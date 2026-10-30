Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek - Son Dakika
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Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek

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Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE\'ye destek
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Türkiye ile Azerbaycan arasında son dönemde yaşanan diplomatik gerilimin ardından Bakü yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için Feridun Sinirlioğlu'nu aday göstermeyi değerlendirdiği bir dönemde Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) adayı Lana Zeki Nusseibeh'i desteklediğini açıkladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında son dönemde yaşanan gerilim tartışmalarının ardından Bakü yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için Feridun Sinirlioğlu'nu aday göstermeye hazırlandığı bir dönemde, Aliyev yönetimi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) adayı Lana Zeki Nusseibeh'in adaylık girişimini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, BAE Devlet Bakanı Lana Zeki Nusseibeh'in BM Genel Sekreterliği görevine aday gösterilmesi girişimini değerlendirdi. Hacızade, "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı Lana Zeki Nusseibeh'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine aday gösterilmesi girişimini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
Lana Zeki Nusseibeh

Yeni genel sekreterin belirlenmesinde adayların mesleki yeterlilikleri, diplomatik deneyimleri, tarafsızlıkları ve üye devletler arasında uzlaşma sağlayabilme becerilerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Hacızade, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakü'nün açıklamasında Nusseibeh'in adaylığına olumlu yaklaşılırken, nihai seçimde kendisine destek verileceğine ilişkin kesin bir taahhütte bulunulmadı.

Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
Feridun Sinirlioğlu

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE FERİDUN SİNİRLİOĞLU VAR

Türkiye'nin ise BM Genel Sekreterliği için eski Dışişleri Bakanı ve AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu aday göstermeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

Associated Press'in 2 Ekim'de diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Ankara'nın Sinirlioğlu'nun adaylığı konusunda uluslararası temaslara başladığı ileri sürüldü.

28 Ekim'de yayımlanan başka bir haberde de Türkiye'nin adaylığı kısa süre içinde resmileştirmeye hazırlandığı iddia edildi.

Ancak aktarılan bilgilere göre 30 Ekim itibarıyla Sinirlioğlu'nun adı BM'nin resmî aday listesinde yer almıyor. Nusseibeh'in ise 21 Ekim'de resmen aday gösterildiği belirtiliyor.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA GERİLİM

Azerbaycan'ın açıklaması, Ankara ile Bakü arasında son haftalarda yaşanan gerilim nedeniyle dikkat çekti.

Azerbaycan'daki okullarda başörtüsü uygulamalarına yönelik Türkiye'den gelen eleştirilerin ardından iki ülke arasında tartışmalar yaşandı.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın açıklamaları ardından Azerbaycan'ın aralarında siyasetçi ve gazetecilerin de bulunduğu 31 Türk vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmesi gerilimi artırdı.

ALİYEV ANKARA'DAKİ ZİRVEYE KATILMADI

İki ülke arasındaki ilişkilerin tartışıldığı dönemde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmaması da dikkat çekti.

Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre Aliyev, önceden planlanmış programı nedeniyle zirveye katılmadı. Azerbaycan'ı toplantıda Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un temsil edeceği bildirildi.

Aliyev'in zirveye katılmaması ile Azerbaycan'ın BM Genel Sekreterliği adaylığına ilişkin açıklaması arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğuna dair resmî bir açıklama yapılmadı.

Birleşik Arap EmirlikleriBirleşmiş MilletlerFeridun SinirlioğluAzerbaycanTürkiyeGüncelGündemBaküSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • limonn fotoğraf limonn fotoğraf:
    hayat boyu hiç güvenmedim bu adama zaten… çok haklıymışım 4 1 Yanıtla
    Mutlu Sutcu Mutlu Sutcu:
    bu adama ne desek boş. 0 0
  • Alperen Kaya Alperen Kaya:
    Aliyev seni kendi vatandaşların bile sevmiyor 3 1 Yanıtla
  • 4wxywg28mj 4wxywg28mj:
    tek millet iki devlet diyenler hala var mı acaba ?? 0 1 Yanıtla
  • 4wxywg28mj 4wxywg28mj:
    teknikler iki devlet ?? 0 1 Yanıtla
  • KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:
    hani biz GARDAŞTIK, yıllar önce neden yalnız bırakıldıkları şimdi daha iyi anlaşılıyor, kanında ihanet olan iflah olmaz 0 1 Yanıtla
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