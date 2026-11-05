Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler - Son Dakika
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Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler

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Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
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63 yorum
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Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
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Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fon vurgunu soruşturmasında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi. Muhabirler adliyeye girişi sırasında Kaya'ya "163 milyonu nereden temin ettiniz?" sorusunu yöneltti.

Kamuoyunda "fon vurgunu" olarak bilinen soruşturma kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ikinci kez ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler

"163 MİLYONU NEREDEN TEMİN ETTİNİZ?"

Adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya muhabirler, "163 milyonu nereden temin ettiniz?" sorusunu yöneltti. Kaya ve beraberindekiler savcılık katına geçerken, şüpheli sıfatıyla ikinci kez detaylı ifade vermeleri bekleniyor.

Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler

İLK İFADELERDE NE DEMİŞLERDİ?

Soruşturma kapsamında Kaya çifti ve eski SPK Başkanı daha önce de savcılıkta ifade vermişti:

Kaya çiftinin ifadesi (7 Ekim): Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisse alım-satımları ve para hareketlerine ilişkin soruları yanıtlamıştı. Çift, işlemlerinde kimseden özel bilgi veya yönlendirme almadıklarını savunmuş; elde edilen kazançları TMSF'nin bildirdiği hesaba aktardıklarını beyan etmişti.

İbrahim Ömer Gönül'ün ifadesi (30 Eylül): Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de şüpheli sıfatıyla dinlenmiş ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

ERDOĞAN 3 AŞAMADAN BAHSETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada şu ifadelere yer vermişti: 

"- Fon meselesi ile ilgili tutumumuzu milletimizle farklı vesilelerle paylaştık. Üç farklı kategoride konuyu hassasiyetle yürütüyoruz. İlk aşamada tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. Fon Koordinasyon Kurulu ve ekonomi kurmaylarımız düzenli olarak bir araya geliyor. Meclisimizin gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesiyle ödeme işlemleri biraz daha hızlanacak.

- İkinci aşamada; manipülasyon yaparak kimi zaman bir organizasyon dahilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır. Başsavcılıklarımız deliller ve itiraflar ışığında gerekeni yapıyor.

- Üçüncü aşamada ise bir daha benzer bir sorunla karşılaşmamak için alınması gereken tedbirler kısmıdır. Gerek Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırlayacağı kapsamlı rapor, gerekse talimatımız doğrultusunda yürütülen diğer çalışmalar neticesinde kurumsal, bireysel veya mevzuat boyutu itibarıyla burada da her türlü adım atılacaktır."

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Okurların en beğendiği yorum

“utanmazlar”

Tüm yorumlar (63)
Sermaye Piyasası KuruluFatma Betül Sayan Kayaİbrahim Ömer Gönülİlyas KayaİstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (63)

  • Gazi Göktas Gazi Göktas:
    utanmazlar 41 3
    sade vatandaş sade vatandaş:
    aslında bilgi elde etmek içinşu ortamda mümkünmü bilmem koruma proğramı altına alınması gerekir suç işlemiş olsada suçuna ortak olduğu camia onu susturmaya çalışabilir. 3 1
    yunus deniz yunus deniz:
    çokta utanmaz değil bence,başkası olsa ben almadım iftira gibi şeyleri sürekli söylerdi..birilerinin onu yalan söylediğini biliyor olupta yalan diyebilmesi asıl utanmazlık olandı.şuanda ufak tefek inkarlar varsa ondada ortaklarının uyarıları etkili olmuş olabilir. 0 0
  • Ali Aksungur Ali Aksungur:
    adalet yerini bulması için bunlarıda yargılanması lazım 32 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Güneş yokken güneş gözlüğü takmış neden acaba.???? 26 2 Yanıtla
    Lokman Beger Lokman Beger:
    insanlarin yüzüne bakamiyor da ondan 20 2
  • Rasit Tok Rasit Tok:
    Adalet her kes için Adalet .. 23 0 Yanıtla
    Nazife Nazife:
    güneş yokken gözlük takılır aydınlık gözünü alıyordur,bende takarım 3 8
  • Ensari Alp Ensari Alp:
    şüpheli!!! 18 0 Yanıtla
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