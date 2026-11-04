Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı

Gerçekacıdır:

sanki bugün mü böyle her zaman öyleydi. sosyal medya fenomeni Taylan efendinin hesaplarını bi kontrol edin birileri fitne peşinde gene..: sonuçta laik siste kurulmuş yıllardır aynı. bunu değiştirecek bir siyasi parti henüz yok maalesef ha laik sistem yerini Allahın kanunlarına bırakırsa işte o zaman vekiller bu yemeği bu fiyata yiyemez