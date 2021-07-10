Son Dakika Bakü Haberleri

12:11 Agil Mamiyev: Millionaire Concept, Türkiye'de büyük dikkat çekti Bakü ve Londra'nın ardından "Millionaire Concept Network" Türkiye'ye geliyor. Dünyanın dört bir yanındaki lüks markalarla iş birliği yapan, prestij ve yüksek statünün sembolü haline gelen ünlü iş platformu, global etkinliğini Türkiye'de gerçekleştirecek.

11:53 Agil Mamiyev: "Millionaire Concept" Bakü ve Londra'nın ardından Türkiye'ye geliyor Dünyanın dört bir yanındaki lüks markalarla iş birliği yapan, prestij ve yüksek statünün sembolü haline gelen "Millionaire Concept Network" Bakü ve Londra'nın ardından Türkiye'ye geliyor. Ünlü iş platformu, global etkinliğini Türkiye'de gerçekleştirecek.

10:04 Kurban Bayramı için yurt dışına talep arttı Enuygun.com Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, 5 Temmuz'dan itibaren yurt dışına alınan uçak biletlerinde artış görüldüğünü beliterek, "Kiev, Bakü, Kahire ve Düsseldorf'a bilet satışlarında artış yaşandı.

14:15 A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotası üzerinden örnek veren UEFA, "Bir daha asla" dedi EURO 2020'de ilk kez uygulanan formatta takımlar maçlarını farklı ülkelerde yaptı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin bu uygulamaya yönelik tarihe geçecek bir itiraf yaptı. A Milli Takım'ın gruptaki rotası üstünden örnek veren Ceferin, "Bazı taraftarların Roma'da olması gerekirken ertesi gün veya birkaç gün içinde bir sonraki maç için Bakü'de olmaları gerekiyordu. 4,5 saatlik bir uçuş. Oldukça zorlu bir durum. Açıkçası bir daha aynı şekilde düzenleyeceğimizi sanmıyorum" dedi.

17:42 UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Şampiyonası'na farklı ülkelerin ev sahipliği yapmasını istemiyor Açıklaması UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın farklı ülkelerde düzenlenmesine kendisinden önce karar verildiğini ve bir daha böyle bir formatı desteklemeyeceğini söyledi.

13:38 Şenol Güneş'ten tokat gibi itiraf: EURO 2020'de ezildik A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'nin ardından değerlendirme toplantısı yaptı. Güneş, "İtalya maçında biz ezildik. Bu eziklik özgüven ve kırılma olarak döndü. Eleştiriyi haklı bulurum ama yalana giriyorsa sindiremem. Ben de kendimi eleştiriyorum. EURO 2020 bizim için dibe vuruştu" ifadelerini kullandı.

16:27 AGİT PA Genel Kurulu'nda Müslüman düşmanlığıyla mücadeleyi de kapsayan karar tasarısı onaylandı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Türk Grubu Başkanı Selami Altınok, AGİT PA Genel Kurul Toplantısı'nda, Türkiye ve Azerbaycan'ın çabalarıyla Müslüman düşmanlığıyla mücadeleyi de içeren bir karar tasarının geçirilmesini sağladıklarını söyledi.

15:03 MÜSİAD IBF, Azerbaycan'da uluslararası iş forumu düzenleyecek Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından kurulan Uluslararası İş Forumu (İBF), bu yılın ekim ayında Azerbaycan'da uluslararası iş forumu düzenleyecek.

10:17 Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi, Türkiye'de sağlığına kavuştu Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi, Türkiye'de sağlığına kavuştu Doğru tedavi sayesinde kullanamadığı kasları hareket ettirebiliyor Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Tıbbi Direktörü Dr.

18:38 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yurt içi ve yurt dışı 5 merkezde başarıyla tamamlandı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yurt içi ve yurt dışında 5 merkezde yaptığı ve Türkiye'deki 47 üniversite tarafından kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ADÜYÖS) 2021 tamamlandı.

07:27 Hazar Denizi'nde korkunç patlama! Atom bombasını andırdı Güneydoğu Avrupa ve Güneybatı Asya bölgesinde yer alan Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Gökyüzünü kıpkırmızıya çeviren patlamanın çamur volkanı olabileceği iddia ediliyor.

05:19 Son dakika haberleri: Hazar Denizi'nde şiddetli patlama endişe yarattı Son dakika gündem haberi... Hazar Denizinde şiddetli patlama endişe yarattıHAZAR Denizi'nde Azerbaycan'ın başkenti Bakü açıklarında şiddetli patlama endişe yarattı.

23:19 Hazar Denizi'nde patlama meydana geldi Hazar Denizi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü kıyılarına yakın kısmında patlama meydana geldi.

22:57 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'ne (AMEA) bağlı Sismoloji Hizmet Merkezi Müdürü Kurban Yetirmişli yaptığı açıklamada, Hazar Denizi'ndeki... Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'ne (AMEA) bağlı Sismoloji Hizmet Merkezi Müdürü Kurban Yetirmişli yaptığı açıklamada, Hazar Denizi'ndeki patlamanın çamur volkanı patlaması belirtileri gösterdiğini ifade ederek, "Hazar Denizi'ndeki Sınır Birliklerine ait platformlarda, petrol kuyularında...

22:48 Hazar Denizi'nde patlama meydana geldi Hazar Denizi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü kıyılarına yakın kısmında patlama meydana geldi.

22:07 Son dakika haberi: Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12... Son dakika 3. sayfa haberi: Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir...

21:52 Hazar Denizi'nde şiddetli patlama Hazar Denizi'nde Azerbaycan açıklarında şiddetli bir patlamanın meydana geldiği bildirilirken, patlamanın nedeni henüz netlik kazanmadı.

