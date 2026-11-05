Dörtyol'da dereye düşen çocuk için hayat mücadelesi: Kalp masajıyla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Dörtyol'da dereye düşen çocuk için hayat mücadelesi: Kalp masajıyla hastaneye ulaştırıldı

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Dörtyol\'da dereye düşen çocuk için hayat mücadelesi: Kalp masajıyla hastaneye ulaştırıldı
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Turuncu kodlu uyarının verildiği Hatay'da gece etkili olan sel, Dörtyol'da can pazarına neden oldu. Özerli Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir çocuk dereye düştü; arama yapan ekipler çocuğa yaklaşık 1 kilometre ileride ulaştı. Sağlık ekiplerince kalp masajı uygulanan çocuk Dörtyol Devlet Hastanesi'ne götürüldü, hayati tehlikesinin bulunduğu ve müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte sel sularına kapılan çocuk, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Hayati riski bulunan çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SEL SULARINA KAPILIP DEREYE DÜŞTÜ

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde sel etkili oldu. Özerli Mahallesi'nde sel sularına kapılan çocuk dereye düştü.

1 KİLOMETRE İLERİDE BULUNDU

Özerli Deresi'nde arama başlatan ekipler, yaklaşık 1 kilometre mesafede çocuğu buldu. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan çocuk, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu ve müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA
DörtyolGüncelÇocukHatayYaşamÇevreSon Dakika

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