa Başbakan oldu” sözleri üzerine Akşener, “Karşılıklı birbirimize bereket getirelim. Siz bana Başbakanlık ben size bereket” diye yanıt verdi. Akşener, Kabataş’ta ayrıca Hakkari Çukurca’da 2017 yılında şehit edilen Onur Tiken’in babası Alaatin Tiken'e İYİ Parti rozeti taktı.
- 21.07.2022 21 Tem 17:08 Konya merkezli uyuşturucu operasyonuyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı
Konya merkezli iki uyuşturucu operasyonu kapsamında 4'ü polis 14 zanlının tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.
- 21.07.2022 21 Tem 14:49 Bürokrasiyi sarsan olay! Cumhuriyet savcısı uyuşturucu baronu polisler de kuryeleri çıktı
Adana'dan Konya'ya yapılan eroin sevkiyatını savcı ile polislerin organize etmesi gündemi sarstı. Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklanırken, zanlılardan 4'nün daha önce de Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olduğu ortaya çıkarken, Adana Adliyesinde çalışan terör savcısının da polisleri sevk ve idare ettiği ileri sürüldü. Öte yandan polis kurye Cumhur A.'nın emniyet müdüründen ödül aldığı belirtildi.
- 21.07.2022 21 Tem 14:18 Durankaya beldesi portatif yüzme havuzuna kavuşuyor
Hakkari'nin Durankaya beldesindeki Şehit Teğmen Abdulselam Özatak Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesine kurulacak portatif yüzme havuzunun zemin betonunun çalışması tamamlandı.
- 21.07.2022 21 Tem 14:15 Türkiye-İran sınırında metamfetamin ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinin İran sınır hattında icra edilen operasyonda 15 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
- 21.07.2022 21 Tem 13:58 AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan HDP ve bazı baroların Dohuk açıklamasına tepki Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, HDP ve Diyarbakır Barosunun, Irak'ın Dohuk ilindeki saldırıyla ilgili, henüz gerçek ortaya çıkmadan terör örgütünün sözcüsü sosyal medya hesaplarıyla birlikte Türkiye'yi suçlamalarının manidar olduğunu belirtti.
- 21.07.2022 21 Tem 13:30 Savcı uyuşturucu baronu, kuryeleri polis çıktı
Savcı uyuşturucu baronu, kuryeleri polis çıktı Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 4'nün daha öncede Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olduğu ortaya...
- 21.07.2022 21 Tem 13:07 MİT'in başarılı operasyonunu şehit babası böyle yorumladı: "Kimsenin kimsede ahı kalmaz"
DÜZCE (İHA) – Dağlıca'da teröristlere saldırı emrini veren teröristin MİT operasyonu ile etkisiz hale getirilmesinin ardından Dağlıca'da şehit olan Piyade Er Cihan Aksarı'nın babası Cemalettin Aksarı, duygularını anlattı.
- 21.07.2022 21 Tem 12:54 Arazi kavgasında öldürülen 4 kişinin cenazesi Van'da toprağa verildi
Hakkari'nin Sarıtaş köyüne bağlı Kürüm mezrası ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, Van'da defnedildi.
- 21.07.2022 21 Tem 12:53 Savcı uyuşturucu baronu, kuryeleri polis çıktı
Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklanırken, zanlılardan 4'nün daha öncede Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olduğu ortaya çıkarken, Adana Adliyesinde çalışan terör savcısının da polisleri sevk ve...
- 21.07.2022 21 Tem 12:35 Yayladaki silahlı kavgada ölen 4 kişi toprağa verildi; 7 gözaltı
HAKKARİ'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
- 21.07.2022 21 Tem 12:21 Yayladaki kavgada ölen 4 kişi toprağa verildi
Hakkari'de iki grup arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişi, Van'da toprağa verildi.
- 21.07.2022 21 Tem 11:29 VAN'DA IRAKLI TURİST YOĞUNLUĞU
YOĞUN olarak İranlı turistleri ağırlayan Van, artık Iraklı turistleri de ağırlıyor.
- 21.07.2022 21 Tem 08:30 Çukurca'da tayini çıkan askeri personel için veda programı
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, tayini çıkan askeri personele veda yemeği verdi.
- 21.07.2022 21 Tem 08:29 Kaymakam Tugay, Aktütün bölgesindeki köyleri ziyaret etti
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, ilçeye bağlı Aktütün bölgesindeki köyleri ziyaret etti.
