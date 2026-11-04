Emre Belözoğlu\'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var

Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun birlikte çalışacağı teknik heyet belli oldu. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik ekibinde 11 ismin yer alacağı belirtilirken kadroya yabancı antrenör takviyesi de yapılacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından göreve getirilen Emre Belözoğlu, yeni dönem için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın başına geçen Belözoğlu'nun teknik ekibinde yer alacak isimler ortaya çıktı.
TEKNİK HEYETTE 11 İSİM YER ALIYOR
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Emre Belözoğlu'nun teknik heyetinde şu isimler bulunacak:
- İlker Püren
- Caner Erol
- Ekrem Özerk Tufan
- Özden Öngün
- Hakan Özmert
- Bumin Kağan Yıldız
- Furkan Berk Yüksel
- Kazım Çetin
- Serdar Keşçi
- Eray Birniçan
- Toprak Kırtoğlu
YABANCI ANTRENÖR TAKVİYESİ DE YAPILACAK
Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinin yalnızca bu isimlerle sınırlı kalmayacağı belirtildi. Sarı-lacivertli takımın teknik heyetine yabancı antrenör takviyesi de yapılacağı ifade edildi. Yabancı antrenörün kim olacağına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmazken yeni teknik ekibin görev dağılımına ilişkin ayrıntılar da netleşmedi.
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