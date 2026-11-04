ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti - Son Dakika
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ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti

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ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
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ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
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ABD’de Demokratların ara seçimlerde Kongre’nin iki kanadını da kazanmasının ardından dolar değer kaybetti, tahvil getirileri geriledi ve değerli metaller sert yükseldi. Ons altın yüzde 3'e yakın artışla 4 bin 40 doların üzerine çıktı. Yurt içinde gram altın 6 bin 500 lira seviyesini test etti. Gümüş, platin ve paladyumda da yüzde 3 ile 5,5 arasında yükseliş yaşandı. Piyasalarda gözler cuma günü açıklanacak ABD istihdam verilerine çevrildi.

ABD’deki ara seçim sonuçları küresel piyasalarda yatırımcıların pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Güvenli liman olarak görülen altına talep artarken yükseliş gün boyunca yurt içi piyasalara da yansıdı.

DEMOKRATLAR KONGRE’NİN İKİ KANADINI DA ALDI

CNN, NBC News ve CBS News’in projeksiyonlarına göre Demokratlar, ocak ayından itibaren Temsilciler Meclisi ve Senato’nun kontrolünü üstlenecek. CNN’in verilerine göre Demokratlar Senato’da Ohio, Iowa, Güney Carolina, Maine, Kuzey Carolina, Kansas ve Teksas’ta olmak üzere 7 sandalyeyi Cumhuriyetçilerden aldı. Aynı verilere göre Demokratların Senato’daki sandalye sayısı 54'e ulaştı, Cumhuriyetçiler ise 44 sandalyede kaldı. Alaska ve Mississippi’deki yarışların sonucu ise henüz netleşmedi.

Time dergisine göre bu sonuç, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir partinin ara seçimlerde Kongre’nin iki kanadını birden ele geçirdiği beşinci seçim oldu. Seçim gecesi CBS News’e konuşan Başkan Donald Trump ise Demokratlarla çalışacağını ancak gerekirse veto yetkisini kullanacağını söyledi.

ONS ALTIN 4 BİN 40 DOLARI AŞTI

Bir önceki işlem gününde 3 bin 900 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın, seçim sonuçlarıyla birlikte hızlı bir yükselişe geçti. Reuters’ın verilerine göre spot altın, Türkiye saatiyle 07.15'te ons başına 3 bin 947 dolardan işlem görüyordu. Sonuçların netleşmesiyle yükseliş hızlandı. CNBC’nin aktardığı verilere göre spot altın saat 11.32'de yüzde 2,97 değer kazanarak 4 bin 44 dolara, aralık vadeli altın kontratları ise yüzde 2,94 artışla 4 bin 56 dolara çıktı.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA DA SERT YÜKSELİŞ

Yükseliş diğer değerli metallere de yayıldı. Spot gümüş yüzde 4,27 artışla ons başına 51,90 dolara çıktı. Platin yüzde 3,38 yükselişle 1.463,95 dolara, paladyum ise yüzde 5,57 artışla 985,50 dolara yükseldi.

Bu yükselişe rağmen değerli metaller yıl başına göre hala ekside bulunuyor. CNBC’ye göre altın yılbaşından bu yana yüzde 7'den fazla, gümüş ise yaklaşık yüzde 28 değer kaybetti.

ALTINI UÇURAN İLK NEDEN: DOLAR VE TAHVİL

Yükselişin ilk nedeni, doların zayıflaması ve ABD Hazine tahvili getirilerindeki düşüş oldu. Seçim sonuçlarıyla birlikte dolar endeksi yaklaşık 101,5 seviyesine geriledi ve son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Bloomberg’in haberine göre piyasalar, seçim sonuçlarını Trump’ın kalan iki yılında bütçe açığını büyütecek bir gündemin hayata geçme ihtimalinin azalması olarak yorumladı.

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, daha zayıf bir dolar ile hem nominal hem de reel ABD tahvil getirilerindeki sert düşüşün altını açıkça desteklediğini söyledi. Gece saatlerinde sert düşen ABD hisse senedi vadeli işlemleri ise CNN’in aktardığına göre sabah saatlerinde kayıplarını telafi etti.

İKİNCİ NEDEN: İRAN BELİRSİZLİĞİ

Altını destekleyen ikinci unsur ise Orta Doğu’daki gelişmeler oldu. Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, iki ülkenin savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya henüz uzak olduğunu söyledi. Trump’ın askeri operasyon seçeneğini gündemde tutması da jeopolitik risklere ilişkin endişeleri canlı tuttu.

Değerli metaller yükselirken petrol fiyatları güne düşüşle başladı. Sabah saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı 103,34 dolara, ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varili ise 95,56 dolara geriledi.

GRAM ALTIN 6 BİN 500 LİRAYI TEST ETTİ

Küresel piyasalardaki yükseliş yurt içinde de etkili oldu. Dünü 6 bin 303,78 liradan kapatan gram altın, gün içinde yüzde 3'ü aşan yükselişle 6 bin 500 lira seviyesini test etti. Dolar/TL ise 50,02 seviyesinde seyrediyor.

Kapalıçarşı’da saat 15.16 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

  • Gram altın: Alış 6.467,02 TL, satış 6.539,82 TL
  • Çeyrek altın: Alış 10.563 TL, satış 10.655 TL
  • Ons altın: 4.036 dolar

4 BİN 50 DOLAR KRİTİK EŞİK

Analistler, ons altında 4 bin 50 dolar civarını kritik direnç bölgesi olarak gösteriyor. IG’nin değerlendirmesine göre yükselişin kalıcı olup olmayacağı açısından 4 bin 46 ile 4 bin 73 dolar aralığı belirleyici olacak. StoneX analisti Matt Simpson da 4 bin dolar seviyesini önemli bir eşik olarak değerlendirdi.

Kitco News’e konuşan bazı analistler, Demokratların Kongre çoğunluğunun 2027 boyunca altında yükselişe zemin hazırlayabileceğini öne sürdü. Aynı analistler, Kongre’nin el değiştirmesinin İran’daki çatışmaya ilişkin belirsizliği hemen azaltmayacağı uyarısında bulundu. Kitco’ya değerlendirmede bulunan kıdemli bir piyasa stratejisti ise altındaki uzun vadeli yükseliş eğiliminin kırılmış olabileceğini ileri sürdü.

MERKEZ BANKALARI 321 TON ALDI

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları yılın üçüncü çeyreğinde net 321 ton altın satın aldı. Aynı dönemde altın yatırım fonlarındaki toplam varlık 4 bin 256 tonla rekor seviyeye ulaştı.

GÖZLER FED VE İSTİHDAM VERİSİNDE

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 78 olarak fiyatlıyor. Faiz artışı beklentisi, getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturabilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Yatırımcıların odağında ise cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri bulunuyor.

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