15:51 İmamoğlu, İstanbul'un deprem eylem planını bu ay sonunda paylaşacaklarını açıkladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem konusunda İstanbul'daki eylem planını bu ayın sonunda kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.

15:28 İmamoğlu, Yenikapı'daki İbb Yardım Merkezi'ni Ziyaret Etti: "Böylesi Bir Afette İletişim Hattına Düşmanlık Eden, Bu Ülkeye ve İnsanına Kötülük... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine yardım malzemesi ulaştırmak için ilk günden itibaren aralıksız çalışan Yenikapı’daki lojistik merkezini ziyaret etti. Bir gönüllünün internetin kesilmesi ve üniversitelerin online eğitime dönmesiyle ilgili serzenişini dinleyen İmamoğlu, “Böylesi bir afette iletişim hattına düşmanlık edenin aklı kıt. Bu ülkeye ve insanına kötülük yapıyor, hukuken hesap vermeli. İBB’ye bağlı yükseköğrenim yurtları kapatılmayacak. Bütün üniversitelerin online sisteme geçmesi olacak iş değil, derhal açılmalı. Biz o bölgedeki gençleri Türkiye’nin başka yerlerine dağıtıp, onların da eğitimine devam etmesini sağlamamız lazım. Her gün 'Üniversiteleri açın' diye buradan çağrıda bulunacağız” dedi. İmamoğlu, İstanbul Valiliği ve bakanlıklar tarafından geçmişte yapılan toplantılara davet edilmemesiyle ilgili de "Artık milletin haksızlığa tahammül yok. Ekrem İmamoğlu toplantılara giremeyecekmiş falan. O kapıyı devirir gireriz içeri” diye konuştu.

15:06 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yıkılan binaları 1 yılda yapacağız" sözlerini eleştirdi Deprem bölgesinden dönen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir yıl içinde yıkılan binaları yeniden yapıp teslim edeceğiz" sözlerini eleştirdi. İmamoğlu, "Akşamdan sabaha, 'Biz, 1 yılda bina yapacağız.' Yani gene nereye döneceğiz? 'Kaç metrekare alacaksın? Nasıl bina yapacağız? Nerede yapacağız? Kaç kat olacak' vesaire... Bırakın bu beton kafalılığı. Bu beton anlayışı" dedi.

15:06 İmamoğlu: "Akşamdan Sabaha 'Biz, 1 Yılda Bina Yapacağız.' Bırakın Bu Beton Kafalılığı, Bu Beton Anlayışı" Deprem bölgesinden dönen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir yıl içinde yıkılan binaları yeniden yapıp teslim edeceğiz" sözlerini eleştirdi. İmamoğlu, "Akşamdan sabaha, 'Biz, 1 yılda bina yapacağız.' Yani gene nereye döneceğiz? 'Kaç metrekare alacaksın? Nasıl bina yapacağız? Nerede yapacağız? Kaç kat olacak' vesaire... Bırakın bu beton kafalılığı. Bu beton anlayışı" dedi.

17:04 İskenderun'daki Çadırkent'te Son Eksiklikler de Tamamlanıyor. Turan Aydoğan: "Bu Yeni Hayatı Siyasetin Örgülemesi Gerekiyor" Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kaymakamlığı’nın ortaklığıyla, depremden etkilenen Hatay İskenderun’da 40 bin metrekarelik alana çadırkent kuruldu. CHP İstanbul milletvekilleri Gökan Zeybek ile Turan Aydoğan burayı ziyaret etti. Aydoğan, "Bir dram var ve bu dramın sonrasında oluşan yeni bir hayat var. Bu yeni hayatı kuşkusuz siyasetin örgülemesi gerekiyor” dedi.

16:38 İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Deprem Bölgesinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ilk günden beri deprem bölgesinde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (İZBAK) ve diğer destek ekipleri ile depremzedeler için sahada çalışmaya devam ediyor.

12:10 CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, İmamoğlu ve İlçe Belediye Başkanları 'Acil' Koduyla Akom'da Bir Araya Geldi Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu ile ilçe belediye başkanları, ‘acil’ koduyla Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) bir araya geldi. İmamoğlu, büyük bir felaket yaşandığını ve seferberlik halinde hareket etmek gerektiğini belirterek, deprem felaketini yaşayan bölgeye 311 arama-kurtarma ekibi ve 20 iş makinası, günde 6 bin kişilik yemek, 15 bin de ekmek üretim kapasitesine sahip 2 TIR'ı bölgeye gönderecekleri bilgisini paylaştı.

13:52 İbb Ekipleri 555 Noktada Kar Küreme ve Müdahale Araçlarıyla Bekleyecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şiddetli karşı yağışında oluşabilecek olumsuzluklara karşı kar küreme ve müdahale araçlarıyla 555 noktada hazır.

