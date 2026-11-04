Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha - Son Dakika
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Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha

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Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
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İspanya futbolu, bir futbolcunun hayatını kaybetmesinin ardından sahalarda yaşanan yeni bir olayla sarsıldı. Albacete-Sabadell karşılaşmasında başına darbe alan Quadri Liameed bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı. Olay, 30 yaşındaki Jesus de Miguel'in sahada geçirdiği rahatsızlık sonrası yaşamını yitirmesinden yalnızca bir gün sonra yaşandı.

İspanya 2. Ligi'nde Albacete'nin Sabadell'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada korku dolu anlar yaşandı. Mücadele sırasında rakibinin ayağından başına darbe alan Sabadell futbolcusu Quadri Liameed, bilincini kaybederek yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan futbolcunun yaşadığı olay, İspanya futbolunda peş peşe gelen üzücü gelişmelere bir yenisini ekledi.

VOLE VURUŞU BAŞINA İSABET ETTİ

Karşılaşmada Albacete forması giyen Jose Corpas'ın vole vuruşu, Sabadell futbolcusu Quadri Liameed'in başına isabet etti. Aldığı sert darbenin ardından bilincini kaybeden Liameed, hareketsiz şekilde yerde kaldı. Sağlık ekipleri futbolcuya sahada ilk müdahaleyi yaparken karşılaşmada endişeli anlar yaşandı.

Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Sahadaki ilk müdahalenin ardından Quadri Liameed, ambulansla hastaneye sevk edildi. Pozisyonda rakibinin başına darbe vuran Jose Corpas ise hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışında kaldı. Liameed'in sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

BİR GÜN ÖNCE FUTBOLCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İspanya futbolunda yaşanan bu olay, Jesus de Miguel'in ölümünün ardından geldi. Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada rakip kaleciyle çarpışan 30 yaşındaki futbolcunun kalbi durmuştu. Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan De Miguel, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı.

Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha

KULÜBÜ ACI HABERİ DUYURMUŞTU

CD Tenerife, 3 Kasım'da yaptığı açıklamayla Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Futbolcunun ölümünün üzerinden yalnızca bir gün geçmişken Quadri Liameed'in de bilincini kaybederek hastaneye kaldırılması, İspanya futbolunda endişeleri artırdı.

İspanyaMiguelFutbolSporSon Dakika

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