- 20.07.2022 20 Tem 19:11 Son dakika... Şehit Kanat'ın silah arkadaşlarından vefa ziyareti
Son dakika haberleri: Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Piyade Komando er Hacı Ömer Kanat'ın silah arkadaşları vefatının 23. yılında kabri başında şehidi dualarla yad etti.
- 20.07.2022 20 Tem 19:11 Yönetmen Erden Kıral İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yönetmen Erden Kıral, İstanbul'da düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
- 20.07.2022 20 Tem 18:44 Usta yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı
Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden usta yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı.
- 20.07.2022 20 Tem 18:44 Yayladaki kavgada ölen 4 kişinin cenazesi morga kaldırıldı
Hakkari'de iki grup arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van'a getirildi.
- 20.07.2022 20 Tem 18:21 Yönetmen Erden Kıral, son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede 17 Temmuz'da vefat eden yönetmen ve senarist Erden Kıral, son yolculuğuna uğurlandı.
- 20.07.2022 20 Tem 17:50 Son dakika! HAKKARİ'DE YAYLADA SİLAHLI KAVGA 4 ÖLÜ
Edinilen son dakika haberine göre Hakkari'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.
- 20.07.2022 20 Tem 17:43 Hakkari'de yaylada silahlı kavga: 4 ölü (2)
CENAZELER OTOPSİ İÇİN VAN'A GÖNDERİLDİHakkari'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada ölen 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.
- 20.07.2022 20 Tem 16:37 Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden "çekirge" açıklaması
Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yüksekova ilçesinde tarım arazilerinde çekirgeye karşı her yıl teknik personel tarafından yapılan tespitler doğrultusunda düzenli olarak mücadele yürütüldüğü bildirildi.
- 20.07.2022 20 Tem 16:33 Usta yönetmen Erden Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi
Usta yönetmen Erden Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi Antalya'da geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayata veda eden Türk Sineması'nın usta yönetmenlerinden Erden Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda veda töreni düzenlendi.
- 20.07.2022 20 Tem 16:28 Son dakika haberi: YÖNETMEN ERDEN KIRAL İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Gelen son dakika haberlerine göre BEYİN Kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden yönetmen Erden Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda cenaze töreni düzenlendi.
- 20.07.2022 20 Tem 16:25 Şehit ailesinden Kaymakam Kurt'a ziyaret
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde şehit olan Hüseyin Sarı'nın ailesi, Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt'u makamında ziyaret etti.
- 20.07.2022 20 Tem 15:52 Son dakika... 4 kişinin öldürüldüğü köy giriş çıkışlara kapatıldı
Son dakika gündem haberi... Hakkari'de iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişinin hayatını kaybettiği köy giriş çıkışlara kapatılırken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
- 20.07.2022 20 Tem 14:18 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Çok sayıda can kaybı var
Daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan, Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların patladığı olayda 4 kişi can verirken 1 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- 20.07.2022 20 Tem 12:52 Son dakika haber: HAKKARİ'DE YAYLADA SİLAHLI KAVGA 4 ÖLÜ
Son dakika haberleri: HAKKARİ'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi.
- 20.07.2022 20 Tem 12:45 Aşiretlerin arazi kavgasında hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu
Aşiretlerin arazi kavgasında hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu Hakkari'de Pinyanişi ve Ertuşi aşiretleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu.
- 20.07.2022 20 Tem 12:34 Eskişehir, 5'inci kez 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehri' seçildi
ESKİŞEHİR, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından 81 ilde 199 üniversitedeki 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri' araştırmasında, 5'inci kez Türkiye 1'incisi seçildi.
- 20.07.2022 20 Tem 12:27 Tekirdağ'da, Haziran ayında 3 bin 873 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tekirdağ'da 2022 yılı Haziran ayında 3 bin 873 konut satıldı.
- 20.07.2022 20 Tem 12:25 Son dakika 3. sayfa: Hakkari'de yayla kavgası: 4 ölü
Edinilen son dakika gelişmesine göre Hakkari-Van sınırında bulunan yayla nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.
- 20.07.2022 20 Tem 11:52 Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si tamamlandı
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 5 ülkeden 38 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si tamamlandı.
- 20.07.2022 20 Tem 10:59 Son dakika yerel: Dağlıca'da şehit olan Fatih Duru'nun annesi: "Kanımız yerde kalmadı"
Son dakika haber... Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşayan şehit Fatih Duru'nun annesi Azime Duru, 2015 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 16 askerden sözleşmeli Onbaşı Fatih Duru'nun saldırı emrini planlayan terör örgütü PKK'nın sözde üst...
