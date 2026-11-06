Otomobil takla attı, bir aile yıkıldı! 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobil takla attı, bir aile yıkıldı! 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

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Otomobil takla attı, bir aile yıkıldı! 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobil, bir ailenin yolculuğunu faciaya dönüştürdü. Kayseri'den Erzurum'a giden araçta bulunan 2021 doğumlu Egemen Erkuş hayatını kaybederken, kazada 5 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında küçük bir çocuk yaşamını yitirdi. Aşkale ilçesinde yaşanan kazada 5 kişi de yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekipler araçta sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. 

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATTI

Kaza, Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Hacıhamza köyü mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Erzurum istikametine ilerleyen, Şahin Erkuş yönetimindeki 06 PNK 61 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolda savrulan otomobilin takla atmasıyla araçta bulunanlar büyük tehlike yaşadı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta bulunanların kurtarılması için zamanla yarış başladı.

<a class='keyword-sd' href='/otomobil/' title='Otomobil'>Otomobil</a> takla attı, bir aile yıkıldı! 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

2021 DOĞUMLU EGEMEN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın en acı haberi ise otomobilde bulunan küçük Egemen Erkuş'tan geldi. 2021 doğumlu Egemen Erkuş, meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun hayatını kaybetmesi, ailesini ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Kayseri'den Erzurum'a uzanan yolculuk, Aşkale'de yaşanan kazayla acı bir şekilde son buldu. Kazada bir çocuğun yaşamını yitirmesi olayın en sarsıcı ayrıntısı olurken, yaralanan diğer kişilerin kurtarılması için ekipler yoğun çaba harcadı.

Otomobil takla attı, bir aile yıkıldı! 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

5 KİŞİ YARALANDI, İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Otomobilin takla atması sonucu toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Alperen Erkuş, Mukaddes Erkuş, Şerife Fetioğlu ve Nadide Karslı'nın bulunduğu belirtildi. Beşinci yaralının kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi. İhbarın ardından olay yerine ulaşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri, takla atan otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma yürüttü. Araç içerisinde mahsur kalan yaralılara ulaşmak için yoğun çaba gösteren ekipler, uzun uğraşların ardından kurtarma işlemini tamamladı. Yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Otomobil takla attı, bir aile yıkıldı! 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ayrıntılarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Otomobil takla attı, bir aile yıkıldı! 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilİtfaiyeKayseriErzurumGüncelAşkaleÇocukSon Dakika

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