Sultangazi'de İSKİ çalışması sonrası çöken zeminde otomobil boşluğa düştü - Son Dakika
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Sultangazi'de İSKİ çalışması sonrası çöken zeminde otomobil boşluğa düştü

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Sultangazi\'de İSKİ çalışması sonrası çöken zeminde otomobil boşluğa düştü
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Sultangazi\'de İSKİ çalışması sonrası çöken zeminde otomobil boşluğa düştü
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Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde İSKİ çalışması yapılan sokakta yağışın ardından zemin çöktü ve park halindeki otomobil kısmen boşluğa düştü. İhbar üzerine gelen ambulansın da bir lastiği çukura düşerken, iddiaya göre çalışma sonrası gerekli güvenlik önlemleri alınmamıştı.

İstanbul Sultangazi'de İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sokakta yağışın ardından çökmeler meydana geldi. Park halindeki bir otomobil kısmen boşluğa düşerken, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansın da bir lastiği çukura düştü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2454 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekiplerinin sokakta yürüttüğü çalışmanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınmadı. Yağış sonrası sokağın bazı noktalarında zemin çöktü. Park halindeki bir otomobil, zeminin çökmesiyle kısmen boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansın da bir lastiği sokaktaki çukura düştü. Otomobilin bulunduğu alan ve sokaktaki çökmeler dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sultangazi'de İSKİ çalışması sonrası çöken zeminde otomobil boşluğa düştü - Son Dakika
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