Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı\'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan ziyareti sırasında Türk hava sahasını kullandığı ortaya çıktı. Bakü'deki uluslararası konferansa katılmak üzere yola çıkan Herzog'un, Türkiye'nin İsrail tescilli uçaklara uyguladığı uçuş yasağını aşmak için Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait tarifeli bir yolcu uçağını tercih ettiği belirlendi.

UÇUŞ KAYITLARI VE "ŞUŞA" UÇAĞI DETAYI

Açık kaynaklı uçuş takip verilerine göre Herzog, Tel Aviv'den havalanan AZAL'a ait J222 sefer sayılı "Şuşa" isimli Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçakla seyahat etti. Türk hava sahasını transit geçerek Bakü'ye ulaşan uçağın iniş saatleri, Herzog'un basın ekibi tarafından yapılan resmi duyurular ve karşılanma görüntüleriyle de doğrulandı.

ANKARA'DAN AÇIKLAMA: AZERBAYCAN BİLGİ VERMEDİ

Gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Ankara kulislerinden ilk değerlendirme geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Türk bir yetkili, Azerbaycan tarafının söz konusu uçuşta İsrail Cumhurbaşkanı'nın yer aldığına dair Türkiye'ye önceden herhangi bir bilgilendirme yapmadığını söyledi. Türkiye'nin İsrail tescilli uçaklara hava sahası yasağını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten yetkili, "Doğal olarak Türkiye, hava sahasından geçen her tarifeli yolcu uçağının yolcu listesini alamaz" ifadelerini kullandı.

HERZOG'UN OFİSİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

İsrail Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü ise Türk hava sahasının kullanımı ve seyahat rotasına ilişkin yöneltilen sorulara "Bu aşamada yorum yapamayız" yanıtını vermekle yetindi. Herzog, 2024 yılında Türk hava sahası geçiş izni verilmediği için Azerbaycan seyahatini iptal etmek zorunda kalmış, Nisan ayındaki Kazakistan ziyaretinde ise Avrupa ve Rusya üzerinden geçen 8 saatlik alternatif rotayı kullanmıştı.