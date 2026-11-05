Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı

Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brezilya'da Uberlandia ile Mamore takımları arasında oynanan 20 yaş altı futbol maçında çıkan büyük kavga sonucu 43 oyuncu, 8 antrenör ve 2 yönetici olmak üzere toplam 53 kişi kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
Dünya futbolunda eşine az rastlanacak bir olay Brezilya'da yaşandı.
53 KİŞİ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Akşam saatlerinde Brezilya'da oynanan 20 yaş altı futbol karşılaşmasında çıkan olaylar sonucunda 53 kişi kırmızı kart gördü.
ÇIKAN KAVGA BÜYÜDÜKÇE BÜYÜDÜ
Brezilya basınındaki haberlere göre; Uberlandia ile Mamore arasında oynanan 20 yaş altı maçı sırasında saha içinde çıkan kavga, kısa süre içerisinde büyüyerek adeta arbedeye dönüştü.
43 OYUNCU, 8 ANTRENÖR, 2 YÖNETİCİ İHRAÇ EDİLDİ
Karşılaşmanın 54. dakikasında başlayan olayların ardından 43'ü oyuncu, 8'i antrenör, 2'si yönetici olmak üzere 53 kişi ihraç edildi.
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