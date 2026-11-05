Bahçelievler\'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı

doğrucu davut:

aptal aptal işler yapıyorlar. bitişik nizam bir binayı depreme dayanıksız diye yıkıyorlar. yandaki sağlam binanın temelini oyuyorlar. sonra yandaki sağlam bina da hasarlı hale geliyor. bunu herkesin gözü önünde yaparken bir yetkili, bir Allahın kulu da lan ne yapıyorsunuz sağlam binaya zarar vereceksiniz diye uyarmıyor. nasıl bir memlekette yaşıyoruz ya hu