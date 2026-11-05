Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan fon soruşturması açıklaması: Hiç ummadığımız insanlar işin içine girmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon soruşturmasında yeni gözaltı ve tutuklamalarla devam eden yargı süreci ile hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, oluşturulan yol haritası doğrultusunda ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

"HİÇ UMMADIĞINIZ İNSANLAR BU İŞLERİN İÇİNE GİRMİŞ"

Fon soruşturmasında herhangi bir taviz verilmeyeceğini belirten Erdoğan, mevzuat, idari tedbirler ve yargı süreçlerinin yakından takip edildiğini ifade etti.

Erdoğan, "Bu konuda gerekli yol haritasını oluşturduk, gerekli talimatları verdik. Yol haritasına göre her kurum kendi görevini yerine getiriyor. Yani buradan daha önce yaptığım açıklamalarda da söylediğim gibi herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi yakın takibimizde. Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor. Tabii bir gerçek var? Nedir bu gerçek? Bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor" dedi.

DEVLET DENETLEME KURULU DA DEVREDE

Soruşturma kapsamında Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdiğini hatırlatan Erdoğan, kurulun incelemelerinin sürdüğünü belirtti. Bu çalışmalardan çıkacak sonuçların önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulunun da düzenli olarak toplandığını söyledi.

Erdoğan, "Biliyorsunuz Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim. Onlar da kendi incelemelerini yürütüyor. Oradan çıkacak netice de çok çok önemli. Cevdet Bey Başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulumuz, düzenli ve sık aralıklarla toplanıyor. Kurul'da alınan kararlar çerçevesinde ödemeler konusunda, ihtiyaç duyulan adımlar atılıyor" ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ TASFİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI

Fon soruşturmasında en çok merak edilen konulardan biri olan geri ödemelere de değinen Erdoğan, olağan tasfiyelerin ardından olağanüstü tasfiye kapsamındaki ödemelerin de başladığını açıkladı.

Erdoğan, "Olağan tasfiyelerin ardından, biliyorsunuz, geçen hafta cuma günü itibarıyla olağanüstü tasfiyelerde ödemeler başladı. Güvence verildiği gibi, bu ödemeler aralıksız yapılıyor" dedi.

"KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK"

Tasfiye sürecinde kamu kaynaklarının kullanılmayacağını özellikle vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin tahsilatlar üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti.

Erdoğan, "Kamu kaynağı kullanılmadan bu sürecin yönetilmesi temel prensibimiz. Altını çizerek söylüyorum, kamu kaynağı kullanımı burada söz konusu değil. Tam aksine herkes fonla ilgili ödemesi gerekeni ödeyecek, tasfiyeler yapılacak ve tahsilatlar gerçekleştikten sonra da gerekli olan yerlere ödemeler gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

"KİM VARSA BUNUN HESABINI VERECEK"

Sermaye piyasalarındaki usulsüzlüklere karşı kararlı olduklarını belirten Erdoğan, haksız kazanç sağlayan ve piyasa manipülasyonuna karışan kişilere yönelik sert mesajlar verdi.

Erdoğan, "Aziz milletim şunu çok iyi bilsin ki; Haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek. Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız" dedi.