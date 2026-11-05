ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira

ABD'deki ara seçimlerin ardından küresel piyasalarda başlayan hareketlilik altın fiyatlarına da yansıdı. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından yükselişini hızlandıran altın, 5 Kasım sabahına da değer kazanarak başladı. Ons altında iki haftanın en yüksek seviyesi görülürken, gram altın fiyatları da yükselişini sürdürdü.

ONS ALTIN İKİ HAFTANIN ZİRVESİNDE

Dünkü işlemlerde yüzde 3,36 değer kazanan ons altın, günü 4 bin 61 dolardan tamamladı. Yükselişini yeni güne taşıyan değerli metal, 5 Kasım'da Türkiye saatiyle 06.30 itibarıyla yüzde 1,8 prim yaparak 4 bin 135 dolara ulaştı. Böylece ons altın son iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı da 6 bin 700 lira seviyesinin üzerine çıkarak güne yükselişle başladı.

ALTINDA SON RAKAMLAR

Gram altın: 6.712,92 TL

Çeyrek altın: 10.941,00 TL

Yarım altın: 21.876,00 TL

Tam altın: 43.590,00 TL

Gremse altın: 108.541,00 TL

Has altın: 6.692,84 TL

Çeyrek altın eski: 10.847,00 TL

Yarım altın eski: 21.527,00 TL

Tam altın eski: 43.055,00 TL

22 ayar altın: 6.271,27 TL

Gremse altın eski: 107.537,00 TL

Ata altın: 44.762,00 TL

Ata altın eski: 44.494,00 TL

14 ayar altın: 4.850,35 TL

İSLAM MEMİŞ: PİYASALAR OLUMLU TEPKİ VERDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD seçimlerinin ardından piyasalarda yaşanan hareketliliği değerlendirdi. Seçim sonuçlarının piyasalarda olumlu karşılandığını savunan Memiş, "Trump gitti, piyasalardaki manipülasyon bitti. Piyasalar olumlu bir tepki verdi" ifadelerini kullandı.

Altın ve gümüşte yaşanan yükselişe dikkat çeken Memiş, değerlendirmesini yaptığı sırada altının yüzde 3, gümüşün ise yüzde 5 yükseldiğini belirtti. Uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 47 dolar seviyesinde bulunduğunu aktardı.

"GRAM ALTINDA 7 BİN LİRAYA KADAR TOPARLANMA BEKLİYORUZ"

Gram altının TL fiyatında 100 liralık artış yaşandığını belirten İslam Memiş, değerlendirmesini yaptığı sırada gram altının yüzde 3 yükselişle 6 bin 530 lira seviyesinde olduğunu söyledi.

Altın fiyatlarına ilişkin kısa vadeli beklentilerini de paylaşan Memiş, "Kısa vadede ons altında 4.200 dolara kadar toparlanma bekliyoruz. Gram altın tarafında da 6.850–7.000 lira aralığında bir toparlanma bekliyoruz" dedi.

DOLARIN YÜKSELİŞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gram altın fiyatlarının döviz kurundan da destek aldığını belirten Memiş, doların 50 liraya yükseldiğini ifade ederek, "Dolar 50 liraya yükseldiği için gram altın dolardan da destek almaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Memiş'in gram altın ve ons altına ilişkin öngörüleri, kısa vadeli piyasa beklentilerini yansıtırken, altın fiyatlarının seyrinde küresel gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik belirleyici olmaya devam ediyor.