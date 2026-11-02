İstanbul\'da sağanakta hazırlıksız yakalananlar yürümekte zorlandı

İstanbul'da sağanakta hazırlıksız yakalananlar yürümekte zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin birçok ilçesinde etkili oldu. Kentin birçok ilçesinde etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan kişiler, yürümekte zorluk çekti.
İSTANBUL'da akşam saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Kentin birçok ilçesinde etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan kişiler yürümekte zorluk çekti.
Kaynak: DHA
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