Araklı\'da yerleşim yerlerine inen dev yaban domuzu avcılar tarafından vuruldu

Araklı'da yerleşim yerlerine inen dev yaban domuzu avcılar tarafından vurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yolgören Mahallesi'nin Yaragar mevkiinde görülen ve zaman zaman evlerin yakınına kadar inen yaban domuzu için mahalle sakinleri çok sayıda şikayet dilekçesi verdi. Araklı Avcılar ve Atıcılar Derneği'nin aldığı izinlerle yapılan avda, ağırlığının 250 ila 300 kilogram arasında olduğu tahmin edilen hayvan av köpeklerinin yardımıyla avlandı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde uzun süredir mahalle sakinlerinde korku ve endişeye neden olan ve bölgede "Yaragar Canavarı" olarak anılan yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığındaki dev yaban domuzu, gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından avcılar tarafından avlandı.
YERLEŞİM ALANLARINA KADAR İNİYORDU
Araklı ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Yolgören Mahallesi Yaragar mevkiinde görülen büyük azılı yaban domuzunun zaman zaman yerleşim alanlarına kadar inmesiyle tedirgin olan mahalle sakinleri, konuyla ilgili yetkili kurumlara çok sayıda şikayet dilekçesi verdi.
AV KÖPEKLERİNİN DESTEĞİYLE AVLANDI
Vatandaşların şikayetleri üzerine Araklı Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından ilgili kurumlardan yaban domuzunun avlanması için gerekli yasal izin ve onaylar alındı. Araklılı deneyimli avcılar tarafından av köpeklerinin de desteğiyle gerçekleştirilen av sonucunda, yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen dev yaban domuzu avlandı.
"Yaragar Canavarı" olarak anılan yaban domuzunun avlanmasıyla mahalle sakinlerinin yaşadığı korku ve endişenin sona ermesi bekleniyor.
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