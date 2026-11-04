Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı - Son Dakika
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Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı

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Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
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Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
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TBMM lokantasında yenilen bir yemeğe ait adisyonda çorbanın 30 TL, bifteğin 275 TL ve ayranın 20 TL olması tartışma yarattı.

Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında yediği yemeğin adisyonunu takipçileriyle paylaştı. Dışarıdaki restoran fiyatlarına kıyasla oldukça uygun kalan adisyon detayları, o malum tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı

MECLİS LOKANTASINDA DİKKAT ÇEKEN FİYATLAR

Testo Taylan'ın paylaştığı adisyona göre, Meclis lokantasında yenilen yemeklerin fiyat listesi şu şekilde yansıdı:

  • 3 Mercimek Çorba: 90,00 TL
  • 1 Ciğer Şiş Izgara: 412,50 TL
  • 3 Kuzu Külbastı: 825,00 TL
  • 1 Mantar Soslu Biftek: 275,00 TL
  • 1 Kutu Büyük Ayran: 20,00 TL
  • 2 Kavurmalı Pide: 350,00 TL
  • 1 Mevsim Salata: 30,00 TL
  • 3 Vişneli Tayfir: 320,00 TL

Adisyondaki çorba ve et yemeklerinin piyasa ortalamasının hayli altında olması kullanıcılar tarafından yoğun şekilde yorumlandı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • akar.m akar.m:
    kimse meclis lokantasının neden ucuz olduğunu düşünmüyor galiba millet kimi vekil seçse aklına estiği zaman gideyim şu vekili göreyim diyor vekiller günde 10 tane misafir ağırlıyor adam geldim yemek yemedim diyor vekil ne yapsın yokmu desin biz dışarda bir yemek ısmarlıyoruz vekiller günde allah bilir kaç kez yemek ısmarlıyor böyle düşünmek lazım 0 0 Yanıtla
  • Berat Özker Berat Özker:
    Kademeli emeklik çıkmali bizim primlerimiz o menude 0 0 Yanıtla
  • T Y T Y:
    Onlar bizim kıymetlilerimiz...Onlar doysun varsın biz aç kalalım!!! 0 0 Yanıtla
  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Asgari ücret alan işçinin evladı devlet okulu kantininde tost ve ayrana 150 TL ödesin, 310 bin TL aylık maaş alan vekilde meclis lokantasında bifteği 275 TL' ye yiyorsa bu dava en adaletli şekilde mahşerde görülür. 0 0 Yanıtla
  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    sanki bugün mü böyle her zaman öyleydi. sosyal medya fenomeni Taylan efendinin hesaplarını bi kontrol edin birileri fitne peşinde gene..: sonuçta laik siste kurulmuş yıllardır aynı. bunu değiştirecek bir siyasi parti henüz yok maalesef ha laik sistem yerini Allahın kanunlarına bırakırsa işte o zaman vekiller bu yemeği bu fiyata yiyemez 0 0 Yanıtla
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