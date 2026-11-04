Hatay Dörtyol'da hortum sonrası yağışta dereler taştı, araçlar sürüklendi - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da hortum sonrası yağışta dereler taştı, araçlar sürüklendi

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Hatay Dörtyol\'da hortum sonrası yağışta dereler taştı, araçlar sürüklendi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortumun ardından şiddetli yağışta Karakes ve Özerli dereleri taştı, araçlar sel sularında sürüklendi ve evler su içinde kaldı. Su basan evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Karakese ve Özerli Deresi taştı, araçlar sel sularında sürüklendi. Su basan evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi. Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortumun ardından şiddetli yağış kendini gösterdi. Yağışlı birlikte Karakes Mahallesi'nden geçen Karakes Deresi ve Özerli Mahallesi'nden geçen Özerli Deresi taştı, araçlar ve evler su içerisinde kaldı. Araçların sürüklendiği korku dolu anlar kameraya yansıdı. Evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

Kaynak: İHA
DörtyolGüncelHatayYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Dörtyol'da hortum sonrası yağışta dereler taştı, araçlar sürüklendi - Son Dakika
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