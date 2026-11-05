Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı

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Bahçelievler\'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı
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6 yorum
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Bahçelievler\'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir işçi sağ olarak kurtarılırken bir işçi için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde devam eden bir inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında iki işçinin kaldığının öğrenilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İKİ İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI

İnşaat alanında meydana gelen toprak kaymasının ardından göçük altında kalan işçilere ulaşmak için ekipler çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, işçileri bulundukları yerden çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı

BİR İŞÇİ SAĞ KURTARILDI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda göçük altında kalan bir işçi sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi. 

Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı
Okurların en beğendiği yorum

“aptal aptal işler yapıyorlar. bitişik nizam bir binayı depreme dayanıksız diye yıkıyorlar. yandaki sağlam binanın temelini oyuyorlar. sonra yandaki sağlam bina…”

Tüm yorumlar (6)
Bahçelievler3. SayfaİstanbulİtfaiyeGündemSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    aptal aptal işler yapıyorlar. bitişik nizam bir binayı depreme dayanıksız diye yıkıyorlar. yandaki sağlam binanın temelini oyuyorlar. sonra yandaki sağlam bina da hasarlı hale geliyor. bunu herkesin gözü önünde yaparken bir yetkili, bir Allahın kulu da lan ne yapıyorsunuz sağlam binaya zarar vereceksiniz diye uyarmıyor. nasıl bir memlekette yaşıyoruz ya hu 19 0
  • kanatmishamza0 kanatmishamza0:
    zemin analizini kim yapmış..?? 3 0
  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    Allah yardım etsin inşallah kurtulur vatandaşlarımız 2 0 Yanıtla
  • soner genç soner genç:
    kesin koyu temel yapıyorlardır Allah inşallah sağlıkla çıkarları toprağın altından 1 0 Yanıtla
  • CİHAN CİHAN:
    Artık şu yeraltına metrelerce inmeyi bırakın ya. Para uğruna yapmadığınız iş kalmadı valla. Yerin altına 2 kat vs iniyorsun yağmurlarda logardan şu yine geri basıp sıkıntı oluyor. 0 0
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