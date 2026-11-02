Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül'ün Özel'e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül'ün Özel'e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül\'ün Özel\'e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, kara para soruşturmasında tutuklu Emir Sarıgül'ün Özgür Özel'e yönelik ifadelerini 'saçma sapan iddialar' diye niteledi. Emre, bu iftiralara karşılık suç duyurusu yapacaklarını ve yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, kara para soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül'ün, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ifadelerine ilişkin, "Saçma sapan iddialar var. Suç duyurusunda bulunacağız, bu iftiralara karşılık yasal yollara başvuracağız" dedi.

YENİ PARTİ'DEN EMİR SARIGÜL AÇIKLAMASI

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Zeynel Emre, açıklama yaptı. Emre, fon soruşturmasına ilişkin, "Geçtiğimiz hafta alınan kararla Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergün örgüt üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Bizim daha önce öngördüğümüz şekilde örgütlü bir suç, evet. Peki örgütün üyesinin Enes Ergün olduğu bir ortamda bu örgütün lideri kimdir? Bu örgütü kim kurmuştur? Kurucusu kimdir? Bir başı olmayan örgüt olur mu? Bunun da hala açıklanamamış olması aslında olayın çok boyutlu ve iktidar partisine mensup ve yakınında bulunan çok sayıda kişinin o gizlenen isimler içerisinde olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Partisinin kurultay sürecine ilişkin konuşan Emre, "Daha evvel il ilçe başkanlıklarını üyelerin katılımıyla ön seçim gerçekleştirerek belirlemiştik. Bu hafta sonu da 81 ilde 3 bini aşan sandık bölgesinde pazar sabah 08.00'de başlayıp akşam 19.00'a kadar genel başkanlık seçimi için üyelerimiz oy kullanacak, 5 Kasım'a kadar kaydolan herkes genel başkanlık seçimine oy kullanabilecek" ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Kara para soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül'ün ifadelerine ilişkin konuşan Emre, "Mustafa Sarıgül'ün tutuklanan oğlu, Emir Sarıgül vasıtasıyla genel başkanımıza akla hayale gelmez suçlamalarda bulunulduğunu görüyoruz. Babası sözüm ona 2 tane atkı aldırmış, ağustos ayında da kim kime atkı alır? Bu atkının içerisine para konulmuş da genel başkanımıza verilmiş de. Nerede verilmiş? Yemekte verilmiş. Yani genel başkanımız yemek çıkışı, yemekte zaten 20'den fazla insanın bulunduğu, korumaların bulunduğu, korumaların sürekli çemberde tuttuğu, gelenin yazılı olduğu bir ortamda kimse görmeden arabasına bu paketi koyabilmiş. Genel başkan aracına yaklaşıp bir paket koymaya polisler izin verir mi? Saçma sapan iddialar var. Suç duyurusunda bulunacağız, bu iftiralara karşılık yasal yollara başvuracağız" dedi.

"BUTLANI PAMUKLARA SARIYORLAR"

Emre, CHP'de Özgür Özel dönemine ait içerikleri parti arşivinden çıkarılmasına ilişkin soru üzerine, "Butlan kararı geldiği gün bizim o gün gelen araştırmalara göre oyumuz yüzde 35'ti. Şimdi dikkat ederseniz oradaki oy yüzde 1-1,5'larda, bilemedin 2'lerde çıkıyor. Koltuklarını korumak için her türlü hamleyi yapmaya devam ediyorlar. Disiplin işlemlerini uygulamışlardı, olası yargı kararına yönelik davayı konusuz bırakmaya çalışan hamleler olmuştu. Bunların devamında buna göre hamleler yapmaya devam edeceklerdir. Tek bir gün yok ki yeni güne uyandığımızda bizim partimizin büyümesine yönelik haksız bir saldırı olmasın, tek bir gün yok ki kara propagandalara karşı kendimizi tekrar tekrar izah etme durumu olmasın. Bütün bu resme baktığınız zaman aynı anlayışın da butlanı adeta pamuklara sardığını görüyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Emir SarıgülZeynel EmreÖzgür ÖzelYeni PartiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
Bu görüntülerin ardından ekipler düğmeye bastı İkisine de ceza yağdı Bu görüntülerin ardından ekipler düğmeye bastı! İkisine de ceza yağdı
Bahçeli’nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler Bahçeli'nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler
Trafikte dehşet Ailece aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar Trafikte dehşet! Ailece aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar
Torreira’nın yeni oyuncağı servet değerinde Fiyatı dudak uçuklattı Torreira'nın yeni oyuncağı servet değerinde! Fiyatı dudak uçuklattı
İran müzakere heyeti şartlarını sunarak Doha’dan ayrıldı: Savaşı bitirecek taslak masada İran müzakere heyeti şartlarını sunarak Doha'dan ayrıldı: Savaşı bitirecek taslak masada
Dursun Özbek’i görünce hemen harekete geçti Taraftar mest oldu Dursun Özbek'i görünce hemen harekete geçti! Taraftar mest oldu
Cezaevinden çıkıp yaptığı ilk şey 2 kadını öldürmek oldu Tehditlerine içerdeyken başlamış Cezaevinden çıkıp yaptığı ilk şey 2 kadını öldürmek oldu! Tehditlerine içerdeyken başlamış
17:50
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti İran’ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
17:38
İrem Derici’nin Kars 36 Spor’a bağışı olay oldu İşin aslı başka çıktı
İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı
17:24
Stuttgart’ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı
17:13
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
17:06
Milli voleybolcuya taciz şoku Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
16:36
Damadı tutuklanmıştı Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank’ı da bıraktı
Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı
16:26
İstanbul’a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
15:38
PKK’nın mevzileri el değiştirdi Karaçok Dağı’ndaki 10 nokta boşaltıldı
PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı
14:40
Araştırma 28 ilde yapıldı Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
14:01
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 18:14:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Yeni Parti Sözcüsü Emre, Sarıgül'ün Özel'e yönelik iddialarına suç duyurusu yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android