Bahçelievler\'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı

Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir işçi sağ olarak kurtarılırken bir işçi için çalışmalar sürüyor.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde devam eden bir inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında iki işçinin kaldığının öğrenilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
İKİ İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI
İnşaat alanında meydana gelen toprak kaymasının ardından göçük altında kalan işçilere ulaşmak için ekipler çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, işçileri bulundukları yerden çıkarmak için yoğun çaba harcadı.
BİR İŞÇİ SAĞ KURTARILDI
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda göçük altında kalan bir işçi sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.
Okurların en beğendiği yorum
“aptal aptal işler yapıyorlar. bitişik nizam bir binayı depreme dayanıksız diye yıkıyorlar. yandaki sağlam binanın temelini oyuyorlar. sonra yandaki sağlam bina…”Tüm yorumlar (6)
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