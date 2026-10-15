Eyüpsultan Pirinççi'de dere taştı, ev ve iş yerini su bastı, yol çöktü - Son Dakika
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Eyüpsultan Pirinççi'de dere taştı, ev ve iş yerini su bastı, yol çöktü

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Eyüpsultan Pirinççi\'de dere taştı, ev ve iş yerini su bastı, yol çöktü
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Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası dere taştı; ev ve iş yerini su bastı, Cumhuriyet Caddesi'nde çökme oluştu. Çökme nedeniyle ulaşım aksarken bölgeye belediye, İSKİ ve emniyet ekipleri sevk edildi, tahliye ve yol çalışması sürüyor.

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası mahalleden geçen dere taştı. Taşan dere nedeniyle su seviyesi kısa sürede mahalle içine kadar yükseldi. Ev ve iş yerini su bastı, yol çöktü.

Pirinççi Mahallesi ile Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan ve yoğun olarak kullanılan Cumhuriyet Caddesi'nde de aşırı yağış ve sel suları nedeniyle çökme oluştu. Çökme sonrası yolda ulaşım aksadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda belediye, İSKİ ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekiplerin mahalledeki tahliye ve yol çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA
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