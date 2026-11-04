Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi - Son Dakika
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Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi

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Türkiye\'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
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Türkiye\'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
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Türkiye'yi sarsan fon vurgununa cuma vaazında "O paraları dürüm yapsalar bir ömür boyu bitiremezler" diyerek tepki gösteren Adanalı imamın dindar kisvesi altındaki vurguncuları hedef alan sözleri büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede milyonlarca izlenme alan o video için AK Partili Şamil Tayyar'dan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Türkiye gündemini sarsan fon vurgununa ilişkin bir cami imamının cuma vaazında dile getirdiği ifadeler sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Açgözlülük ve vurgun çarkına dikkat çeken imam, dar gelirli vatandaşın yaşadığı ekonomik zorluklar ile vurguncuların şatafatı arasındaki tezatlığa vurgu yaptı.

"O PARALARI DÜRÜM YAPSALAR..."

Vaaz sırasında hırsızlık ve vurgun mekanizmalarını sert bir dille eleştiren imam, şu ifadeleri kullandı: "Borsalarla, fonlarla, şunlarla, bunlarla hırsızlar peydahlandı aziz kardeşlerim... Milyarlarca parayı alıp götürüyorlar. O paraları dürüm yapsalar, sadece para yeseler bir ömür boyu vallahi bitiremezler. O kadar açgözlüler. Onlar öyle eşkıyalar ki artık dağlarda değiller; sokaklardalar, caddelerdeler, çarşıdalar."

"MÜSLÜMAN KISVESİ ALTINDA..."

Vurgun yapan kişilerin dini simgeleri ve ibadet alanlarını kalkan olarak kullandığını belirten imam, tepkisini söyle sürdürdü: "Vallahi Mekke'deler, vallahi Medine'deler, vallahi camideler, vallahi saftalar. Sizinle omuz omuza secdedeler. Çağdaş hırsızlıklar bunlar. Ve o hırsızlar hiç utanmadan, sıkılmadan... Emekli 20 bin lirayla talim yaparken, bir koli veya 2 litrelik yağ için saatlerce bekleyen insanları görüyoruz. Onların vebalini nasıl kaldıracaksınız? Bakıyoruz ki bunlar sakallılar, güzel giyinmişler, başörtülüler... İçim yanıyor! İman kalbe gitmeyince şeklen iman gözükmüyor aziz kardeşlerim. Taktıkları başörtülerle, bıraktıkları sakallarla olmuyor."

ŞAMİL TAYYAR TEPKİSİZ KALAMADI 

İmamın gündem olan vaazına ilişkin AK Parti kanadından da değerlendirme geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şamil Tayyar, sürecin inançlı insanlara zarar vermemesi gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kaydetti: "Adana’da bir imamın vaazını fon vurgununa ayırması, toplumsal travmanın hızla artan yayılma etkisini gösteriyor. 'O paraları dürüm yapıp yeseler ömür boyu bitiremezler' lafının ağırlığını biliyoruz. Bireysel ve toplumsal tahribatın telafisi bir vesile mümkündür. Ancak. Sürecin 'dine' veya 'inançlı' insanlara zarar verecek boyuta ulaşması, üzerinde en fazla durulması gereken boyutudur. Bakın, imam, kimi vurguncuların 'dindar' gözükerek, Mekke’de, Medine’de, camide mütedeyyin insanların arasına karıştığını söylüyor. Çok yazık. Buna hiç kimsenin hakkı yok."

Şamil Tayyar'ın o paylaşımı; 

Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Şamil TayyarPolitikaAK PartiTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • haluk akdemir haluk akdemir:
    Eee İmam Kardeşim Hakkı konuşmuş Allah Razı Olsun. Biz emekli maaşıyla nasıl koşturuyoruz bir bilseniz utanırsınız ama nerdeeee. 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Karagoz Mehmet Karagoz:
    yani imam doğru dememiş mi sayın tayyar.? 1 0 Yanıtla
    Ragnar Lothbrok Ragnar Lothbrok:
    O da doğru demiş diyor, eleştirisel bir şey gördünmü açıklamada? 0 0
  • cemal köse cemal köse:
    İmamdan Allah razı olsun. 0 0 Yanıtla
  • Faruk Köksal Faruk Köksal:
    İmamların vazıfesı bu hakıkatı haykırmak bunu soylemek kolay zındanları dile getirin hadi ogretmenler ev hanımları yası 80 olan teyzeler amcalar sucları ne bunların daha gecen hafta bır tanesı vefat ettı hakıkatse buyrun bunları dıle getırın de helal olsun dıyelım 0 0 Yanıtla
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