- 20.07.2022 20 Tem 09:27 Son dakika haber | MİT'in operasyonu ile etkisiz hale getirilmişti...O teröristin öldürüldüğü haberini alan Dağlıca şehidinin annesi: "Yüreğimiz serinledi"
Gelen son dakika haberine göre MİT'in operasyonu ile etkisiz hale getirilmişti.
- 20.07.2022 20 Tem 09:27 Dağlıca'da şehit olan Fatih Duru'nun annesi: "Kanımız yerde kalmadı"
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşayan şehit Fatih Duru'nun annesi Azime Duru, 2015 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 16 askerden sözleşmeli Onbaşı Fatih Duru'nun saldırı emrini planlayan terör örgütü PKK'nın sözde üst...
- 20.07.2022 20 Tem 09:18 Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı
Yüksekova'nın Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesinin evine yılan ihbarına giden ekipler, evin her tarafından yılan fışkırması nedeniyle şaşkına döndü. 3 çocuğunu yılanlar nedeniyle akrabalarının evlerine gönderen çift, korkudan uyuyamıyor.
- 20.07.2022 20 Tem 09:08 Yılanlı evde korkulu yaşam: Evin her yerinden yılan çıkıyor
Yılanlı evde korkulu yaşam: Evin her yerinden yılan çıkıyor - Yüksekovalı Oyman ailesinin başı yılanlarla dertte - Evin her tarafından çıkan yılanlar ailenin korkulu rüyası oldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesine ait evin her tarafından çıkan yılanlar korkutuyor.
- 20.07.2022 20 Tem 08:43 Hakkarili sporcular uluslararası rafting yarışlarında 20 madalya aldı
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si'nde Hakkarili sporcular 5 altın, 10 gümüş ve 5 bronz madalya aldı.
- 20.07.2022 20 Tem 08:35 Son dakika yerel: Kaymakam Kurt'tan üs bölgesindeki askere ziyaret
Son dakika yerel haberi... Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve Belediye Başkanı Ensar Dündar, askeri üs bölgesinde nöbet tutan askerleri ziyaret etti.
- 20.07.2022 20 Tem 00:58 Bayburt'ta geçtiğimiz ay 90 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.
- 20.07.2022 20 Tem 00:58 Balıkesir'de Haziran ayında 3 bin 203 konut satıldı
Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 Haziran ayında 3 bin 203 konut satıldıBalıkesir'de TÜİK verilerine göre 2022 Haziran ayında 3 bin 203 adet konut satıldı.
- 20.07.2022 20 Tem 00:58 Yüksekova'da renkli koyun kırkma şenliği
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan koyun kırkma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
- 19.07.2022 19 Tem 23:38 Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si sona erdi
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si tamamlandı.
- 19.07.2022 19 Tem 17:28 Hakkari Üniversitesinde 7 yeni bölüm açıldı
Hakkari Üniversitesi bünyesinde yeni açılan 4 lisans, 2 yüksek lisans ve ön lisans bölümleri bu yıl ilk öğrencilerini alacak.
- 19.07.2022 19 Tem 15:48 Diş hekimliği için yazılım mühendisliğini terk eden öğrenci 468 puan aldı
Diş hekimliği için yazılım mühendisliğini terk eden öğrenci 468 puan aldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve yazılım Mühendisliği bölümü okuyan Eylem Yardımcı, hayalindeki diş hekimliği için okulu bırakarak yeniden hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavında 468 ham puan alarak 3...
- 19.07.2022 19 Tem 14:55 Bakan Özer: "Eğitimdeki okullaşma şu anda yüzde 93'tür"
Bakan Özer: "Eğitimdeki okullaşma şu anda yüzde 93'tür" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Diğer ülkelerin bizden 2000 yılından çok önce sağladığı bu başarıyı bizler 70 yıllık bir gecikme ile yaşadık"BİTLİS Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 yıl gibi kısa bir sürede çok ciddi bir...
- 19.07.2022 19 Tem 14:53 BAKAN ÖZER ÇOCUKLARIN EĞİTİME RAHAT ERİŞİMİ İÇİN DEVASA YATIRIMLAR YAPILDI
MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Üzümveren köyünde yapımı tamamlanan Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı.
- 19.07.2022 19 Tem 14:08 Çanakkale'de Haziran ayında bin 193 konut satıldı
Çanakkale'de Haziran ayında bin 193 konut satıldı.