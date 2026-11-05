Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar

2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde zam oranlarına ilişkin hesaplamalar dikkat çekiyor. Milyonlarca çalışanın yanı sıra işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, doğum ödeneği ve sosyal güvenlik primleri de yeni asgari ücrete göre yeniden şekillenecek.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, yeni yılda asgari ücrete yapılabilecek artışları ve bu artışların diğer ödemelere olası yansımalarını köşesinde değerlendirdi.

HÜKÜMETE YAKIN YAZAR 3 FARKLI SENARYOYU PAYLAŞTI

Asgari ücretin 15 kişilik komisyon tarafından belirlendiğini hatırlatan Erdem, zam hesaplamalarında enflasyonun önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Buna göre Orta Vadeli Program'daki (OVP) yüzde 28,4'lük enflasyon tahmini, yüzde 30'luk artış ve 2027 bütçesindeki vergi istisnası desteği için ayrılan kaynağın yüzde 33,7 artırılması üzerinden üç farklı senaryo öne çıktı.

Hesaplamalara göre asgari ücrete yüzde 28,4 zam yapılması halinde net ücret 36 bin 48 liraya, brüt ücret ise 42 bin 410 liraya yükselecek. Yüzde 30'luk artışta net asgari ücret 36 bin 498 lira, brüt ücret 42 bin 939 lira olacak. Yüzde 33,7'lik zam senaryosunda ise net ücret 37 bin 536 liraya, brüt ücret 44 bin 161 liraya ulaşacak.

İŞSİZLİK MAAŞI 35 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Asgari ücretteki olası artış, işsizlik maaşının alt ve üst sınırlarını da değiştirecek. Mevcut durumda en düşük 13 bin 111 lira, en yüksek 26 bin 223 lira olan net işsizlik maaşı, yüzde 28,4'lük zam senaryosunda 16 bin 835 lira ile 33 bin 670 lira arasında olacak.

Yüzde 33,7'lik artış gerçekleşirse işsizlik maaşının alt sınırı 17 bin 530 liraya, üst sınırı ise 35 bin 60 liraya yükselecek.

KIDEM TAZMİNATINDA YENİ RAKAMLAR

Asgari ücretli çalışanların kıdem tazminatı da yeni ücretle birlikte artacak. Halen çalışılan her yıl için damga vergisi kesintisi sonrasında 32 bin 779 lira olan en düşük yıllık kıdem tazminatı, yüzde 28,4'lük zam halinde 42 bin 88 liraya çıkacak.

Yüzde 33,7'lik artış senaryosunda ise bu tutar 43 bin 825 liraya ulaşacak.

DOĞUM İZNİ ÖDEMELERİ DE ARTACAK

Doğum iznindeki annelere 168 günlük süre için ödenen en düşük iş göremezlik ödeneği de asgari ücret zammından etkilenecek. Halen 123 bin 312 lira olan ödeme, yüzde 28,4'lük artışta 158 bin 332 liraya, yüzde 33,7'lik artışta ise 164 bin 868 liraya yükselecek.

Doğum izni sonrasında yarım çalışma hakkından yararlanan annelere İŞKUR tarafından yapılan ödemelerde de artış yaşanacak. Mevcut durumda aylık 16 bin 389 lira olan ödeme, yüzde 28,4 zam halinde 21 bin 44 liraya, yüzde 33,7 zam halinde ise 21 bin 912 liraya çıkacak.

RAPOR PARASI VE STAJYER ÜCRETLERİ DEĞİŞECEK

Hastalık nedeniyle çalışamayanlara ödenen günlük en düşük rapor parası, mevcut durumda yatarak tedavide 550,5 lira, ayakta tedavide ise 734 lira seviyesinde bulunuyor. Asgari ücrete yüzde 28,4 zam yapılması halinde bu tutarlar sırasıyla 706,84 lira ve 942,46 liraya yükselecek. Yüzde 33,7'lik artışta ise yatarak tedavi için 736,02 lira, ayakta tedavi için 981,36 lira ödeme yapılacak.

Stajyer ücretlerinde de benzer bir artış öngörülüyor. Yüzde 28,4'lük zam senaryosunda stajyerlere ödenen en düşük ücretler iş yerindeki çalışan sayısına göre 5 bin 407 lira ile 10 bin 814 lira arasında değişecek. Yüzde 33,7'lik artışta ise bu tutarlar 5 bin 630 lira ile 11 bin 261 liraya çıkacak.

BES KATKILARI VE SİGORTA PRİMLERİ DE ETKİLENECEK

Asgari ücretteki artış, bireysel emeklilik sistemindeki (BES) otomatik katılım kapsamında yapılan en düşük işçi kesintisini de artıracak. Halen 990,9 lira olan en düşük işçi payı, yüzde 28,4'lük zam halinde bin 272 liraya, yüzde 33,7'lik artışta ise bin 324 liraya yükselecek.

Bunun yanında Bağ-Kur ve SGK primleri ile doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanma tutarları da yeni asgari ücret üzerinden hesaplanacak.



