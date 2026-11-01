Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan! - Son Dakika
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Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!

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Görüntüler ABD\'den değil Ankara\'dan!
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Görüntüler ABD\'den değil Ankara\'dan!
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Ankara'da Cadılar Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Korku filmi karakterlerine bürünen gençler, ilginç kostümleri ve makyajlarıyla sokaklara çıktı. ABD'deki kutlamaları aratmayan görüntüler, Batı kültürüne ait bu geleneğin Türkiye'de yaygınlaşması üzerinden kültürel değerler ve geleneklere ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Dünyanın birçok ülkesinde 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, Ankara'da da farklı kostümlerle kutlandı. Kutlamalara katılanlar, korku ve fantastik yapımlardan esinlenen kıyafetleriyle sokaklarda dolaştı.

Özellikle korku filmlerini andıran makyajlar, siyah pelerinler ve dikkat çekici aksesuarlar geceye damga vurdu. Farklı karakterlere bürünen katılımcılar, alışılmışın dışında görüntüler oluşturdu.

KORKU FİLMİ KARAKTERLERİ SOKAĞA İNDİ

Kutlamalarda korku filmlerinden esinlenen kostümler öne çıktı. Rahibe kostümü ve ürkütücü yüz makyajıyla dolaşan bir katılımcının yanı sıra farklı kıyafetler tercih eden gençler de dikkat çekti.

Bazı katılımcılar siyah pelerinler ve özel makyajlarla geceye hazırlanırken, bazıları ise fantastik karakterleri andıran kostümler giydi. Başkentin sokaklarında birbirinden farklı karakterlerin bir araya gelmesi renkli görüntüler oluşturdu.

GÖRÜNTÜLER ABD'DEKİ KUTLAMALARI ARATMADI

Özellikle ABD'de yaygın olarak kutlanan Cadılar Bayramı'nın Ankara'daki görüntüleri tartışmaları da beraberinde getirdi. Batı kültürüne ait bu geleneğin Türkiye'de giderek daha fazla ilgi görmesi, kültürel değerler ve gelenekler açısından farklı görüşleri gündeme taşıdı. Renkli kostümlerle gerçekleştirilen kutlamalar bazı kesimler tarafından eğlence olarak değerlendirilirken, bu tür etkinliklerin Türk kültürüyle bağdaşmadığını savunan görüşler de tartışmanın diğer tarafını oluşturdu.

Amerika Birleşik DevletleriCadılar BayramıTürkiyeGüncelAnkaraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Okur 1280 Okur 1280:
    Bunlar bizden değilki Ankara’ya gezmeye gelmişler 5 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    DÜN SURİYE YE KIZANLAR BAKALIM BUNLARA NE DİYECEK 2 1 Yanıtla
  • Tt Ee Tt Ee:
    nah uygun 2 0 Yanıtla
  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Neden acaba??? 1 0 Yanıtla
  • mert barlik mert barlik:
    siz bakmayın cadı kılığına giren üç beş şartlatana... 0 0 Yanıtla
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