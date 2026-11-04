İstanbul\'da sağanak kabusu! Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar\'a yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün son 24 saate ait verilerine göre, İstanbul genelinde etkili olan yağışların ilçe ilçe dağılımı belli oldu. 24 saatte kaydedilen verilere göre kentte en fazla yağış alan yer 44,4 milimetre ile Üsküdar oldu.

Meteoroloji verilerine göre, son 24 saatlik periyotta İstanbul'un çeşitli noktalarına düşen toplam yağış miktarları sırasıyla şu şekilde:

EN FAZLA YAĞIŞ ÜSKÜDAR'A

Üsküdar: 44,4 milimetre

Silivri Orman Sahası: 42,1 milimetre

Çatalca: 42,0 milimetre

Silivri: 40,1 milimetre

Ümraniye: 38,8 milimetre

Çatalca Radar Sahası: 38,4 milimetre

Pendik/ Ömerli Barajı: 36,6 milimetre

Arnavutköy/ Terkos Barajı: 36,4 milimetre

Sancaktepe: 32,8 milimetre

Beykoz/ Anadolu Feneri: 31,7 milimetre

Arnavutköy: 31,6 milimetre

Çekmeköy/ Ömerli: 31,3 milimetre

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA METREKAREYE 30 MİLİMETRE YAĞIŞ

İstanbul Havalimanı: 30,6 milimetre

Sarıyer/ İTÜ Maslak Yerleşkesi: 30,1 milimetre

Fatih/ İstanbul Deniz Bilimleri Enstitüsü: 29,6 milimetre

Eyüpsultan: 29,4 milimetre

Kartal/ Aydos Dağı: 29,2 milimetre

Sarıyer: 28,9 milimetre

Sarıyer/ Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 28,3 milimetre

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı: 27,6 milimetre

Şişli: 26,5 milimetre

Kadıköy/ Göztepe: 26,0 milimetre

Samandıra Havalimanı: 25,9 milimetre

Beykoz: 25,7 milimetre

İstanbul Bölge: 24,6 milimetre

Büyükçekmece: 24,1 milimetre

Sarıyer/ Kumköy-Kilyos: 22,2 milimetre

Florya: 20,0 milimetre

Kadıköy Göztepe Rıhtım: 20,0 milimetre

Şile: 18,9 milimetre

Güngören/ Davutpaşa Marmara: 18,8 milimetre

Şile/ Darlık Köyü: 17,8 milimetre

İstanbul Atatürk Havalimanı: 17,4 milimetre

Tuzla: 16,7 milimetre

Beylikdüzü: 14,3 milimetre

Şile/ İsaköy: 13,7 milimetre

DURAKLARDA BEKLEMEK ZORUNDA KALDILAR

İstanbul'da akşam saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağış, işten çıkan vatandaşların eve dönüşünü zorlaştırdı. Araç trafiği iş çıkışı saatlerinde yoğunlaşırken, toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar otobüs duraklarında bekledi. Yolcu sayısının artmasıyla birlikte metrobüs duraklarında yoğunluk oluştuğu görüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A ULAŞTI

İstanbul'da yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı. Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında yoğunluk arttı.