12:39 Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Şuşa'yı "Türk Dünyası Kültür Başkentliği" için aday gösterdi Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Şuşa'yı "Türk Dünyası kültür Başkentliği" için aday gösterdiklerini belirterek, "Bir bakıma Şuşa'ya iadeiitibar olacak.

21:39 Azerbaycan, mayın haritası karşılığında 15 Ermeni esiri iade etti Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fuzuli ve Zengilan illerinde döşenen 92 bin mayının haritaları karşılığında ülkede gözaltında bulunan 15 Ermenistan uyruklu kişinin iade edildiğini açıkladı.

21:38 Danimarka EUR0 2020'de yarı finalde EUR0 2020 çeyrek final mücadelesinde Çekya'yı 2-1 yenen Danimarka yarı finale yükseldi.

21:02 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Çekya'yı 2-1 yenen Danimarka, yarı finale yükseldi.

20:58 EURO 2020'de üçüncü yarı finalist Danimarka EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde Danimarka, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen 3'üncü takım olmayı başardı.

20:56 Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi EURO 2020'de çeyrek final mücadelesinde Danimarka, Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Danimarka'nın yarı finaldeki rakibi, Ukrayna-İngiltere maçının galibi olacak. Öte yandan Danimarka, şampiyonu olduğu 1992 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

20:08 Dev organizasyon, iş ve sanat dünyasını bir araya getirdi! Altın Palmiye Ödülleri Azerbaycan'da sahiplerini buldu Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarihi dostluk, pekişmeye devam ediyor. 7 yıldır İstanbul'da yapılan Altın Palmiye Ödülleri (Golden Palm Awards) için ilk kez yurt dışında dağıtıldı. Ödül töreni için kardeş ülke Azerbaycan seçildi. Organizasyonda iş ve sanat dünyasından çok önemli isimler bir araya geldi.

11:06 Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan 3,6 milyar varil petrol taşındı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan bugüne kadar 3 milyar 670 milyon varil petrol taşındığını bildirdi.

08:58 İçişleri Bakanlığı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayında kırsalda 11 bin 914, terör örgütlerinin şehir yapılanmasına yönelik de 1456 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini belirterek operasyonlarda sözde üst düzey 7 teröristin aralarında bulunduğu toplam 92 teröristin...

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 3 Temmuz 2021 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret ederek Mini Mardin Projesi, otopark projesi, eski Mardin Tarihi Çarşı restorasyonu, Ensar ve Saraçoğlu Mahalleleri kentsel dönüşüm, eski Bayındırlık Lojmanları yıkım, Artuklu Millet Bahçesi...

11:39 Türkiye Maarif Vakfı, dünyaya Türkçe öğretmek için kolları sıvadı (1) Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, anaokulundan lise sona kadar bütün sınıflarda "Nasıl bir Türkçe eğitimi" vereceklerinin müfredatını oluşturduklarını belirterek, "Bunun kaynakları, materyalleri, ders kitapları, görsel malzemeleri hazırlanıyor.

08:59 Varank: "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık" Halavet Jelatin Fabrikası'nın havadan görüntüler Açlışı törenine katılanlar Fabrikanin içinden görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BOLU - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış törenine katıldı.

18:15 MHP'li Kaşıkçı, lojistik sektörünün Mısır ile ilişkilerin düzelmesini beklediğini söyledi MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hataylı lojistik firma sahiplerinin, Mısır ile ilişkilerin düzelmesini istediğini belirterek, "Mısır ile ilgili problemlerin düzeltilip, eskiden olduğu gibi, ilimizde faaliyet gösteren lojistik sektörünün Orta Doğu ile daha fazla nakliye yapmasını arzu ediyoruz.

15:12 İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Usta'dan Kanal İstanbul için referandum talebi İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Kanal İstanbul tartışmalarının sağlıklı şekilde ilerlemediğini belirterek bu proje için referandum yapılmasını talep etti.

13:56 Azerbaycan'da, Elet serbest ticaret bölgesinin temeli atıldı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Bakü yakınlarında, Hazar Denizi kıyısında bulunan Elet kasabasında serbest ticaret bölgesinin temelini attı.

12:06 Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya "ayın sporcusu" ödülü Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Dünya Oyunları (The World Games) tarafından haziran ayının en iyi sporcusu seçildi.

10:23 TURKİSH CARGO, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA 100 MİLYON DOZ KORONAVİRÜS AŞISI TAŞIDI Dünyada en çok ülkeye uçan hava kargo şirketi olan Turkish Cargo, salgın döneminde 7 farklı türde 100 milyon doz koronavirüs aşısını 35'ten fazla ülkeye ulaştırdı.

00:59 Bakan Karaismailoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'u makamında kabul etti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "4 bin adet ilave transit geçiş belgesi Nur-Sultan Türk Büyükelçiliğine teslim edilecek.

19:15 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu: (1) Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kanal İstanbul'un yapılmasının, herhangi bir suretle yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacağını söyledi.

19:09 Son Dakika | "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı devam ediyor Son dakika gündem haberi... - "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı devam ediyor Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'da düzenlenen "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı devam ediyor.

18:11 Bakan Karaismailoğlu, Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly'u makamında kabul etti ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'u makamında kabul etti.

17:02 Son dakika haberi | Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da verdiği şehit sayısı 2 bin 906'ya yükseldi Edinilen son dakika gelişmesine göre Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonda verdiği şehit sayısı 2 bin 906'ya yükseldi.

10:56 Son dakika haber | "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı devam ediyor Bir son dakika haberine göre - "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı devam ediyor Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'da düzenlenen "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı devam ediyor.

01:17 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.