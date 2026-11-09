Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde Aliyev ile 'birlik' mesajı verildi - Son Dakika
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Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde Aliyev ile 'birlik' mesajı verildi

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Erdoğan\'ın Azerbaycan ziyaretinde Aliyev ile \'birlik\' mesajı verildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir ziyarette bulunarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir ziyarette bulunarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.Erdoğan'ın "Karabağ Zaferi" programı kapsamında yaptığı bu ziyaret, Eylül 2026'da basına yansıyan ve Ankara-Bakü ilişkilerinde gerilim başlığı haline gelen tartışmaların ardından liderler arasındaki ilk temas oldu.İkili görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ülkeler arasındaki kardeşlik ilişkisine vurgu yaparak "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır" dedi.Erdoğan, "Azerbaycan'ın haklı mücadelesini sahiplendiğimiz gibi bölgemizde kalıcı barışın tesisine yönelik samimi gayretlerini de destekliyoruz" diye konuştu.Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) değinen Erdoğan, "Dönem başkanlığı süresince Türk dünyasının birlik ve dirliği için sergilediği gayretler dolayısıyla Azerbaycan'a teşekkür ediyorum" dedi. Aliyev, Erdoğan'ın davetine rağmen 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenen TDT Zirvesi'ne katılmamıştı.Ortak basın toplantısında konuşan Aliyev ise 8 Kasım 2020'de Suşa kentinin tekrar Azerbaycan'a geçmesine değinerek "44 gün boyunca siz ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Bu hiç unutulmayacak. Size ve kardeş Türk halkına minnettarız. Türkiye Azerbaycan birliği ebedidir ve sarsılmazdır" dedi.Erdoğan konuşması sırasında, "Bir millet, iki devlet" vurgusunu yineledi ve "Bu gönül birliği müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir" dedi.Son aylar ilişkilere gerilim damga vurduAnkara-Bakü ilişkilerinde son iki aydır görüş farklılıkları öne çıkmış ve hükümetler arasında gerilim yaşanmıştı.Derin siyasi ve kültürel bağları bulunan iki ülke iktidarları arasındaki anlaşmazlık ilk olarak Eylül'de kamuoyuna yansıdı.Tartışmanın fitilini Azerbaycan'da öğrenci ve öğretmenlere yönelik yeni bir kıyafet düzenlemesi ateşledi.Düzenlemede ilkokul, ortaokul ve lise üniformalarının "Genel eğitimin laiklik ilkesine uygun" olması gerektiği belirtildi.Uygulama Azerbaycan'da protesto edildi, Türkiye'de ise özellikle hükümete yakın kesimler tarafından eleştirildi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 12 Ekim'de yaptığı bir paylaşımda kararın "kabul edilemez" olduğunu söyledi, "Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir" dedi.Azerbaycan hükümeti, 21 Ekim'de 31 Türk vatandaşını başörtüsü yasağı sonrası açıklamaları ve paylaşımları nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan etti.Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mevkidaşı Aliyev telefonda görüştü.Gerilimin tırmanması üzerinde Türkiye'de Azerbaycan'a dair yorum yapan bazı yayıncılar hakkında soruşturma açıldı.Ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral 26 Ekim'de istifa etti.Azerbaycan-İsrail ilişkileri ve bölgesel gerilimler de iki ülke ilişkilerindeki gerilimin arkaplanındaki başlıklar olarak tartışmalara konu oldu.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine rağmen 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılmadı.

Kaynak: BBC
Recep Tayyip Erdoğanİlham AliyevAzerbaycanDünyaBaküSon Dakika
BBC

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