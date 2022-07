Son Dakika Hakkari Haberleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye genelinde hastanelerden edindiği doktor yetersizliği ve bundan kaynaklı kapanan bölümleri rapor haline getirdi. İlgezdi, “Ülkemizi her durumda felakete sürükleyen iktidar sağlık alanında da Cumhuriyet’imizin tüm kazanımlarını heba etmekte, doktoru da hastayı da mağdur etmektedir” dedi.

Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yüksekova ilçesinde tarım arazilerinde çekirgeye karşı her yıl teknik personel tarafından yapılan tespitler doğrultusunda düzenli olarak mücadele yürütüldüğü bildirildi.

Daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan, Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların patladığı olayda 4 kişi can verirken 1 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yüksekova'nın Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesinin evine yılan ihbarına giden ekipler, evin her tarafından yılan fışkırması nedeniyle şaşkına döndü. 3 çocuğunu yılanlar nedeniyle akrabalarının evlerine gönderen çift, korkudan uyuyamıyor.

Yılanlı evde korkulu yaşam: Evin her yerinden yılan çıkıyor - Yüksekovalı Oyman ailesinin başı yılanlarla dertte - Evin her tarafından çıkan yılanlar ailenin korkulu rüyası oldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesine ait evin her tarafından çıkan yılanlar korkutuyor.