Grup ikincisi Yukatel Denizli Basket, yarın Bakü\'de Landau Lions\'a konuk olacak

Grup ikincisi Yukatel Denizli Basket, yarın Bakü'de Landau Lions'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Europe Cup G Grubu'nda ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Yukatel Denizli Basket, yarın Bakü Spor Sarayı'nda Landau Lions'a konuk olacak. Bakü'deki maç 19.30'da başlayacak; ilk 3 maçını kaybeden Landau Lions grupta son sırada bulunuyor.
FIBA Europe Cup G Grubu'nda çıktığı ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgiyle ikinci sıraya kurulan Yukatel Denizli Basket yarın Azerbaycan deplasmanında Landau Lions'a konuk olacak. Bakü Spor Sarayı'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Avrupa arenasında üst üste 3 deplasman maçına çıktığı haftalardan geçen Denizli Basket, Portekiz ve İsviçre'nin ardından Azerbaycan'a giderek 3 haftada binlerce kilometre mesafe kaydetti. Denizli ekibi grupta haftaya 3 Kasım'da ise Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı ağırlayacak. Landau Lions grupta ilk 3 maçını kaybederek son sıraya demir attı.
Kaynak: DHA
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