15:45 Restoranına yapılan rezervasyonlar hava koşulları nedeniyle iptal edilen Mehmet Yalçınkaya sitem etti: Kar gelmeden psikolojik etki başladı Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da beklenen kar yağışından dolayı vatandaşların rezervasyonlarını iptal ettirmesine tepki gösterdi. Vatandaşlara kar korkusunun yayılmasının yanlış olduğunu söyleyen Yalçınkaya, "Kar kötü bir şey değil hatta ihtiyacımız var. Televizyon kanalları dersen felaket tellalı" dedi.

12:09 Son Dakika! THY, kar yağışı beklenen İstanbul'da 5-6 Şubat'taki 238 seferini iptal etti Son dakika! Türk Hava Yolları, art arda yapılan kar yağışı uyarılarının ardından 5-6 Şubat'taki seferleri ile ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak toplam 238 sefer iptal edildi.

07:33 Uyarı üstüne uyarı geliyor! İstanbul'da kar yağışı için gözler yarın sabaha çevrildi İstanbul Valiliği, AKOM ve İSKİ'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı için teyakkuza geçildi. Ekipler önlemlerini alırken pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

11:49 İSTANBUL'UN İKİ YAKASINDAKİ İKİ DEREDE KİRLİLİK ALARMI İSTANBUL'un farklı yakalarında bulunan iki dere renk değiştirdi, çevredekiler yayılan kokudan rahatsız oldu.

15:06 İSKİ'den "Görünmeyen Hazine Su" Temalı Fotoğraf Yarışması İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği, “Görünmeyen Hazine Su” temalı fotoğraf yarışması düzenliyor.

12:00 Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde Kurak bir kış geçiren megakent İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 28 seviyesine indi En kurak olan Alibey Barajında su seviyesi yüzde 15.

15:29 25 yaşındaki gencin cesedi inşaattaki su kuyusunda bulundu 25 yaşındaki gencin cesedi inşaattaki su kuyusunda bulunduİSTANBUL Sancaktepe'de inşaat halindeki binada bulunan su kuyusunda bir ceset bulundu.

13:03 İski: Sudaki Kayıp-Kaçak Oranı Yüzde 20'nin Altına Düştü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yapılan çalışmalar sonucunda, 2019 yılında yüzde 22,31 olan kentteki kayıp-kaçak oranının 2022 yılı sonu itibarıyla yüzde 19,45'e indirildiğini açıkladı.

17:08 İSKİ'den atık sulardan geri kazanıma yönelik açıklama Açıklaması İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2022'de atık sulardan yaklaşık 30 milyon metreküp geri kazanım suyu sağlandığını bildirdi.

13:02 Beylikdüzü Belediyesi'nden 2022'de Yoğun Mesai Beylikdüzü Belediyesi, 2022 yılında bir yandan kentin altyapısını güçlendirirken bir yandan da üstyapı, yeşil alan ve peyzaj çalışmalarını sürdürdü. İlçeye yeni proje ve tesislerin kazandırılmasında önemli rol oynayan Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda son bir yılda 10 kilometre yeni yol hizmete açıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise 2022 yılında yaklaşık 8 bin metrekare yeni yeşil alanı ilçeye kazandırarak toplam yeşil alan miktarını 4 milyon 20 bin metrekareye çıkardı.

14:34 Barajlarda sular çekildi, atıklar gün yüzüne çıktı İSTANBUL'da barajlarda suların azalmasıyla ortaya çıkan atıklar için kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

14:34 BARAJLARDA SULAR ÇEKİLDİ, ATIKLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI İSTANBUL'da barajlarda suların azalmasıyla ortaya çıkan atıklar için kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

19:24 İski, DSİ'nin Melen Barajı'nı Zamanında Bitirmemesi Nedeniyle Doğan Zararın Tespiti İçin Dava Açtı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı’nın Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nce açıklanan süreler içinde tamamlanamaması nedeniyle uğratılan zararın tespit edilmesi için dava açtı. Davada bilirkişi raporunun beklendiği öğrenildi.

14:10 İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü Marmara Bölgesi'nde yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü.

14:10 İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü Marmara Bölgesi'nde yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü.

11:24 "Fiyatlar maliyetleri karşılamıyor" diyen Fırıncılar Odası Başkanı'ndan ekmekte zam sinyali İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmek fiyatlarının artırılması yönünde esnafın talepte bulunduğunu belirterek, şubat ayı içerisinde bu konuda ortak bir noktada buluşmak için görüşmeler yapılacağını bildirdi. Çetin, "Üyelerimizin, şu anda ekmek fiyatlarının maliyetleri karşılamadığı yönünde talebi var ama henüz fiyat talebi yapmadık" diye konuştu.

11:24 İstanbul Fırıncılar Odası "ekmeğe zam" konusunu şubatta görüşecek İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmek fiyatlarının artırılması yönünde esnafın talepte bulunduğunu belirterek, şubat ayı içerisinde bu konuda ortak bir noktada buluşmak için görüşmeler yapılacağını bildirdi.

15:06 İSTANBUL'DA CAMİLERDE 'YAĞMUR DUASI' EDİLDİ HAVA sıcaklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve kuraklık tehlikesi oluşması üzerine camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası edildi.

