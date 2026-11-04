İstanbul\'da sağanak kabusu! Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar\'a yağdı

İstanbul'da sağanak kabusu! Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar'a yağdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İki gündür şiddetli yağışların etkisi altında olan İstanbul'da son 24 saatte en çok yağış 44,4 milimetre ile Üsküdar'a yağdı. Yağışlar nedeniyle otobüs, metrobüs ve metro duraklarında aşırı yoğunluk yaşanırken, trafikteki yoğunluk da yüzde 89'a dayandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün son 24 saate ait verilerine göre, İstanbul genelinde etkili olan yağışların ilçe ilçe dağılımı belli oldu. 24 saatte kaydedilen verilere göre kentte en fazla yağış alan yer 44,4 milimetre ile Üsküdar oldu.
Meteoroloji verilerine göre, son 24 saatlik periyotta İstanbul'un çeşitli noktalarına düşen toplam yağış miktarları sırasıyla şu şekilde:
EN FAZLA YAĞIŞ ÜSKÜDAR'A
- Üsküdar: 44,4 milimetre
- Silivri Orman Sahası: 42,1 milimetre
- Çatalca: 42,0 milimetre
- Silivri: 40,1 milimetre
- Ümraniye: 38,8 milimetre
- Çatalca Radar Sahası: 38,4 milimetre
- Pendik/ Ömerli Barajı: 36,6 milimetre
- Arnavutköy/ Terkos Barajı: 36,4 milimetre
- Sancaktepe: 32,8 milimetre
- Beykoz/ Anadolu Feneri: 31,7 milimetre
- Arnavutköy: 31,6 milimetre
- Çekmeköy/ Ömerli: 31,3 milimetre
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA METREKAREYE 30 MİLİMETRE YAĞIŞ
- İstanbul Havalimanı: 30,6 milimetre
- Sarıyer/ İTÜ Maslak Yerleşkesi: 30,1 milimetre
- Fatih/ İstanbul Deniz Bilimleri Enstitüsü: 29,6 milimetre
- Eyüpsultan: 29,4 milimetre
- Kartal/ Aydos Dağı: 29,2 milimetre
- Sarıyer: 28,9 milimetre
- Sarıyer/ Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 28,3 milimetre
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı: 27,6 milimetre
- Şişli: 26,5 milimetre
- Kadıköy/ Göztepe: 26,0 milimetre
- Samandıra Havalimanı: 25,9 milimetre
- Beykoz: 25,7 milimetre
- İstanbul Bölge: 24,6 milimetre
- Büyükçekmece: 24,1 milimetre
- Sarıyer/ Kumköy-Kilyos: 22,2 milimetre
- Florya: 20,0 milimetre
- Kadıköy Göztepe Rıhtım: 20,0 milimetre
- Şile: 18,9 milimetre
- Güngören/ Davutpaşa Marmara: 18,8 milimetre
- Şile/ Darlık Köyü: 17,8 milimetre
- İstanbul Atatürk Havalimanı: 17,4 milimetre
- Tuzla: 16,7 milimetre
- Beylikdüzü: 14,3 milimetre
- Şile/ İsaköy: 13,7 milimetre
DURAKLARDA BEKLEMEK ZORUNDA KALDILAR
İstanbul'da akşam saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağış, işten çıkan vatandaşların eve dönüşünü zorlaştırdı. Araç trafiği iş çıkışı saatlerinde yoğunlaşırken, toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar otobüs duraklarında bekledi. Yolcu sayısının artmasıyla birlikte metrobüs duraklarında yoğunluk oluştuğu görüldü.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A ULAŞTI
İstanbul'da yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı. Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında yoğunluk arttı.
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