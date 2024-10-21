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Hakkari'de Kaçak Malzeme Operasyonu

Hakkari\'de Kaçak Malzeme Operasyonu

Hakkari'de yapılan operasyonda birçok kaçak malzeme ele geçirildi, 31 şüpheli yakalandı.

21.10.2024 13:32
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında; 30 adet gümrük kaçağı elektrikli ısıtıcı, 37 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 64 adet gümrük kaçağı çaydanlık, 29 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 28 adet gümrük kaçağı kulaklık, 33 adet gümrük kaçağı şarj aleti, 28,5 kilogram gümrük kaçağı çay, 659 çift gümrük kaçağı ayakkabı, 148 adet gümrük kaçağı termos, 231 kilogram gümrük kaçağı bal, 625 adet gümrük kaçağı şemsiye, 532 kilogram gümrük kaçağı tütün, 4 bin 990 paket gümrük kaçağı sigara, bin 14 adet gümrük kaçağı giyim malzemesi ele geçirilmiş olup, yakalanan 31 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, hakkari, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Kaçak Malzeme Operasyonu - Son Dakika

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