16:56 İSKİ'den İstanbullulara su tasarrufu çağrısı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle su tasarrufu çağrısında bulundu.

17:46 İBB aracında 112 kilo uyuşturucu çıktı! İSKİ yaptığı açıklamayla işin aslını anlattı Başakşehir'de üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu ve İSKİ ibaresi bulunan "bakım onarım aracı" yazılı kamyonette 112 kilo esrar bulunmasıyla ilgili açıklama geldi. İSKİ'den yapılan açıklamada, "Araç idaremize ait olmayıp bakım onarım işi kapsamında yüklenici bünyesinde çalışan şahsa aittir. Araçta yakalanan şahıslar, İSKİ'nin ya da yüklenici firmanın çalışanı değildir." ifadelerine yer verildi.

17:46 İSKİ'DEN UYUŞTURUCU BULUNAN KAMYONETLE İLGİLİ AÇIKLAMA İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi logoları bulunan kamyonette, 112 kilo 190 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yapan İSKİ, "Araç idaremize ait olmayıp bakım onarım işi kapsamında yüklenici bünyesinde çalışan şahsa aittir.

13:14 Üzerinde, "İBB Bakım Onarım Aracı" yazan kamyonette 112 kilogram esrar ele geçirildi Üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Bakım Onarım Aracı" yazan kamyonette, 112 kilo 190 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Kamyoneti kullanan ve gözaltına alınan şüphelinin, İBB için hizmet veren taşeron şirketin bir çalışanı olduğu öğrenildi.

12:29 İSTANBUL ? İBB VE İSKİ LOGOLU 'BAKIM ONARIM ARACI" YAZAN KAMYONETTE 112 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ BAŞAKŞEHİR'de yapılan operasyonda İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi logoları bulunan ve üzerinde "Bakım onarım aracı" yazan kamyonette 112 kilo 190 gram esrar ele geçirildi.

12:26 İSKİ aracı ile uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı İstanbul'da, Büyükşehir Belediyesi'ne çalışan taşeron firmaya ait İSKİ logolu kapalı kasa kamyonet ile uyuşturucu sevkiyatına polis el koydu.

15:10 İSKİ'de Olası Depreme Karşı Hazırlıklar Devam Ediyor. Kırılganlık Analiz Çalışmaları Tamamlandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür danışmanlığında olası büyük depreme karşı yürüttüğü “Kırılganlık Analiz Çalışmaları"nı tamamladı. İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, “Deprem ülkemizin gerçeği. İstanbul için de bu gerçeği dikkate alarak bilimin tüm imkânlarını kullanıyor, kentimizin yaşanabilecek olumsuz senaryolara karşı asgari düzeyde etkilenmesi için önlemlerimizi şimdiden alıyoruz” dedi.

11:17 İstanbul'da su sorunu: Halk sağlığı tehdit altında Kentteki yapılaşma nedeniyle Melen ve Yeşilçay Regülatörü'nden İstanbul'a iletilen su miktarı 2,5 katına çıktı.

12:17 Tuzla'da İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, AK Parti Teşkilat Bürosu küle döndü Tuzla'da İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, AK Parti Teşkilat Bürosu küle döndü Tuzla'da İSKİ kazı alanında doğalgaz borusu patladı: 1 işçi yaralı Tuzla'da İSKİ ekipleri tarafından kazı çalışması yapılan alanda doğalgaz borusu patladı.

21:38 İSKİ Genel Müdürü Başa: Aldığımız Önlemlerle Kesintisiz Su Temini Sağlama Konusunda Çalışmalarımıza Devam Edeceğiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yönetimi, güncel su durumu ve yaşanan uzun kuraklık dönemi kapsamında toplantı düzenledi. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, “Profesyonel yönetim kadromuz ve aldığımız önlemlerle kıymetli İstanbullu hemşerilerimize, kesintisiz su teminini sağlama konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

16:31 İstanbul'da Barajlarda Doluluk Oranı En Düşük Seviyede İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından kışın ikinci ayının ortalarına gelindiği halde henüz kar yağmaması, kente su sağlayan barajları da etkiledi. Son ölçümlere göre, İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı yüzde 31,51 seviyesine indi.

14:38 Alibey Barajı'ndaki su son 10 yılın en düşük seviyesine indi İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının son zamanlarda düşmesi sonucu Alibeyköy Barajı havzasında bulunan Güzelce Kemeri gün yüzüne çıktı.

13:06 Tuzla'daki kimyasal atıktan yayılan koku davasında karar Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastaneye başvurmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin olayda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen şirket sahibi ve çalışanı 11 kişinin yargılandığı dava karara bağlandı.

12:57 Tuzla'da 97 kişinin zehirlenmesine neden olan kimyasal koku davasında 5 yıl sonra karar Tuzla'da 97 kişinin zehirlenmesine neden olan kimyasal koku davasında 5 yıl sonra karar Tuzla'da 2017 yılında 97 kişinin zehirlenmesine neden olan kimyasal kokuya ilişkin davada 5 yıl sonra karar açıklandı.