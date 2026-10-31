CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu - Son Dakika
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CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu

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CHP\'li Gürsel Erol\'un oğlu Ankara\'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
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CHP\'li Gürsel Erol\'un oğlu Ankara\'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un oğlu Eren Erol ile Yaren Köseoğlu, Ankara'da düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi. İktidar ve muhalefet kanadından çok sayıda siyasi ismin katıldığı törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın samimi selamlaşması dikkat çekti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un oğlu Eren Erol ile Yaren Köseoğlu, Ankara'da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı nikah töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bir araya gelerek selamlaşması dikkat çekti.

CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu

SİYASET DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Genç çiftin nikah töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve CHP'li milletvekilleri de yer aldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan da katıldı.

CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu

KILIÇDAROĞLU İLE CEVDET YILMAZ SELAMLAŞTI

Nikah töreninde farklı siyasi görevlerde bulunan isimlerin aynı masada buluşması dikkat çekerken, Kılıçdaroğlu ile Cevdet Yılmaz'ın samimi tokalaşması da törenin öne çıkan anlarından biri oldu.

CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
Kaynak: İHA
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