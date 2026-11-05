Hatay Dörtyol'da sel suları araçları sürükledi, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da sel suları araçları sürükledi, ev ve iş yerlerini su bastı

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Hatay Dörtyol\'da sel suları araçları sürükledi, ev ve iş yerlerini su bastı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle dereler taştı; çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, bazı araçlar sel sularına kapıldı. Evlerinde ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı; vatandaşlar ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik başlattı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, araçlar sel sularında sürüklendi. Gece yaşanan selin ardından sabah saatlerinde vatandaşlar ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı.

Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da, gece boyunca etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dörtyol ilçesinde Karakese ve Özerli dereleri taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, bazı araçlar sel sularına kapıldı. Evlerinde ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı. Selin neden olduğu hasar günün aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Vatandaşlar ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri su basan ev, iş yeri ve yollarda temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaDörtyolGüncelHatayYaşamSon Dakika

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